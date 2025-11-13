С 10 по 16 ноября в России проходит неделя борьбы с диабетом. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором повышается уровень глюкозы (сахара) в крови из-за недостаточности или невосприимчивости к инсулину – гормону, который регулирует обмен углеводов в организме. Сахарный диабет может приводить к серьезным осложнениям, таким как повреждение сердца, сосудов, почек, глаз, нервов и кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 537 миллионов человек страдают от сахарного диабета, и эта цифра продолжает расти. Специалисты прогнозируют увеличение количества больных людей на протяжении следующего десятилетия в 1,5 раза.

Причины сахарного диабета

Сахарный диабет является многофакторным заболеванием, то есть его развитие зависит от взаимодействия различных причин, включая генетические, иммунные, метаболические, эндокринные, питательные, инфекционные и другие. Некоторые из этих причин могут быть унаследованы, а некоторые могут быть приобретены в процессе жизни. В общем случае, сахарный диабет возникает, когда существующая генетическая предрасположенность встречается с неблагоприятными внешними факторами.

Лечение сахарного диабета проводится с участием врача-эндокринолога. Также при данном диагнозе необходимы консультации окулиста, педиатра, нефролога и других специалистов. Лечение сахарного диабета требует сотрудничества и ответственности со стороны пациента, который должен соблюдать рекомендации лечащего врача, контролировать свое состояние и своевременно обращаться за помощью при возникновении проблем или вопросов.

Существует много видов сахарного диабета, которые имеют разные причины и механизмы развития. Но самые распространенные из них - это сахарный диабет 1-го и 2-го типа. Заболеть сахарным диабетом 1-го типа можно в любом возрасте, однако чаще всего патология развивается в детском и подростковом возрасте.

Сахарный диабет 2-го типа развивается, когда клетки тканей становятся невосприимчивыми к инсулину, не пропускают глюкозу, где должна образовываться энергия. Этот тип диабета чаще встречается у взрослых людей, особенно у тех, кто имеет избыточный вес, малоподвижный образ жизни, или наследственную предрасположенность. В основе лечения сахарного диабета 2 типа лежат соблюдение диеты и увеличение физической активности. Кроме того, назначаются лекарства, которые повышают чувствительность к инсулину или стимулируют его выработку.

Как выявить сахарный диабет?

- Уровень глюкозы в крови натощак при сахарном диабете превышает 7,0 ммоль/л.

- Уровень глюкозы в крови через 2 часа после перорального теста на толерантность к глюкозе (прием 75 г глюкозы в растворе) выше 11,1 ммоль/л.

- Уровень глюкозы в крови в любое время суток при наличии симптомов диабета выше 11,1 ммоль/л.

- Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) – показателя среднего уровня глюкозы в крови за последние 2-3 месяца также будет превышать 6,5%.

Симптомы сахарного диабета

Сахарный диабет может проявляться различными симптомами, в зависимости от степени повышения глюкозы в крови и длительности заболевания. Некоторые из наиболее частых симптомов сахарного диабета - это:

- Частое и обильное мочеиспускание;

- Повышенная жажда и сухость во рту;

- Повышенный аппетит и постоянное чувство голода;

- Утомляемость, слабость, раздражительность;

- Снижение массы тела при нормальном или повышенном аппетите;

- Зуд кожи и слизистых оболочек, склонность к кожным инфекциям;

- Нарушение зрения, особенно при резких изменениях сахара в крови;

- Боли и онемение в конечностях, снижение чувствительности кожи (диабетическая полинейропатия);

- Снижение потенции у мужчин, нарушение менструального цикла у женщин.

Некоторые из этих симптомов могут быть неспецифичными и встречаться при других заболеваниях, поэтому для подтверждения диагноза сахарного диабета необходимо обратиться к специалисту и провести лабораторные исследования уровня глюкозы в крови и других показателей. Но нужно помнить, что при сахарном диабете 2 типа течение может быть бессимптомным!

Профилактика сахарного диабета

Профилактика сахарного диабета направлена на уменьшение риска развития заболевания или его осложнений у людей, которые имеют повышенную предрасположенность к диабету или уже имеют диагноз диабета.

В первую очередь, лицам с ожирением необходимо снижать массу тела. Кроме того, к профилактическим мероприятиям относятся раннее выявление и скрининг - регулярное обследование уровня глюкозы в крови и других показателей у людей, которые имеют факторы риска диабета.

Профилактика предполагает соблюдение здорового образа жизни, включающее правильное и регулярное питание, физическую активность, отказ от курения, алкоголя и наркотиков, контроль массы тела и артериального давления, снижение стресса и улучшение психологического состояния.

Напомним, что сахарный диабет 1 и 2 типа – это хронические заболевания, при которых полное выздоровление невозможно. Поэтому основная цель: научиться контролировать сахарный диабет. В настоящее время разработаны методы эффективного контроля и лечения этого заболевания. И это гарантия снижения риска развития и прогрессирования осложнений, гарантией долгой и полноценной жизни.

Для профилактики сахарного диабета 2 типа также необходимо более внимательно относится к своему организму, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, исключить вредные привычки и помнить, что более 90% случаев развития сахарного диабета 2 предотвратимы.

Источник – Министерство здравоохранения Пермского края