Глава Осинского муниципального округа Игорь Морозов вручил ключи от квартир двум жителям Осы, имеющим статус детей-сирот. Мечта о своём жилье исполнилась для Дмитрия Шаронова и Андрея Мехрякова.

Отметим, что это стало возможным благодаря всесторонней поддержке государства и Правительства Пермского края. Данная инициатива является ярким примером того, как региональные власти заботятся о наиболее уязвимых категориях граждан.

Дмитрий Шеронов выпустился из детского дома в далёком 1997 году. Всё это время ему приходилось снимать жильё. Дмитрий, участник СВО, в настоящее время находится в отпуске по ранению. Он вместе с супругой пришёл в администрацию округа за ключами от собственной квартиры. «Никогда не имел своего жилья, долгое время стоял в очереди. Очень ждём вместе с женой новоселья. Впереди много надежд и планов», – говорит мужчина.

Второй участник мероприятия – Андрей Мехряков – также остался без попечения родителей и воспитывался в приёмной семье. Как сирота он встал в очередь на получение квартиры и вот недавно радостное событие произошло. «Очень волнуюсь, чувства не передать словами. Нам сегодня дали ключи от прекрасной светлой квартиры в доме на улице генерала Богомягкова. Огромная благодарность за возможность получить своё первое жильё!» –поделился радостью Андрей.

Андрей планирует заселиться в квартиру в ближайшее время вместе со своей девушкой. В планах у молодых людей – создать семью, и своё жильё в этом вопросе как никогда кстати.

Предоставление жилья детям-сиротам является одной из важнейших задач краевых и муниципальных властей. В 2025 году на приобретение квартир для этой льготной категории граждан в Осинском муниципальном округе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» было выделено более 19 млн рублей.

«Для детей-сирот в следующие с 2025 по 2027 годы в Пермском крае будет выделено 6,4 миллиардов рублей. На 70% увеличат плановую сумму расходов на обеспечение жильём детей-сирот – выдачу сертификатов. За трёхлетку 1,5 тысяч детей-сирот смогут улучшить жилищные условия», – отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

При поддержке края Осинский муниципальный округ продолжает планомерно обеспечивать жителей, имеющих статус детей-сирот, жильём. Так, в бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрены расходы за счёт краевого бюджета в сумме 8 556,6 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 12 835,0 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 25 669,9 тыс. рублей. На выделенные средства в рамках государственной программы Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» будет приобретено 12 жилых помещений.

Светлана ГУСЕВА

Фото автора