В минувшую пятницу в Мостовой на базе обновлённого Дома культуры состоялось официальное открытие социального кинозала. Это событие стало значимым этапом в культурной жизни деревни: теперь местные жители смогут наслаждаться просмотром качественных фильмов прямо здесь, рядом с домом.

«Раньше у нас в клубе кинозал был на сто человек, и всегда переполненный. Приходилось приходить со своими стульями. Вот такое было время в 80-ые годы. А сегодня для нас это настоящий праздник. Теперь фильмы можно будет посмотреть здесь на большом экране, не всё же дома на диване!.. А ещё и встретиться с односельчанами, обсудить, поговорить», – вспоминает Надежда Хлебникова, жительница деревни Мостовой.

Участие в церемонии открытия социального кинозала приняли глава округа Игорь Морозов, директор Осинского центра культуры и досуга Ирина Чугаева, заместитель генерального директора по научно-методической деятельности Пермской синематеки Светлана Мельникова.

Подчеркнув значимость развития кинематографического пространства в малых населённых пунктах, представитель краевого учреждения культуры отметила, что с 2019 года в Пермском крае был открыт 221 кинозал. «Сегодня мы увидели отличное исполнение работы. Я думаю, жители деревни тоже рады преображению их клуба. Помещение стало приятным, чистым, отремонтированным и уже тёплым. Я надеюсь, что кинозал будет развиваться дальше. Модераторы наработают навыки не только в показе фильмов, но и в работе с аудиторией. Мы открываем социальный кинозал с миссией, чтобы зрители приходили не только смотреть фильмы, но и думать о них. Данный социальный кинозал станет коммуникационной площадкой, где можно будет поговорить и обменяться мнениями о том, что волнует их больше всего», – сказала Светлана Анатольевна.

На торжественном мероприятии почётные гости символически перерезали красную ленту, что ознаменовало начало нового этапа в культурном развитии деревни. Премьерным для зрителей стал показ фильма «Защитники духа». После просмотра зрители обсудили увиденный фильм.

Напомним, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал важность проекта социальных кинозалов: «Они способствуют созданию равных возможностей для культурного просвещения граждан, проживающих в малых населённых пунктах региона». Кроме того, Дмитрий Николаевич акцентировал внимание на необходимость дальнейшего развития проекта, включая расширение форматов мероприятий и интеграцию с местными учреждениями и организациями.

В Осинском муниципальном округе кинозал в Мостовой стал восьмым по счёту, присоединившись к уже функционирующим учреждениям в Осе, Паклях, Гремяче, Кузнечихе, Гамицах, Крылово и Комарово. Напомним, что данный проект был реализован Пермской синематекой при активной поддержке Министерства культуры Пермского края и национального проекта «Семья».

Оксана ВЫПАСНЯК

Фото автора

Мнения

Ирина Чугаева, директор Осинского центра культуры и досуга:

– Я как руководитель учреждения культуры очень рада, что такой замечательный проект пришёл на нашу территорию: кроме города, социальные кинозалы уже открыты в нескольких домах культуры сельских населённых пунктов. Это замечательная поддержка для культработников, потому что теперь они могут сочетать проведение мероприятий с показом фильмов и мультфильмов, обсуждать их вместе с гостями, выстраивая таким образом живой диалог с аудиторией, вовлекая посетителей в творческий процесс, а не оставляя их пассивными зрителями. Радует, что и в новом году мы вновь присоединились к этому проекту: в нашем округе откроются новые кинозалы в с. Верхняя Давыдовка и с. Новозалесново.

Анна Мудрова, заведующий Мостовинским СДК:

– Открытие социального кинозала – важное событие для нашей деревни. Мы долго ждали этого момента. Здесь можно будет не только смотреть фильмы и мультфильмы, но и проводить интерактивные игры. Экран станет незаменимым помощником во время наших выступлений и сценок. Особенно ждали этого события дети, которые больше всех хотят посетить кинозал.