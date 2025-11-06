В Прикамье работают программы по привлечению специалистов в медицинские учреждения. Это федеральная программа «Земский доктор»/«Земский фельдшер», а также региональная программа «Медицинские кадры Прикамья». Их реализация помогает решить важный вопрос кадрового комплектования на местах, в том числе проблему закрытия вакантных должностей. И, как отмечает главный врач Андрей Котомин, Осинская центральная районная больница активно участвует в них.

В августе 2025 года в Осинскую ЦРБ пришло пополнение. Медучреждение получило шесть молодых специалистов. Все они – выпускники ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, являются целевиками и получили господдержку.

Сегодня мы не только представим врачей, но и дадим им возможность высказаться.

Денис Наилевич Кузяшев, врач-онколог

Медицину Денис выбрал по примеру мамы. Ему со школы была интересна биология и, конкретно, человек. Профессия же привлекает постоянной актуальностью.

«Первая рабочая неделя была трудная. Никогда не работал в поликлинике, теперь привыкаю. Постепенно вливаюсь, знакомлюсь с докторами. Конечно, молодому специалисту нужна поддержка более опытных коллег. В университете работе в поликлинике нас не учили, мы никак к этому не готовились», – делится Денис.

В профессиональном росте Денис Кузяшев планирует идти дальше. Рассматривает возможность дополнительного образования по профилю «Радиология».

Дмитрий Михайлович Колесник, врач-терапевт участковый

Дмитрий обучался по целевому направлению и после окончания вуза вернулся работать в Осинскую ЦРБ. Хотел начать профессиональный путь в знакомом регионе, где есть хорошие перспективы для развития и возможность приобрести разнообразный практический опыт.

«Интерес к медицине появился ещё в школьные годы. Мне всегда была близка сфера, где важно внимание к деталям, аналитическое мышление и постоянное развитие. Большую роль сыграли учителя и наставники – их пример и отношение к профессии впечатлили. Медицина привлекает возможностью решать сложные задачи, видеть реальные результаты своей работы и постоянно учиться новому», – рассказывает Дмитрий.

Признаётся, что всё в Осинской ЦРБ для него было новым: пациенты, коллеги, организация работы, а ещё много впечатлений. «Конечно, наиболее тяжело показалось в начале первой недели, но постепенно пришло ощущение, что я на своём месте. Особенно запомнилась атмосфера взаимопомощи в коллективе, где могут помочь с любым вопросом. Коллектив принял очень хорошо. Наставничество здесь практикуется. Буквально каждый день подходим с вопросом к более опытным врачам, по необычным случаям, и они охотно делятся знаниями, подсказывают, помогают в сложных ситуациях. Для молодого специалиста такая поддержка особенно ценна, без неё работа на первых порах была бы ужасающей», – отмечает молодой специалист.

«Государственная поддержка – это весомая помощь на старте карьеры. Программа «Земский доктор», федеральные выплаты – такие меры реально мотивируют выпускников возвращаться в регионы и закрепляться в профессии. Считаю это эффективным инструментом привлечения специалистов», – говорит Дмитрий.

Дмитрий Колесник планирует развиваться и дальше повышать квалификацию, осваивать новые навыки и двигаться вперёд по профессиональной лестнице. «Медицина не стоит на месте, и мне хочется расти вместе с ней», – подчёркивает в интервью начинающий врач.

Зарема Мирзалиевна Мирзалиева, врач-терапевт участковый

Зарема родом из Дагестана. Приехала работать в Осинскую ЦРБ, так как для неё это не только личный выбор, но и профессиональный. «Я рада работать там, где люди действительно нуждаются в медицинской помощи, и где присутствие врача особенно важно», – отмечает молодой доктор.

Говорит, что выбрала медицину, потому что желает напрямую помогать людям сохранять и улучшать их здоровье. «Профессия врача привлекает меня тем, что каждый день преподносит новые ситуации, требует постоянного развития и позволяет видеть реальные результаты своей деятельности. Самое главное то, что врач может изменить жизнь человека к лучшему, и именно это делает мою работу такой ценной», – рассуждает Зарема.

Вспоминает, что первый день в больнице оказался очень насыщенным: от волнения до ощущения ответственности за пациентов. Это была неделя интенсивного погружения в работу: знакомство с коллегами, первые осмотры пациентов и первое назначение лечения. Этот период запомнился тем, как важно командное взаимодействие и поддержка опытных специалистов.

«Вливаться в коллектив ОЦРБ было легко, потому что здесь работает удивительно дружная и профессиональная команда. Наставничество в нашей больнице действительно играет ключевую роль: старшие коллеги щедро делятся опытом, терпеливо объясняют тонкости работы и поддерживают в любых ситуациях. Благодаря их вниманию и профессионализму начинающий врач быстро адаптируется, учится видеть нюансы, которых сам пока не заметил бы. Считаю, что такая поддержка бесценна – она не только ускоряет профессиональный рост, но и вдохновляет становиться лучшим специалистом. Я думаю, что каждый начинающий врач стремится углублять свои знания и осваивать новые направления. Карьера – это путь постоянного движения вперёд, и мне интересно открывать для себя новые возможности, учиться у коллег и самой быть полезной для команды и людей, которые нуждаются в помощи», – делится Зарема.

Зарема Мирзалиева получила государственную поддержку. Она считает, что такие меры мотивируют молодых специалистов оставаться в системе здравоохранения и развиваться в профессии, особенно в регионах, где остро ощущается нехватка кадров.

Ксения Владимировна Самысловских, врач-педиатр

– Родом я из города Осы, поэтому выбор Осинской ЦРБ для меня был не случайностью, а осознанным решением вернуться в родные края, чтобы помогать землякам. Выбор профессии врача для меня был не сиюминутным порывом, а глубоко осознанным шагом. Ещё в школе (окончила СОШ № 3) меня привлекали биология и химия. Хотя в моей семье нет родственников с медицинским образованием, решение стать врачом созрело благодаря осознанному интересу к науке о человеке и желанию приносить практическую пользу. Профессия врача привлекает своей важностью, возможностью постоянного развития и вызовами, которые требуют профессионализма и терпения.

Помню свой первый трудовой день, как сейчас. Это была смесь эйфории, страха и колоссальной ответственности. Вчерашняя студентка, а сегодня – полноценный врач, от решений которого зависит чьё-то здоровье. Первая неделя была ознаменована сумасшедшим ритмом, руки дрожали, а в голове постоянно прокручивались все учебники и лекции. Но в конце той первой, невероятно насыщенной недели, случилось самое важное – доверчивая улыбка маленького пациента, который на прощание помахал мне ручкой, и счастливые глаза его матери. Это незабываемое чувство, когда ты понимаешь, что смог не просто поставить диагноз, а вернуть ребёнку радость, стало для меня главным подтверждением правильности выбранного пути.

Влиться в коллектив Осинской ЦРБ мне помогли мои старшие коллеги. Коллектив здесь сложившийся, душевный и отзывчивый. Что касается наставничества, то официальной программы у нас нет, но де-факто оно присутствует. Я всегда могу обратиться к коллегам, которые могут дать мудрый совет в сложной клинической ситуации. Считаю, что поддержка начинающих специалистов со стороны профессионалов очень важна, так как она способствует быстрому росту и повышению качества работы молодых врачей.

Как молодой специалист я получила поддержку от государства в виде единовременной выплаты по программе «Земский доктор». Это серьёзная мера, которая помогла мне встать на ноги, решить первоначальные бытовые вопросы. Считаю это эффективным инструментом для привлечения кадров в систему здравоохранения, особенно в районы. Материальный стимул – важный аргумент, особенно для выпускников, у которых нет стартового капитала. Однако, одной лишь финансовой поддержки недостаточно. Важно создавать комфортные условия труда, обеспечивать современным оборудованием и, что самое главное, выстраивать систему профессионального роста и поддержки, чтобы молодые специалисты не просто «отрабатывали» положенное время, а оставались здесь на долгие годы.

Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Сейчас моя главная задача – набраться практического опыта, отточить навыки в педиатрии. В будущем планирую продолжать профессиональное развитие, повышать квалификацию и двигаться по карьерной лестнице. Медицина – это профессия, которая требует постоянного обучения и самосовершенствования.

Ольга Ивановна Оборина, врач-терапевт участковый

В своё время, выпускница 11 класса второй школы Ольга Оборина решила перестраховаться и взяла целевое, чтобы точно поступить туда, куда мечтала – в медвуз. К слову, девушка прошла бы конкурс и без целевого, поскольку набрала отличные баллы.

Ольга – единственный медик в семье: её мама – юрист, а папа – нефтяник. «Выбрала медицину, потому что эта профессия полностью соответствует моим внутренним амбициям: я всегда знала, что хочу работать с людьми. Именно желание помочь, быть нужной, полезной, оставить после себя что-то, а также мои неравнодушие и эмпатичность привели меня в профессию. Считаю, что, если искренне не любишь людей всем сердцем, то в медицине делать нечего», – заключает молодой врач.

Первую неделю на рабочем месте вспоминает с улыбкой. Признаётся, что начинать было очень страшно. «Ох, это было, мягко говоря, очень нервно! За неделю до выхода на работу я не могла нормально ни есть, ни спать. И всю первую неделю после начала работы в том числе. Засыпала и просыпалась с мыслями о пациентах, о своих назначениях, анализировала: всё ли я делаю правильно, а помогли ли мои рекомендации, стало ли человеку лучше, как он себя чувствует, всё ли с ним хорошо. Бесконечная рефлексия. Но после повторных явок пациентов с положительной динамикой, с первыми искренними благодарностями за чуткость и внимательность, за помощь я будто морально ожила. Запал работать больше и лучше стал расти в геометрической прогрессии!» – делится Ольга.

Начинающий специалист положительно относится к вопросу наставничества. Отмечает, что поддержка в любом начинании на ранних этапах просто необходима: «В нашей жизни многое зависит от людей, которые нас окружают. И я благодарна каждому, кто проявил неравнодушие, был рядом, помогал и помогает мне на моём пути становления. Отдельные лучи любви – моей невероятной, самой лучшей медсестре Дамире Салимовне, без которой я не хочу представлять ни один свой рабочий день, а также Наталье Евгеньевне, Елене Ильсуаровне и Татьяне Васильевне. Они никогда не откажут в помощи, всегда подскажут, направят и не оставят один на один с проблемой».

Ольга, как и её молодые коллеги, планирует не останавливаться на достигнутом и обязательно будет развиваться в профессии дальше. В завершение беседы говорит: «Врач учится всю жизнь. Нет предела совершенству. В ближайшем будущем пройду курсы по УЗИ диагностике, повышу квалификацию, а дальше – ординатура и новые вершины».

Софья Александровна Федина, врач-хирург

– Я выросла в семье врачей. Родители посвятили жизнь медицине. Когда-то и они, будучи молодыми специалистами, приехали работать в Осинскую ЦРБ. Мой двоюродный брат трудится хирургом в Германии. Я много рассказов слышала от родителей и брата о их работе и дежурствах. Тогда поняла, насколько это интересная, благородная и увлекательная профессия. Так зародилось моё желание стать врачом. Мечтала выбрать специальность, благодаря знаниям и умениям в которой можно своими руками делать человеческий организм здоровым. Поэтому я выбрала хирургию и прошла ординатуру по этому направлению. Честно, не представляю себя в другой профессии.

Особого волнения в первый рабочий день не испытала, так как я уже имела хороший опыт работы в поликлинике и системе «ПроМед». Но это стало настоящей проверкой на прочность. В первой половине дня я принимала людей поликлинике Осы, а во второй – отправлялась на приём в Елово, так как в течение двух недель заменяла врача на период её отпуска. Думаю, этот опыт меня закалил.

С коллективом, в котором работаю, я знакома ещё со студенческих времён, когда регулярно приезжала в Осу на практику. Поэтому начинать свой трудовой путь мне было легко. Здесь старшие и опытные коллеги всегда готовы поддержать. Я могу позвонить им в любое время на дежурстве, чтобы обсудить какой-то случай. Все помогают безотказно.

Заключив договор по программе «Земский доктор», я получила выплату. Считаю, что господдержка играет важную роль и действительно помогает привлечь специалистов.

Безусловно, останавливаться на достигнутом не собираюсь. Мне очень нравится выбранная специальность, и я готова постоянно учиться, совершенствоваться, чтобы уметь выполнять множество операций. Буду очень стараться!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

Справка «ОП»

Региональная программа «Медицинские кадры Прикамья», инициированная губернатором Дмитрием Махониным, расширена. Изменения, внесённые в Постановление Правительства Пермского края, вступили в силу с 1 января 2025 года. Они касаются расширения категории медицинских работников, имеющих право претендовать на программные выплаты (подробнее информацию можно узнать на сайте Минздрава).

Напомним, краевая программа «Медицинские кадры Прикамья» реализуется в регионе четвёртый год (с 2022 г.).

В Министерстве здравоохранения отмечают, что более 25% трудоустроенных – это специалисты, приехавшие из других регионов России, а также пришедшие из частных медицинских структур и ведомственного здравоохранения.

Участники программы имеют право на получение компенсационных выплат от 1 до 2 млн рублей, а также частичную компенсацию арендной платы по договору аренды (найма) жилья среднему медицинскому персоналу при трудоустройстве в медучреждения г. Пермь. Региональные выплаты производятся независимо от участия врачей и медсестёр в федеральных проектах по привлечению кадров.

Программа также позволила повысить процент трудоустройства студентов и ординаторов, окончивших медицинский вуз по целевым договорам. С каждым годом интерес к программе растёт.

«Видим, что программа “Медицинские кадры Прикамья” востребована. Благодаря ей нам удаётся привлекать врачей из частных медорганизаций и даже других регионов России. Причём часто специалисты приезжают целыми семьями, чтобы работать в медучреждениях. Сейчас важно также решить вопрос с укомплектованностью фельдшеров ФАПов в сельских и удалённых территориях края. Это позволит повысить уровень доступности медицинских услуг по всему краю. Работы по этому направлению предстоит много, но я убеждён, что мы на правильном пути. Задача краевых властей – продолжать создавать комфортные условия для работы и привлекать в медицинский сектор всё больше специалистов», – отметил Дмитрий Махонин.