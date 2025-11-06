25 октября в селе Барда Бардымского округа состоялись торжественные мероприятия, посвящённые юбилейной дате. Из Республики Башкортостан в Пермский край прибыла большая делегация, в состав которой вошли члены Президиума и Исполкома Всемирного курултая башкир, представители средств массовой информации, деятели культуры и спорта. На мероприятии побывали и себя презентовали жители Осинского округа.

Почётными гостями на мероприятии стали председатель Президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова, первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина, глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов и другие.

Первое, что предстало перед взором гостей, прибывающих на праздник, – это нарядная башкирская юрта, установленная на территории Бардымского центра культуры и досуга, где под звуки курая, баяна, кубыза с народными песнями и танцами встречали гостей из Уфы, Перми, соседних округов, сёл и деревень, угощали их блюдами гайнинских башкир, чаем и кумысом.

На торжественной церемонии в честь 25-летия курултая башкир Пермского края на сцене Бардымского центра культуры и досуга от имени губернатора Пермского края Дмитрия Махонина собравшихся приветствовал первый заместитель руководителя администрации губернатора края Леонид Политов. В поздравительной речи он подчеркнул, что башкиры, как и многие другие народы, живут со всеми прикамцами в мире и согласии. А такие общественные организации, как курултай, безусловно, вносят определённый вклад в межнациональное единство, развивая нашу родную пермскую землю.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что региональные власти в своей работе уделяют особое внимание сфере национальной политики, сохранению традиций, культуры, языка разных народов, поскольку на пермской земле проживают представители 146 национальностей. «Пермский край всегда был и остаётся культурным центром страны. Благодаря своей многонациональности регион является хранителем и носителем традиций многих народов, сформировав уникальную прикамскую культуру, впитавшую в себя ценности многих поколений наших земляков. В том числе мы уделяем особое внимание развитию национальных языков. В рамках школьных программ ребята изучают татарский, башкирский язык, языки коми-пермяцких народов и других территорий. И что самое главное – дети получают знания напрямую от носителей языков и культуры», – акцентировал глава Прикамья.

Юбилейная программа праздника была очень обширна. В рамках значимого события были организованы выставки Пермских районных курултаев. Каждая делегация старалась представить свою территорию наиболее ярко. Многие привезли традиционные предметы быта, народные костюмы и украшения. Не обошлось без известного всем чак-чака: золотистые медовые шарики в разнообразной упаковке украшали почти все экспозиции. Здесь же эчпочмак (пирожок треугольной формы с начинкой из мяса и картошки), фигурный хворост урама и баурсак – сладкий десерт с мёдом из теста, обжаренного во фритюре. Участники из с. Кояново Пермского округа устроили дегустацию башкирских пирогов. Белиш – крытый пирог из пшеничного теста с начинкой – умелицы из Куеды украсили знаменательными цифрами «25».

Осинский «Общественный центр татар и башкир» также принял участие в Бардымском курултае. Адик Ахматов, руководитель организации, поделился впечатлениями: «Мы приехали по приглашению Башкирского курултая. В составе нашего общества больше татар, но мы с удовольствие принимаем участие в этом событии. Мероприятия организованы разнообразные – и познавательного, и развлекательного характера. Наша делегация привезла на праздник декоративно-прикладное творчество членов организации, в том числе картины, выполненные масляными красками, и книги осинской художницы и поэтессы члена исполнительного комитета Курултая башкир Осинского округа Муршиды Минкиной».

Надо отметить, что книги привезли многие делегации. Самая обширная выставка литературы на башкирском языке представлена Уфимским издательством «Китап» («Книга»). Здесь детские книжки разных форматов, краеведческая литература в глянцевом исполнении, разнообразные календари и открытки. Его представитель Алия Валиева рассказала о работе организации: «Наше издательство специализируется на печати литературы на башкирском языке. В год мы выпускаем до 150 книг тиражом от 500 и более экземпляров. Также издаются учебники на башкирском языке для школ, где он преподаётся как второй национальный. Особенно популярны детские произведения сразу на двух языках: башкирском и русском. Наше издательство пользуется поддержкой Правительства Башкирии, ведь книги на родном языке – это сохранение культуры и традиций народа».

Безусловно, самая обширная выставка у хозяев территории – курултая Бардымского округа. Мастера народных промыслов представили на выставку предметы традиционного быта башкир и современные изделия. Вагиз Маликов демонстрировал изделия из бересты: различные ёмкости, туеса и даже самовары, которые, по утверждению мастера, держат и кипяток, и холодные напитки, словно термос, ведь изготовлены из четырех слоёв берестяной коры.

Айсылу Аптукова из села Ишимово – народный мастер Пермского края – известна своим талантом по вышиванию традиционного головного убора башкир – тюбетейки. Мастерица переняла своё умение у ныне покойной свекрови. До сегодняшнего дня бережно хранится тюбетейка, вышитая её руками. «Этому изделию не меньше 70 лет», – демонстрирует головной убор из фиолетового бархата с золотистой вышивкой Айсылу. Как оказалось, тюбетейки делятся на мужские и женские. Мужские имеют форму юрты, а женские – маленькие и плоские. На голове эта миниатюрная, расшитая бисером шапочка диаметром 10 см, закрепляется при помощи заколок-невидимок.

Большое внимание организаторы уделили краеведческой и научной составляющей мероприятия. В музее Бардымского центра культуры и досуга провели круглый стол, посвящённый памяти советского археолога, изучавшего этнографию башкирского народа, С.И. Руденко. Необходимо заметить, что встреча проходила при полном зале, а это свидетельствует об интересе башкир к своей истории. Здесь же, в фойе Центра культуры, была торжественно открыта памятная доска, посвященная учёному.

Не оставили без внимания и подрастающее поколение. Значительная часть мероприятий Курултая была приготовлена для детей. В гимназии имени Г. Тукая прошли программы детско-юношеского телеканала «Тамыр» и детского литературного журнала «Акбузат» (г. Уфа). Организован сеанс одновременной игры в шашки с международным гроссмейстером по шашкам Айнуром Шайбаковым, а в ледовой арене «Барда» мастер-класс провёл российский хоккеист Рашит Гимаев.

Праздник получился ярким, впечатляющим и сытным.

Светлана ГУСЕВА

Фото автора

Мнения

Марат Музафаров, председатель курултая башкир Бардымского округа:

– Это мероприятие для нас долгожданное. К нам в гости приехало так много друзей. Мы вместе отмечаем 25-летие курултая башкир Пермского края. В Бардымском округе проживают башкиры, татары, русские и представители других национальностей. Все мы живём дружно, поэтому сегодня – общий праздник всех жителей Бардымского округа. Мы рады, что нас поддерживает администрация Пермского края и руководство Бардымского муниципального округа. Такие события служат объединению всех народов, проживающих на территории региона.

Нурислам Калмантаев, специалист по вопросам истории Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» г. Уфа, доцент Уфимского университета науки и технологии:

– Сегодня знаменательная дата – юбилей курултая башкир Пермского края. Это общественное объединение очень активно работает. Хотелось бы отметить руководителя курултая Бардымского округа Марата Музафарова, который занимается сохранением истории народа, уделяет внимание духовному воспитанию, издаёт газету на башкирском языке. Это огромная работа по сбережению культуры и традиций башкир.