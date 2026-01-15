Накануне новогодних торжеств в Осе подвели итоги муниципального этапа конкурса рисунков регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края».

Одним из важных направлений работы законодательной власти председатель краевого парламента, депутат по 23 округу Валерий Сухих считает взаимодействие с подрастающим поколением. Поэтому одна из форм деятельности – проведение данного творческого конкурса для молодёжи. Кроме того, это уникальная возможность выразить через творчество свою любовь к родным местам, показать своё уникальное видение, поделиться историей о том, что делает малую родину особенной.

В 2025 году при поддержке Валерия Александровича состоялся муниципальный этап конкурса, в котором приняли участие ребята Осинского округа. Это воспитанники Детской школы искусств, а также образовательных учреждений – школ № 2, № 3, № 4 и Паклинской.

В торжественной обстановке в Центре детского творчества наградили лауреатов. Конкурсной комиссией были отобраны 12 лучших работ, в которых дети искренне и творчески отразили любовь к родному округу.

В своих рисунках девчонки и мальчишки изобразили Осу историческую и современную. Старинные храмы, купеческие особняки, музеи и живописные виды на реку – всё то, что делает любимый город особенным для местных жителей и привлекательным для туристов.

«Каждый рисунок – это уникальная история о малой родине. Ребята проявили не только художественные способности, но и креативность, оригинальность и яркие идеи в своих работах. Жюри отметило не только техническое мастерство, но и глубину содержания, вдохновение и искренность рисунков. Благодарю каждого участника за старание и любовь к родному округу. Творчество – это язык, который объединяет и вдохновляет на новые свершения!» – отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края, депутат по округу № 23 Валерий Сухих.

В числе лауреатов названы Мария Занина и Злата Баженова (СОШ № 2 г. Оса); Арсений Цаплин (СОШ № 3 г. Оса); Александр Березин, Савелий Изосимов и Вероника Васенина (СОШ № 4 г. Оса); Варвара Устинова, Серафим Голубев, Софья Нырова, Павел Вязьмикин и Алиса Патракова (Детская школа искусств, г. Оса), а также одна девочка из сельской территории – Алина Алимова (Паклинская ООШ).

От имени депутата Валерия Сухих победителей наградили сертификатами об участии, которые школьники могут использовать для портфолио, а также специальными призами. Кроме того, Валерий Александрович каждому приготовил памятный подарок – календарь на 2026 год, оформленный картинами самих ребят.

«Наша Алина Алимова – активный участник различных мероприятий, только за первое полугодие она стала призёром пяти конкурсов разного уровня. Решение участвовать в конкурсе рисунков «Будущие законодатели Пермского края» было принято вместе с мамой девочки: Алину заинтересовало то, что можно нарисовать достопримечательности нашего города. Так, выбрали мемориал, посвящённый крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва. Его Алина видела, когда мы классом отправились в поход на пароме за Каму», – рассказывает классный руководитель Татьяна Петухова.

«В конкурсе приняли участие без раздумий. Только с выбором объекта для рисунка пришлось повозиться, так как в нашем округе много красивых мест. Выбор пал на территорию у памятника на берегу: мы не раз семьёй проезжали мимо и гуляли рядом, поэтому выбрали это место. Нарисовала Алина. Где-то, конечно, поправить пришлось, без поддержки никак. Отправили классному руководителю, и стали ждать результат. А, когда в итоге рисунок Алины выбрали, были удивлены и безумно рады. Горжусь успехами дочери. Очень приятно, когда труды ребёнка оцениваются. А календарь с рисунком Алины – так это вообще восторг! Спасибо Валерию Александровичу за такой сюрприз», – добавляет мама девочки Екатерина.

Сама Алина признаётся, что радости нет предела: участие в конкурсе, где можно проявить свои творческие способности, ей понравилось. Теперь календарь с её рисунком найдёт достойное место в доме.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Мнения

Павел Вязьмикин, воспитанник Детской школы искусств:

– На художественно-графическом отделении Детской школы искусств я обучаюсь уже второй год. Мне очень нравятся все предметы, но особенно лепка и прикладное творчество. Так как там можно использовать разные материалы, техники и воображение. О конкурсе мне сказала мой педагог Кобелева Юлия Сергеевна, она меня пригласила на дополнительное занятие специально, чтобы сделать работу к конкурсу. Мы решили изобразить великолепный вид на реку Каму. Это живописное и достопримечательное место в городе Осе. Юлия Сергеевна предложила выполнить работу в интересной и необычной технике «коллаж». В композиции изображена река Кама, в которой отражается осенний и золотистый лес, крона деревьев выполнена на контрасте с уже холодным, не летним небом. Я люблю свой город. Пою про него, играю на баяне на музыкальных конкурсах, а теперь ещё и участвую в конкурсах как художник. О том, что работа прошла муниципальный этап и направилась на региональный, я узнал, когда пришёл на занятие. Юлия Сергеевна меня поздравила, было очень радостно и волнительно ведь это значит я добился определённого результата. Это, конечно же, успех для меня!

Александр Березин, ученик СОШ № 4:

– Ирина Сергеевна Соловьёва, наш классный руководитель, предложила принять участие в конкурсе рисунков «Мой родной округ». И я согласился. Объект для рисования был выбран мною сразу – Осинский краеведческий музей, который находится в самом живописном месте, на берегу реки Камы. Наша семья гордится этой достопримечательностью и, когда к нам приезжают гости из других городов, мы обязательно посещаем её. В период, когда проходил конкурс, в музее был ремонт, и я рисовал по фотографии из интернета. Я и моя семья в восторге от полученного результата. Особенно радует то, что мой рисунок так же, как и других ребят, выбран для календаря на 2026 год.