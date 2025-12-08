В Пермском крае для жителей многоквартирных домов созданы официальные домовые чаты в национальном мессенджере «Мax» с управляющими организациями. Переход в новое приложение проводится разработчиками приложения совместно с Минстроем России, при участии всех регионов страны и управляющих организаций.

Как уточнили в Минстрое России, платформа обеспечивает безопасную цифровую среду при оказании жилищно-коммунальных услуг. В чатах предусмотрены средства защиты и инструменты противодействия мошенникам, а также полезные для граждан отраслевые сервисы.

Присоединиться к домовому чату в «Мax» можно из личного кабинета в приложении «Госуслуги.Дом». Если ссылка на чат не отображается, необходимо обновить приложение «Госуслуги.Дом» или обратиться напрямую в свою управляющую организацию.

Добавим, домовые чаты позволяют жителям обсудить и решить проблемы с соседями, касающиеся их дома. В чате удобно обсуждать решения перед организацией общего собрания собственников, а также оставлять заявки в аварийно-диспетчерская службы (АДС).

Чат-бот приложения «Госуслуги Дом» будет информировать о важных событиях в доме и напоминать о сроках передачи показаний и оплаты ЖКУ.

Приложения «Госуслуги Дом» и «Мax» доступны для бесплатного скачивания пользователям устройств на платформах Android и iOS.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края