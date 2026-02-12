В городе Осе состоялось торжественное открытие новой поликлиники, представляющей собой многопрофильный медицинский объект, способный обеспечить широкий спектр медицинской помощи.

Архитектурно-планировочные решения и техническое оснащение поликлиники позволяют обслуживать до 100 пациентов в смену, что способствует повышению доступности медицинской помощи для населения округа. Поликлиника будет обслуживать более 20 тысяч человек, включая жителей города и отдалённых территорий. Это делает учреждение важным элементом системы здравоохранения, способствующим повышению качества жизни и предоставлению медицинской помощи на региональном уровне. Важное событие стало возможным благодаря реализации Адресной инвестиционной программы Пермского края и в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Врач-терапевт Ольга Оборина, приехавшая сюда после шести лет обучения по целевому договору, поделилась: «Я приехала в родной город, и это больше не про обязательства, а про осознанный выбор. Горжусь тем, что могу внести вклад в развитие местной медицины. Настоящий врач должен быть там, где он больше всего нужен. И в нашем небольшом городе у нас есть возможность выстроить доверительные отношения с каждым пациентом. Здесь каждый уже, как родной, и можно постоянно видеть результат своей работы. Открытие новой поликлиники даёт нам возможность вывести качество оказания помощи на новый уровень».

«Сегодня для всего Осинского округа состоялось значимое событие – открылась новая поликлиника. Думаю, для нас, взрослых пациентов, это возможность получать медицинские услуги в современных и максимально комфортных условиях», – выразила радость одна из первых посетительниц Светлана.

Новое здание оснащено современным оборудованием и обеспечивает гражданам комплексный медицинский сервис высокого уровня. Здесь организован широкий спектр медицинских услуг. Жители округа смогут получать помощь терапевтов участковой службы и узких специалистов: пульмонолога, кардиолога, невролога, гериатра, специалистов по паллиативной помощи, оториноларинголога, онколога, офтальмолога, уролога и других. Кроме кабинетов врачей в здании будет функционировать дневной стационар на две койки и современные диагностические центры, оборудованные аппаратами функциональной диагностики, такими как ЭКГ, УЗИ, спирография, велоэргометрия и т.д. Всё это позволяет проводить диагностику заболеваний и назначать лечение непосредственно в стенах учреждения, минимизируя необходимость поездок в специализированные медицинские центры.

Современная медицинская помощь стала доступнее для тысяч людей. Только за 2025 год в Пермском крае было введено шесть крупных объектов здравоохранения. Среди них – лечебный корпус в Юрле, поликлиники в Осе, Фролах, Кондратово и Перми, а также другие медицинские объекты. Проведено 49 капитальных ремонтов, благоустроено 12 объектов в девяти медорганизациях, что способствовало улучшению условий для пациентов и сотрудников.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что главной целью Правительства региона является сохранение здоровья его жителей: «Мы должны усилить работу с основными угрожающими жизни заболеваниями, повышать качество и доступность медицинской помощи и особое внимание уделять развитию системы ранней диагностики, увеличивать охват жителей профилактическими мероприятиями».

Таким образом, открытие новой поликлиники в Осе – это не только шаг к улучшению качества медицинских услуг, но и часть комплексной работы по укреплению системы здравоохранения в регионе.

Оксана ВЫПАСНЯК

Фото автора

Мнения

Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края:

– Поздравляю жителей Осинского муниципального округа с открытием новой поликлиники. Она современная, удобная и комфортная. После посещения и знакомства с объектом у меня остались только положительные впечатления. Вижу, что всё сделано на совесть, качественно и с заботой о людях. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Появились новые аппараты, которых раньше не было. Это, безусловно, повысит качество медицинской помощи. Созданы комфортные условия для работы врачебного и сестринского персонала, а также для пациентов. Надеюсь, что осинцы будут посещать поликлинику не только по необходимости, но и с профилактической целью. Желаю, чтобы поликлиника стала центром здоровья и благополучия для жителей Осинского муниципального округа.

Андрей Котомин, главный врач Осинской ЦРБ:

– Дорогие осинцы! Поздравляю всех нас, включая сотрудников, с получением новой поликлиники – важного государственного подарка. Сегодня мы успешно сдали объект комиссии и получили разрешение на работу. В 2025 году наша Осинская центральная районная больница приняла 11 специалистов в рамках программы «Земский доктор». Восемь из них – врачи, трое – фельдшеры. В 2026 году мы ожидаем ещё четырех молодых специалистов. Всё это создаёт благоприятные условия для развития медицины в нашем регионе. Мы благодарны губернатору, Правительству и Министерству здравоохранения Пермского края и главе Осинского округ за поддержку. Впереди ещё много работы по улучшению территории и объединению двух зданий больницы в единое целое.

Татьяна Зейля, врач-отоларинголог:

– Очень приятно, что теперь у нас есть такая современная поликлиника. Мы сразу же посетили наш кабинет, как только появилась возможность. Он оказался красивым, светлым и просторным. Заметно, что появилось много нового оборудования, а комфортные условия для пациентов будут способствовать оказанию более качественной и эффективной медицинской помощи.

Юлия Зуева, фельдшер прививочного кабинета:

– Открытие новой поликлиники в нашем городе – большое событие. Сначала мы немного волновались из-за перехода на новое место. Но со временем привыкли, обустроили своё рабочее пространство, сделали его удобным и эстетичным. Теперь работа здесь приносит удовольствие.

Олеся Дябкина, врач-хирург-уролог:

– С новым оборудованием я теперь могу проводить полное обследование пациентов. Диагноз будет подтверждаться гистологически здесь, в Осе, а далее при необходимости анализы отправятся в Пермь. Это очень важно. Есть урофлоуметр – прибор, который оценивает качество мочеиспускания при различных патологиях, включая аденому предстательной железы и нарушения мочеиспускания у женщин. Это новое исследование, которое улучшает качество диагностики. Благодаря современному оборудованию процесс обследования максимально автоматизирован, что сокращает время работы.