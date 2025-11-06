Предприятия края активно модернизируют производство благодаря региональной программе поддержки от Микрофинансовой компании Пермского края.

На фоне непростой экономической конъюнктуры предприятия Пермского края продолжают инвестировать в развитие и модернизацию. Одним из ключевых инструментов поддержки стал региональный льготный лизинг, реализуемый Микрофинансовой компанией Пермского края.

В 2025 году по этой программе заключено 43 договора, профинансировано приобретение 83 единиц техники и оборудования на общую сумму более 263 млн рублей. В числе участников – предприятия обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, для которых обновление оборудования стало основой роста.

Так, компания «Замок», производитель металлических дверей, модернизировала производство, установив линию порошковой окраски. Благодаря этому удалось повысить качество и увеличить выпуск продукции.

В Ординском округе «АСР-Агро» готовит к запуску производство витаминно-травяной муки – важного корма для скота и птицы. Предприятие закупило пресс-гранулятор и линию измельчения трав, что позволит выпускать свыше 10 тысяч тонн продукции ежегодно.

А в Чусовом компания «Стройсервис» запустила полуавтоматическую линию по производству сэндвич-панелей. Под новую линию построен цех, создано 10 рабочих мест. Сегодня предприятие выпускает 200 кв. м панелей в смену и планирует увеличить объёмы до 300 кв. м. Раньше компания закупала панели у сторонних производителей, теперь полностью обеспечивает собственные потребности и освоила уникальный для Уральского региона продукт – панели с графическим фактурным покрытием.

«Развитие бизнеса – это развитие региона. Благодаря программе льготного лизинга предприятия получают новые возможности для роста и обновления производства. Ставка от 4,25% годовых делает её одной из самых эффективных мер поддержки», – отмечает генеральный директор АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» Ольга Травникова.

Программа льготного лизинга, запущенная по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», позволяет предприятиям получать до 30 млн рублей на приобретение оборудования или спецтехники сроком до 5 лет с авансом от 10%.

Выгода от такой поддержки ощущается на уровне всего региона: обновляются производственные мощности, создаются новые товары, открываются рабочие места и, как следствие, растёт экономика Прикамья. Льготный лизинг работает как мультипликатор – вложенные в развитие бизнеса средства возвращаются в виде налоговых отчислений, зарплат сотрудников и социальной стабильности в округах края.

