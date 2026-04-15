Апрель в Пермском крае обещает стать месяцем важных решений для тех, кто стоит на пороге выбора профессии. По графику Федерального проекта «Профессионалитет» в колледжах, входящих в образовательные кластеры, пройдёт масштабный единый день открытых дверей.

18 апреля будущие абитуриенты получат уникальную возможность не просто услышать о специальностях из первых уст, но и своими руками прикоснуться к будущей профессии: принять участие в увлекательных мастер-классах, пройти профессиональные пробы, отправиться на экскурсии по современным мастерским и, конечно, получить исчерпывающие ответы на вопросы о поступлении.

Рассказываем, какие образовательные траектории откроют свои двери для любознательных и целеустремлённых. В Пермском авиационном техникуме им. А.Д. Швецова (https://vk.com/permaviat) акцент будет на следующих специальностях – металлургическое производство (по видам производства), аддитивные технологии, технология машиностроения, производство авиационных двигателей, авиационные приборы и комплексы, информационные системы и программирование (программист) и управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). По доброй традиции в мероприятии примут участие стратегические партнёры и работодатели: ОДК «Стар», ОДК «Авиадвигатель», ОДК «Пермские моторы». Это шанс не только узнать о требованиях к специалистам, но и завязать первые профессиональные контакты.

В Пермском техникуме промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина (https://vk.com/ptpit_professionalitet) расскажут про профессии и специальности «наладчик станков и оборудования в механообработке», «оператор станков с программным управлением», «оператор-наладчик металлообрабатывающих станков и технология машиностроения». Особое внимание уделят демонстрации современных мастерских и высокотехнологичного оборудования — тому самому «производственному сердцу» техникума. Отдельный блок будет посвящён целевому обучению: возможности получить образование с гарантией трудоустройства и поддержкой от предприятия-партнёра.

В Пермского профессионально-педагогического колледжа (https://vk.com/pppk_life) проведут не только профессиональные пробы по специальностям «дошкольное образование», «преподавание в начальных классах», «коррекционная педагогика в начальном образовании», но и яркие мастер-классы от клубом внеучебной деятельности. Ведь для современного педагога важно быть разносторонней личностью: уметь вдохновлять, организовывать, творить и находить подход к каждому ребёнку.

Уральский химико-технологический колледж (https://vk.com/uhtk2020) проведет профессиональные пробы по специальностям «химическая технология органических веществ», «монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (химическая отрасль)», и «технология аналитического контроля химических соединений» совместно с ведущим работодателем – АО «Метафракс Кемикалс». Участники увидят, как теория превращается в практику, и поймут, каково это — работать на переднем крае современной химической индустрии.

Чайковский техникум промышленных технологий и управления (https://vk.com/chtptu_professionalitet) предоставит абитуриенту возможность попробовать себя в профессиях и специальностях «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», «разработка электронных устройств и систем», «информационные системы и программирование», «сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», познакомиться с базовыми предприятиями – АО «Уралоргсинтез», филиал ПАО «Россети Урал» «Пермэнерго», ООО «ЭРИС». Особый акцент — на карьерном планировании: встреча с представителями центра карьеры, презентация карьерной карты — инструмента, который поможет выстроить индивидуальную траекторию профессионального роста и узнать о доступных мерах поддержки. И, конечно, живое общение со студентами: их истории, советы и честные ответы на вопросы «из первых рук».

Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» – это уникальная возможность за один день погрузиться в атмосферу будущих профессий, лично оценить материально-техническую базу колледжей и пообщаться с теми, кто уже делает первые шаги в выбранной отрасли. Это тот редкий случай, когда выбор пути перестаёт быть абстрактным решением и становится осязаемым, подкреплённым личными впечатлениями и экспертными советами. Приходите, чтобы увидеть своё будущее в действии и сделать первый уверенный шаг к профессии, в которой вы сможете реализовать свой потенциал.