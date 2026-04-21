В Прикамье начался приём заявок на региональный этап конкурса «Экспортёр года». К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, крупный бизнес и индивидуальные предприниматели. Конкурс проводится по итогам 2025 года.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрены номинации: «Экспортёр года. Промышленность», «Экспортёр года. Машиностроение», «Экспортёр года. Агропромышленный комплекс», «Экспортёр года. Экспорт услуг и высоких технологий», «Экспортёр года. Экспортный дебют», а также дополнительные – «Женщина-экспортёр года» и «Прорыв года».

Для крупного бизнеса: «Экспортёр года. Промышленность», «Экспортёр года. Машиностроение», «Экспортёр года. Агропромышленный комплекс», «Экспортёр года. Экспорт услуг и высоких технологий», а также дополнительные – «Женщина-экспортёр года» и «Новая география».

Подать заявку можно до 24 апреля.

Победители получат почётный диплом и стелу «Экспортёр года. Сделано в Прикамье», а также право использовать звание и логотип конкурса в информационно-рекламных целях. Информация о дате и месте церемонии награждения будет направлена победителям и призёрам по электронной почте.

Напомним, премия «Экспортёр года» учреждена в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и присуждается за наибольшие успехи в экспорте несырьевой неэнергетической продукции, услуг и интеллектуальной собственности.

В 2025 году предприятия Пермского края завоевали рекордное количество наград на федеральном этапе. В их числе корпорация «ПСС», компания «Живая Вода», торговый дом «УралХимСорб», компания «Galileosky», ПАО «Уралкалий».

