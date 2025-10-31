На прошлой неделе c рабочим визитом Осу посетил председатель краевого парламента, депутат по избирательному округу № 23 Валерий Сухих. Он оценил объекты благоустройства, проверил ход работ в Осинском краеведческом музее и принял участие в торжественном открытии нового общественного пространства на набережной.

В семье Еловиковых подрастают двое детей: Еве 4, а младшему Ефиму пока только год. Живут Еловиковы, можно сказать, в центре первого микрорайона, и всё необходимое: детский сад, Дворец культуры, где дочка занимается танцами, и одно из любимых мест для семейных прогулок – Ярмарочная площадь – находится в шаговой доступности. Зачастую родители с детьми проводят свой досуг на территории этого общественного пространства, тем более, что летом 2025 года здесь появилась яркая, отвечающая всем требованиям, игровая зона.

«Как здорово, что Ярмарочная площадь, которая раньше была пустырём, развивается, преображается с каждым годом! Здесь есть места отдыха как для взрослого поколения, молодёжи, так и маленьких осинцев. Вот, например, современная детская площадка с горками и качелями для малышей, а также более сложными конструкциями – для школьников. Если говорить о составляющих площадки, то всё продумано: освещение и зелёные насаждения, мягкое покрытие для безопасности ребятишек, скамейки – всё это создаёт образ уютного детского городка. Для нас, молодых родителей, это ценно: есть удобное место для нашего общения во время физической активности деток», – рассказала мама Инна.

Молодёжи на Ярмарочной площади всегда много. Это неслучайно: в течение трёхлетнего периода здесь появились площадки для баскетбола (а зимой тут заливают каток), волейбола и фитнеса, раздевалки для спортсменов и трибуны для зрителей, пешеходные дорожки, скамейки, прекрасная сцена, где проходят все городские мероприятия, арт-объект «Оса» с декоративной подсветкой, а также парковка.

Вот и в этот раз территория детской площадки не пустовала. После уроков школьники активно отдыхали: группа ребят с большим интересом играла в напольные уличные шахматы, а две девушки – Таисья Пушкарь и Ангелина Жекшембеева, учащиеся 8 «Б» класса школы № 3, – были увлечены шашечной партией. «На Ярмарочной площади можно отлично проводить время с друзьями не только днём, но и вечером, так как здесь сделано хорошее освещение. Иногда мы приходим сюда отдохнуть с семьёй. Очень здорово, что в Осе появилось такое место!» – поделилась Таисья.

Создать такую многофункциональную точку притяжения для осинцев разного возраста в 2020 году предложила молодёжь второй школы на одном из парламентских уроков, которые традиционно проводит председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. Реализация проекта началась в 2022 году.

«Благодаря идее юных осинцев и поддержке горожан Ярмарочная площадь преобразилась в одно из излюбленных и комфортных мест отдыха в Осе. В течение трёх лет проект побеждает на Всероссийском голосовании, благодаря чему удаётся привлекать средства на реализацию из краевого и федерального бюджетов. И это не предел, уже известно, что благоустройство Ярмарочной площади продолжится в будущем году. Детскую мечту поддержал весь город. Это уникальное и значимое достижение, за которым стоят неравнодушные жители Осы», – отметил председатель краевого парламента, депутат по округу 23 Валерий Сухих.

К слову, по инициативе Валерия Александровича в Прикамье проводится немало мероприятий для педагогов и подрастающего поколения. Так, до 1 ноября текущего года Законодательное Собрание продолжает приём заявок на региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края». Принять участие в нём могут как школьники (рисунок, фотография, видеофильм, социальный проект), так и педагогические работники (методическая разработка парламентского урока). Заявки принимаются индивидуальные и коллективные. Все участники получат сертификаты, а победители в каждой номинации – призы. Торопитесь, и пусть удача вам улыбнётся!

После Ярмарочной площади Валерий Сухих вместе с главой округа Игорем Морозовым проследовал в Осинский краеведческий музей, где в рамках программы «Пермский край – территория культуры» завершаются масштабные реставрационные работы. Этот вопрос находится на личном контроле депутата. Заметим, что здание, являющееся памятником архитектуры регионального значения, в прошлом году отметило свой 200-летний юбилей. А потому, как рассказывает заведующий музеем Елена Коноплёва, оно не только внешний облик поменяло (стало подобно солнышку), но и внутренне преобразилось: заменены окна, пол, отремонтирована входная группа, осуществлена реставрация внутренней отделки стен и потолков и так далее.

Валерий Сухих приехал не с пустыми руками. Он поздравил с присвоением звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» старейшего сотрудника Осинского краеведческого музея, заведующего отделом истории Галину Клыкову. А музею передал в дар гироскоп – символичный навигатор, который всегда укажет верный путь.

Завершился визит краевого спикера ещё одним приятным событием. Валерий Сухих разделил радость праздника с горожанами по случаю открытия ещё одной точки исторической части города – преобразившейся набережной – с интригующим названием «Портал». Напомним, в рамках реализации проекта «Три сюжета», ставшего победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» администрация Осинского округа смогла привлечь в территорию около 100 млн рублей, в том числе внебюджетные средства компании «ЛУКОЙЛ».

Теперь у осинцев появилась ещё одна прекрасная достопримечательность, которой, безусловно, можно гордиться. Уникальное горизонтальное «колесо обозрения» (круговая смотровая площадка) с амфитеатром и сценой, разнообразные детские площадки, уличные тренажёры, пешеходные дорожки и скамейки, а главное, наконец-то вместо непроходимых зарослей открылся панорамный вид на нашу красавицу Каму.

В будущем, по задумке организаторов, новая набережная станет центром культурных и общественных событий, объединяя спорт, искусство и активный отдых под открытым небом.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

Мнения

Сергей и Инна Чащухины:

– Золотая осень. Листва кружит и падает на вновь проложенные пешеходные дорожки, дети резвятся на игровых и спортивных площадках, не спеша прогуливаются жители города. Белоствольные берёзки украшают всё пространство набережной, и бесконечно хочется смотреть на водную гладь реки Камы. Безумно радует появление в Осе нового места для отдыха и занятий спортом. Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании пространства красоты, здоровья и настроения!

Виктория Сергеева, ученица 8 «Б» класса школы № 4:

– Здорово, что у нас появилось новое место отдыха. Считаю, что и взрослым, и детям будет где погулять. Классный вид на Каму. Думаю, что здесь во все времена года будет такая красота.

Илья Белов, ученик 8 «Б» класса школы № 4:

– Это очень комфортное, позитивное место, великолепная достопримечательность. Советую каждому здесь побывать. Сделано всё на совесть, на века. Рад, что наша администрация сумела придумать такое прекрасное пространство для граждан.

Зинаида Афанасьевна Мешалкина, 80 лет:

– Я живу в доме напротив, поэтому с удовольствием пришла на открытие. Очень красиво стало! Раньше здесь заросли были, а теперь даже вид на реку по-другому открылся. И народу сразу много стало прогуливаться. Ко мне и внуки станут почаще приходить: площадку для ребятишек замечательную сделали. Лишь бы берегли всю эту красоту!