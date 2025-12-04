Он будет посвящен Дню героев Отечества.

В Пермском крае в Перми на площадке Молодежного центра «Кристалл» 9-10 декабря 2025 года состоится обучающий форум для субъектов системы профилактики правонарушений, председателей и секретарей муниципальных межведомственных комиссий в сфере безопасности «Со знанием дела» (18+). Планируемое количество участников 300-500 человек.

Событие проводится по инициативе филиала Российского общества «Знание» в Пермском крае, совместно с Министерством территориальной безопасности Пермского края совместно, Агентством по делам молодежи Пермского края, Министерством образования и науки Пермского края, при поддержке Аппарата главного Федерального инспектора по Пермскому краю и Администрации Губернатора Пермского края.

В рамках Форума планируется осветить проблемные аспекты и современные риски вовлечения детей и молодежи в социально негативную среду. В качестве докладчиков по темам информационной безопасности, противодействия идеологии терроризма и экстремизма, межведомственному взаимодействию в вопросах профилактики выступят спикеры федерального уровня.

Программа Форума представит собой работу по следующим направлениям:

Профилактика идеологии терроризма, экстремизма, в т.ч. идеологии насилия; Профилактика асоциального поведения (в том числе среди несовершеннолетних) и деструктивных явлений в молодежной среде; Информационная безопасность и противодействие киберугрозам; Организация межведомственного взаимодействия при решении вопросов профилактики правонарушений и комплексной безопасности территории, образовательной организации.

Для участия в Форуме приглашаются:

1. Заместители глав муниципальных образований по социальной политики;

2.Представители органов местного самоуправления, реализующие государственную политику в сфере профилактики правонарушений

(специалисты управления образования, молодежной политики, специалисты молодежных центров – представитель от каждого направления);

3.Секретари, председатели межведомственных комиссий в сфере общественной безопасности (по профилактике правонарушений, антитеррористической, антинаркотической, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);

4.Заместители директоров по воспитательной работе государственных образовательных организаций общего образования Пермского края;

5.Советники директоров по воспитательной работе муниципальных и государственных образовательных организаций общего образования Пермского края;

Лица, чьей профессиональной деятельностью является профилактика правонарушений среди детей, молодежи и лиц, старше 35 лет.

Регистрацию на форум можно пройти по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/691ebd11eb6146525f55d4ce/

Отметим, Форум «Со Знанием дела» проводится на регулярной основе с 2023 года. В 2023 году состоялся первый Региональный семинар-совещание по межведомственному взаимодействию в сфере профилактики правонарушений «Со Знанием дела». В мероприятии приняли участие 330 представителей из всех муниципальных образований Пермского края. Ключевой задачей семинара-совещания являлась консолидация усилий всех участников межведомственной профилактической работы с фокусом на интересы и потребности несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке.

В 2024 году был успешно проведен II обучающий форум «Со Знанием дела». Программа форума включала три тематических блока: «Профилактика терроризма и экстремизма», «Информационная безопасность» и «Межведомственное взаимодействие». В рамках форума за два дня было проведено 23 лекции от 21 лектора из Пермского края, Удмуртии, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Участниками очной программы стали 460 специалистов-представителей субъектов профилактики из всех муниципалитетов Пермского края. Суммарный охват онлайн-трансляции мероприятий форума составил 5 500 просмотров, что показывает актуальность рассматриваемых вопросов и тем.

По возникающим вопросам можно обратиться к менеджеру проекта Сидоренко Данилу Ивановичу по номеру телефона: 8 951 947 22 57.

