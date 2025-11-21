Антимикробные препараты играют ключевую роль в лечении инфекционных заболеваний. Но нерациональное применение антибиотиков способствует росту антимикробной устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний и, как следствие, увеличению продолжительности заболевания, росту финансовых затрат и смертности.

В настоящее время перечень медицинских средств содержит более 15 групп антимикробных препаратов, обладающих не только антибактериальным, но и противогрибковым действием. Широкий спектр препаратов и их фармакологических эффектов способствует эффективной борьбе с инфекциями. Однако доступность антибактериальных средств привела к возникновению новой проблемы – антимикробной (антибактериальной) резистентности.

Антимикробная резистентность (устойчивость) определяется как утрата патогенами чувствительности к антимикробным (антибактериальным) препаратам. Эта проблема приобретает глобальное значение, поскольку количество эффективных средств для борьбы с инфекционными заболеваниями неуклонно сокращается.

Устойчивость микроорганизмов к противомикробным средствам возникает вследствие их генетической мутации и адаптации к воздействию лекарственных препаратов. При отсутствии адекватных мер противодействия эта тенденция может привести к катастрофическим последствиям для человечества, делая даже незначительные травмы и распространенные инфекции потенциально смертельными. По данным ВОЗ без эффективных мер и при сохранении тенденции роста антимикробной резистентности к 2050г. от обычных инфекций будет умирать до 10 млн человек в год во всем мире. Это больше, чем от онкозаболеваний.

В современном мире наблюдается рост числа инфекций, представляющих опасность для человека: с марта по июль 2023г. зарегистрированы вспышки холеры и кори, десятки случаев сибирской язвы. Появление новых, ранее не известных, микроорганизмов (грибы Кандида Аурис, Ковид-19). Для предотвращения ситуации необходимо активизировать меры по профилактике инфекционных заболеваний и рациональному использованию антибиотиков.

Ранее пациентов приходилось убеждать в необходимости приема антибиотиков, тогда как в настоящее время их чрезмерное и необоснованное использование создает угрозу утраты эффективности этих препаратов.

Факторы, способствующие развитию антибиотикорезистентности, в значительной степени связаны с действиями человека. Одной из основных причин является самолечение, при котором пациенты самостоятельно назначают антибактериальные препараты, включая случаи обычной простуды. Часто антибиотики применяются для лечения вирусных инфекций, хотя они не обладают активностью в отношении вирусов. Также распространены ошибки в дозировании, кратности приема и продолжительности курса лечения.

Многие пациенты после улучшения состояния снижают частоту приема антибиотиков до одного раза в день или вовсе прекращают терапию, что приводит к снижению концентрации препарата в организме и выживанию устойчивых штаммов микроорганизмов.

Вклад в формирование резистентности вносит также использование антибиотиков в животноводстве, где более половины мирового объема этих препаратов применяется для профилактики инфекционных заболеваний, поддержания здоровья животных и повышения их продуктивности.

Антибиотики, как и любые лекарственные средства, обладают рядом побочных эффектов, включая аллергические реакции и анафилактический шок. В связи с этим их назначение должно осуществляться исключительно на основании медицинского заключения.

Для борьбы с антибиотикорезистентностью необходимо соблюдать следующие меры:

- принимать антибиотики только по назначению врача;

- строго следовать рекомендациям по дозированию, кратности и продолжительности приема препаратов;

- не передавать свои антибиотики другим лицам и не использовать препараты, оставшиеся от предыдущего курса лечения;

- исключить необоснованное применение антибиотиков, что не только увеличивает затраты на лечение, но и повышает риск побочных эффектов;

- обеспечить рациональное использование антибактериальных препаратов в сельском хозяйстве и других отраслях.

Каждый человек может внести свой вклад в решение проблемы антибиотикорезистентности:

- воздержаться от самолечения, строго соблюдая схему лечения, назначенную врачом;

- для профилактики серьезных инфекционных заболеваний вовремя вакцинироваться;

- соблюдать правила гигиены и проводить обязательную дезинфекцию ран и царапин.

Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих является ключевым фактором в борьбе с этой глобальной угрозой.

Источник – Министерство здравоохранения Пермского края