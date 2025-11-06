С инициативой проведения опроса выступили аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае совместно с Министерством экономического развития и инвестиций региона.

В Пермском крае начался опрос предпринимателей, направленный на оценку качества работы со стороны чиновников при оказании услуг бизнесу. Как подчеркнули организаторы инициативы, цель опроса – выявить проблемные ситуации, требующие управленческого реагирования, и получить обратную связь от предпринимательского сообщества для дальнейшего улучшения деловой среды в крае.

«Опрос позволит выявить проблемные ситуации и принять конкретные меры. Нам важно, чтобы предприниматели чувствовали поддержку и могли работать без лишних барьеров», – отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.

Пройти опрос можно по ссылке: forms.yandex.ru

При желании участники могут оставить свои контактные данные – в этом случае специалисты свяжутся с ними для детального рассмотрения ситуации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что регион системно работает над снижением административных барьеров и повышением качества услуг для бизнеса, а оперативное решение вопросов предпринимателей – одно из направлений этой работы. Подобный подход позволяет развиваться бизнесу и экономике Прикамья.

Напомним, работа по оптимизации административных процедур для бизнеса в Пермском крае ведётся с 2022 года. За это время актуализировано более 1200 административных регламентов, в результате чего средний срок оказания государственных услуг сократился на 35%, муниципальных – на 42%.

С 2025 года в регионе заработал Единый портал технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций, который позволяет предпринимателям подавать заявки на подключение к электричеству, газу, теплу, водоснабжению и водоотведению через одну цифровую платформу.

Кроме того, в Прикамье успешно внедрены элементы Регионального инвестиционного стандарта. По итогам проверки Минэкономразвития России в июле 2025 года, Пермский край вошёл в число 38 регионов страны, подтвердивших высокий уровень развития благоприятного инвестиционного климата.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края