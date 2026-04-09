Диспансеризация – это комплекс мероприятий, направленный на выявление факторов риска развития заболеваний, их раннюю диагностику и оценку общего состояния здоровья человека. В России каждый взрослый может пройти её бесплатно, по ОМС. Популяризировать профилактические обследования помогает национальный проект «‎Продолжительная и активная жизнь», реализуемый по решению Президента РФ Владимира Путина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что данный нацпроект оказывает большую поддержку в развитии и модернизации регионального здравоохранения.

«Следует продолжать реализацию и региональных проектов, в том числе "Качественное здравоохранение" – к 2030 году поставили задачу обновить практически все стационары. Также мы должны и дальше заниматься работой по обеспеченности кадрами, обратить должное внимание на те болезни, которые являются, к сожалению, основными причинами смертности. С каждым годом у нас улучшается ситуация в этом направлении, в том числе в части борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее необходимо догонять показатели среднего возраста жизни, где-то даже перегонять», – считает глава региона.

Важно усилить контроль за проведением профилактических мероприятий, диспансеризации. Особое внимание, по его словам, нужно уделять людям трудоспособного возраста и тем, кто имеет хронические заболевания, включая сахарный диабет и гепатит С.

Также в дальнейшем необходимо развивать систему медицинской реабилитации и оказания квалифицированной помощи участникам СВО. Губернатор также подчёркивает необходимость чёткого исполнения краевых программ, входящих в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В нём закреплены основные тренды развития здравоохранения во всех субъектах страны на ближайшие годы, поэтому его эффективная реализация позволит достичь национальных целей, поставленных Президентом РФ.

На ежегодных медицинских советах медики Осинской ЦРБ традиционно проводят анализ работы по основным медицинским показателям больницы за прошедший год. Проводится анализ летальности в стационарах больницы и смертности по округу. Так, среди причин смертности «в лидерах» оказываются болезни кровообращения и новообразования. В связи с этой информацией на одном из заседаний прозвучала мысль о том, что одна из мер снижения смертности, заявленная российским и краевым Министерствами здравоохранения, является диспансеризация. В этом ключе главврач Андрей Котомин поставил перед коллегами задачу: при выписке из стационаров пациенты в обязательном порядке должны пройти эту «процедуру».

Заместитель главного врача по поликлинике Осинской ЦРБ Елена Белильщикова убеждена: профилактика заболеваний – это задача государственного уровня. Елена Ильсуаровна рассказала, что по итогам 2025 года в Осинском муниципальном округе диспансеризация взрослого населения охватила 775 002 чел., что составило 80,8% от плана. Согласно плану, в 2026 году этот показатель должен достичь 972 302 чел.

Однозначно положительное мнение о значимости диспансеризации высказывает Аниса Федина, депутат Думы Осинского муниципального округа, главный врач санатория-профилактория «Жемчужина».

«Вопросу диспансеризации сегодня придаётся огромное значение. Я как врач понимаю всю важность этого мероприятия, потому что цель диспансеризации – ранее выявление хронических заболеваний, на которые приходится большая доля смертности и инвалидизации населения, к которым относятся сердечно-сосудистые и онкозаболевания, сахарный диабет. Результаты диспансеризации говорят сами за себя: она помогает снижать показатели смертности и инвалидизации населения. Как человек и руководитель предприятия отношусь к данному комплексу мер очень ответственно. Ежегодно сама, члены моей семьи и моя мама совершенно осознанно проходим диспансеризацию. Придаю большое значение и контролирую итоги диспансеризации моими сотрудниками. На предприятии проведена большая разъяснительная работа среди персонала (медицинским работникам об этом говорить ненужно), созданы все условия, поэтому проблем не возникает. 100% коллектива данную диагностику проходят.

В связи с введением в эксплуатацию новой поликлиники, за что так же огромное спасибо федеральной и краевой властям, в округе созданы прекрасные условия для того, чтобы без проблем пройти диспансеризацию. Отдельно выделены и специалисты, и кабинеты. Каждый человек должен понимать, что это нужно в первую очередь ему самому, потому что сейчас многое лечится. Главное – вовремя обратиться к врачам и выявить заболевания в ранние сроки», – говорит Аниса Жамилевна.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА