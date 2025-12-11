5 декабря с рабочим визитом в Осинском муниципальном округе побывал депутат Законодательного Собрания Пермского края по 23 избирательному округу Георгий Ткаченко.

В рамках реализации проекта «Партийный десант» по контролю за выполнением Народной программы партии «Единая Россия», который Георгий Ткаченко осуществляет регулярно, он проинспектировал объекты, выполненные с участием краевого и федерального бюджетов. Во время поездки вместе с главой Осинского округа Игорем Морозовым Георгий Александрович посетил несколько социальных и инфраструктурных объектов с целью оценки итогов проведённых работ и хода строительства на некоторых из них.

Объекты инфраструктуры и благоустройства

Объекты социальной инфраструктуры играют важнейшую роль в создании нормальных условий жизни. Их в этом году в округе депутата введено немало. Завершается работа в ряде учреждений. Объекты самые разнообразные, всюду реализация с участием краевых бюджетных средств. Георгий Александрович проверил, как они расходуются для повышения уровня жизни и качества услуг осинцев.

Вместе с главой муниципалитета Игорем Морозовым Георгий Ткаченко осмотрел Ярмарочную площадь, на которой завершен 4 этап реконструкции. Летом 2025 года здесь появилась современная детско-юношеская площадка для подвижных и интеллектуальных игр. Кроме того, на средства экономии выполнены работы по засеву газонной территории.

Благодаря идее юных осинцев и поддержке горожан Ярмарочная площадь преобразилась в одно из излюбленных и комфортных мест отдыха в Осе. В течение трёх лет проект побеждает на Всероссийском голосовании, благодаря чему удаётся привлекать на реализацию краевые и федеральные средства. Таким образом, в городе появилось многофункциональное пространство, отвечающее пожеланиям всех категорий жителей. Депутат поинтересовался у главы востребованностью объекта и, осмотрев постройки, отметил, что все они сертифицированы и безопасны для детей. Впереди, согласно планам руководства администрации округа, – ещё один этап благоустройства.

В настоящее время в Осе полным ходом ведутся строительные работы новой поликлиники. Это будет одноэтажное лечебное учреждение для взрослого населения города на 100 посещений в смену. В нём оборудуют кабинеты приёма участковых-терапевтов, узких специалистов и функциональной диагностики. Медицинскую помощь смогут получать 20 тысяч взрослого населения.

Строительство ведётся в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы. Осуществляется поставка оборудования и мебели. Проектный срок окончания работ – конец текущего года.

Произошли заметные перемены и в Осинском краеведческом музее: здесь в рамках государственной программы «Пермский край – территория культуры» завершились двухгодичные реставрационные работы. Как, встречая краевых гостей, заметила заведующий Осинским краеведческим музеем Елена Коноплёва, за свою богатую 200-летнюю историю здание претерпело столь масштабное преображение впервые, и это произошло по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Николаевича Махонина.

Подрядчиком выполнен большой объём работ: заменены чердачные перекрытия второго этажа, стропильные и подстропильные конструкции, осуществлена реставрация внутренней отделки стен и потолков, реставрированы и восстановлены внутренние архитектурные элементы, обустроены тамбур и входная группа, а также отремонтирован фасад здания.

К слову, в этот день состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 38-летию со дня открытия первой исторической экспозиции Осинского краеведческого музея. Георгий Александрович, поздравляя коллектив по этому случаю, вручил в подарок уникальные книги, работа на которыми и издание были осуществлены благодаря меценатам – семье Кузяевых. Одна из них посвящена выдающемуся российскому роду Строгановых, так много сделавшему для Прикамья, а вторая – театральному художнику и графику Татьяне Бруни, много лет сотрудничавшей с Пермским театром оперы и балета.

Ведутся строительные работы и в здании Мостовинского ДК. По словам заведующего Анны Мудровой, численность населения д. Мостовая достигает 250 жителей. «Местные ребятишки с удовольствием занимаются в клубных формированиях, посещают летнюю площадку. Дом культуры востребован и взрослым населением: дни сёл и другие календарные праздники здесь отмечают не только жители Мостовой, но и Ирьяка, Язловой. В декабре текущего года зданию этого сельского очага культуры исполнилось 55 лет. Естественно, оно давно требовало ремонта», – отмечает Анна Михайловна.

Преображение началось в 2024 году благодаря действию регионального проекта «Комфортный край», инициированного губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. В рамках реализации проекта, точнее – приоритетного направления «Культурная реновация» – выполнены следующие виды работ: заменена кровля, сделана наружная отделка стен, установлены новые окна и входные двери, отремонтировано крыльцо. На средства, собранные по инициативному бюджетированию, осуществлена обшивка фасада здания.

История с обновлением продолжилась при поддержке местной администрации. В 2025 году из окружной казны выделен 1 млн рублей на внутреннюю отделку помещений. Как пояснил глава Игорь Морозов, в планах – открыть социальный кинозал, а для этого нужно выполнить ряд требований. Поэтому всё к лучшему. На средства местного бюджета здесь отремонтируют стены и пол в спортивном зале, фойе, а также частично заменят систему теплоснабжения.

Инициативное бюджетирование

Также рядом с Мостовинским клубом благодаря механизму инициативного бюджетирования, а это значит, при непосредственном участии граждан, в 2025-м сооружён мемориальный объект, что весьма актуально в год 80-летия Великой Победы. Инициатор и разработчик макета – активный житель Александр Красильников.

В завершение встречи с депутатом Анна Мудрова сказала: «Планы у нас грандиозные. Нужна аллея и спортивная площадка, так как дети увлекаются спортом». Александр Красильников резюмировал: «Всё зависит от нас самих. Будем шевелиться, стремиться, иначе ничего не получится».

«Это правда. Нужно активно проявлять свою гражданскую позицию. Тогда жизнь будет меняться. А мы поможем, посодействуем», – поддержал мнение собеседника наш депутат.

Георгий Ткаченко является членом краевой конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования и уже 9 лет внимательно следит за их реализацией в своём избирательном округе, оказывая поддержку в их осуществлении на краевом уровне.

В 2025 году в Осинском округе реализовано 10 таких проектов. Работы касались благоустройства, создания детских площадок, установки уличного освещения: самым «ярким» стало устройство фонарей на аллее от Ярмарочной площади до городского парка. Помнили и о героях – один из примеров проектов – мемориал в Мостовой, нацеленный на сохранение памяти земляков. Все инициативы стали результатом активности граждан, которых совместно поддержали краевая и муниципальная власти.

Приём граждан

Безусловно, важная часть депутатской работы – проведение приёмов и общение с активными жителями. Так было и в этот раз. На встречу с депутатом пришёл председатель Общества слепых Александр Ажгихин. Он заботится о проведении интересного досуга своих коллег.

От лица общественности просьбу также выразила председатель первичной ветеранской организации с. Новозалесново Любовь Гордеева. В преддверии Дня волонтёра она попросила поддержки депутата для организации мероприятия для земляков, которые своим посильным трудом поддерживают страну в непростое время.

Оба обращения нашли положительный отклик. Передав самые тёплые пожелания обоим коллективам, Георгий Ткаченко заверил, что помощь будет оказана.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

Прямая речь

Георгий Ткаченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края по округу № 23:

– Во время очередной поездки в Осинский муниципальный округ снова предоставляется возможность увидеть, как развивается территория, реализуются программы разных уровней: федеральные и краевые. Видим, как работает механизм инициативного бюджетирования на местах, и что не становится меньше активных людей. Кроме того, иногда для достижения максимального эффекта удаётся сочетать несколько программ в одном объекте. Так, например, происходит в Мостовинском ДК. Ну, и, конечно, объект, который мы ежегодно посещаем, и каждый раз радуемся его положительным изменениям, это Ярмарочная площадь. Сегодня мы увидели результат реконструкции уже 4 этапа. И, надо сказать, что не любая территория Пермского края может похвастаться таким многофункциональным пространством для проведения массовых мероприятий, обеспечения возможности культурного и спортивного отдыха населения. Впечатлило посещение преображённого здания Осинского краеведческого музея.

Ещё один важный для округа объект – новая поликлиника. Здание соответствует всем требованиям и полностью закроет потребности города.

Осинский округ развивается! Древний исторический город становится современным и комфортным. А для того, чтобы это продолжалось на благо жителей, важна совместная работа всех уровней власти и активистов.

Игорь Морозов, глава Осинского муниципального округа:

– За последнее время в нашей территории изменилось многое. Округ принимает активное участие в разных направлениях регионального проекта «Комфортный край», это и благоустройство общественных пространств, обеспечение качественного водоснабжения, новые тротуары и дороги, установка спортивных площадок и так далее. Округ ежегодно меняется к лучшему благодаря взаимодействию с краевой властью. Слова благодарности за поддержку в первую очередь Правительству Пермского края и лично губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину, нашим депутатам Законодательного Собрания Валерию Александровичу Сухих и Георгию Александровичу Ткаченко. Их участие позволяет нам реализовывать проекты на территории муниципалитета.