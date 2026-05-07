30 апреля в городе Осе прошла масштабная акция по благоустройству – более 300 учащихся 8-11 классов из всех школ города приняли участие в большом субботнике на аллее у Ярмарочной площади, делая наш город ещё красивее и уютнее.

Погода в этот день была на стороне участников: солнечно и по-весеннему тепло, что добавило бодрости и хорошего настроения. Совместный труд сплотил школьников, а результат их работы виден каждому, кто проходит по ухоженной аллее. Приучая молодое поколение к труду и заботе о родном городе, мы можем быть уверены: такие ребята не бросят мусор мимо урны и всегда будут ценить чистоту и красоту вокруг. Ведь любовь к своему городу начинается с малого – с собственного участия и неравнодушия. Школьники активно участвовали в уборке.

«Нас пригласила школа, и мы пришли! – делится Вероника Каменева, ученица 9 «А» класса школы № 2. – Здесь все три наши девятых класса, так что народу много. Я думаю, это нужно для порядка и дисциплины: мы сами убираем и уже не хотим мусорить. Как говорится, кто, если не мы? В основном собираем фантики и разный мусор, который остался с прошлого года. Хочу обратиться к жителям: не сорите, пожалуйста! Особенно это касается молодёжи. Соблюдайте порядок, цените красоту нашего города».

«Сегодня мы наводим порядок в нашем любимом городке и белим стволы деревьев», – говорит Доминика Селиванова, ученица школы № 2.

На вопрос, зачем нужны такие мероприятия, школьники отвечают искренне: «Чтобы сохранить экологию», «Чтобы в городе было красиво», «Помочь природе». Анна Голдобина добавляет: «А стволы деревьев мы обрабатываем специальной побелкой, чтобы защитить их от вредителей. Мы хотим обратиться ко всем жителям: пожалуйста, не мусорьте и цените наш труд».

Мероприятие организовано в рамках Всероссийского весеннего субботника, который ежегодно проводится по всей стране, согласно национальному проекту «Экологическое благополучие».

«К сожалению, из-за погодных условий нам пришлось скорректировать планы: организации округа выходили на уборку закреплённых территорий в разные дни. Сегодня же погода позволила нам присоединиться к всероссийской акции. Мы пригласили молодёжь из четырёх школ города. Ребята дружно собрали мусор, погрузили спиленные ветки и побелили деревья. В общем, приняли в этом мероприятии самое активное участие. Всем большое спасибо», – подытожила консультант отдела благоустройства и транспорта управления развития инфраструктуры администрации Осинского муниципального округа Светлана Десяткова.

Такие мероприятия не только способствуют улучшению внешнего вида города, но и формируют у молодёжи чувство ответственности за окружающую среду. Участвуя в субботниках, школьники осознают значимость заботы о природе и чистоте своего родного края. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал: «Весенние субботники – важная традиция, которую активно поддерживают жители. Горжусь, что с каждым годом в таких мероприятиях участвует всё больше молодёжи. Это подтверждает, что подрастающее поколение осознаёт, как необходимо каждому из нас вносить личный вклад в сохранение экологии и чистоты родного края».

Оксана ЩЕРБАКОВА

Фото автора