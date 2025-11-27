Яндекс.Метрика Эксперты поддержали лучшие работы Всероссийского проекта «Карта доблести России»
Эксперты поддержали лучшие работы Всероссийского проекта «Карта доблести России»

Завершился Всероссийский конкурс «Карта доблести России», посвященный подвигам героев нашей страны. Проект поддержали известные общественные деятели и эксперты, рассказав о понравившихся конкурсных работах в своих социальных сетях и на официальных сайтах.

«Карта доблести России» – это масштабный образовательно-просветительский проект, призванный сохранить память о защитниках Родины: от ветеранов Великой Отечественной войны до героев наших дней.

Президент Союза участников отношений в сфере образования Наталья Максимовна Шадрина отметила на официальном сайте Обрсоюза: «Работы участников конкурса отражают глубокую мысль о войне и героизме. Война действительно не имеет конкретного облика, потому что она затрагивает всех людей независимо от национальности, возраста или пола. Подвиг же выходит за пределы временных рамок и географических границ, оставаясь примером мужества и самоотверженности для будущих поколений».

Из конкурсных работ «Карты доблести» Наталья Максимовна выделила историю Сережи Алëшкова – во время Великой Отечественной войны его, голодного и измученного мальчика, взяли к себе бойцы 510-го гвардейского стрелкового полка. Он стал солдатом, обрел новую семью и был награжден медалью «За боевые заслуги». Рассказали о нем ученики МБОУ СОШ №15 из Егорьевска, Московской области, команда «За победу и мир».

Депутат Государственной Думы РФ Анна Валерьевна Скрозникова написала на своей странице ВКонтакте: «Я очень часто слышу: «молодежь не интересуется историей», «поколение потеряно». А потом появляются такие проекты, и я понимаю – не потеряно. Просто к нему нужно найти особый подход».

Особо депутат отметила работу команды «Страж правды» из школы № 164 Санкт-Петербурга: они нашли в архивах информацию о героической гибели считавшегося пропавшим без вести капитана-лейтенанта Лазаря Ефимовича Майлина в августе 1941 года.

Режиссер и сценарист Кирилл Алексеевич Седухин поделился у себя ВКонтакте: «Работы участников конкурса напоминают нам о том, что герои среди нас были простыми людьми, проявившими невероятную силу духа перед лицом опасности. Они рисковали своей жизнью ради спасения других, демонстрируя истинное значение человеческого достоинства и патриотизма. Эти качества делают героя героем, несмотря на обстоятельства и эпохи».

Выбранная им работа – рассказ команды «Террикон» из Еленовской школы № 2 г. Докучаевск, ДНР, о ветеране СВО Евгении Рассохе, который сейчас трудится учителем физкультуры в их школе и прививает детям любовь к футболу.

Участие лидеров мнений помогло привлечь широкое внимание к конкурсу и подчеркнуть важность сохранения исторической памяти силами молодого поколения.

Источник – Учебный центр «Цифровая профессия»

 

