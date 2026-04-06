Пермским отделением «Ассоциации юристов России» и Министерством информационного развития и связи региона при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина для участников и ветеранов СВО, членов их семей создана единая информационная база всех действующих мер поддержки.

На новом ресурсе Защитники-Пермь.рф собраны все льготы и возможности от федерального и регионального до муниципального уровня. Часть из них можно получить, авторизовавшись через портал «Госуслуги» удаленно. По остальным льготам – информация о возможности их получения по месту обращения. Например, бесплатное посещение театров, дворцов культуры, выставок и музеев.

Благодаря содействию Совета муниципальных образований Пермского края база льгот постоянно актуализируется и пополняется новыми мерами поддержки. Также в этот раздел включены льготы по нотариальным действиям, которые не входят в перечень государственных мер поддержки и не включены в проект Минцифры России.

«Создание Единого реестра – важный шаг в совершенствовании системы поддержки наших защитников и их семей, повышения удобства и простоты получения ими помощи и поддержки. Кроме того, новая система позволит обеспечить своевременную актуализацию данных о мерах поддержки всех уровней, автоматизировать их оформление и сделать правовую помощь участникам СВО и членам их семей более адресной и эффективной», – отметил председатель Совета Пермского отделения «Ассоциации юристов России» Игорь Вагин.

Реестром уже пользуются Управление Минюста России в Пермском крае, аппарат Уполномоченного по защите прав человека в Пермском крае, Пермский филиал Фонда «Защитники Отечества», нотариальная и адвокатская палаты Пермского края.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края