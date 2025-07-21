В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России, включённого в национальный проект «Инфраструктура для жизни», в Осинском муниципальном округе реализуется проект «Три сюжета».

Проект «Три сюжета» нацелен на развитие благоустройства исторической части города – от лестничного спуска, располагающегося у памятника, посвящённого крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва, до Комсомольской площади. Общая площадь охвата территории составляет 13451 кв. м. Стоимость работ – 99,4 млн руб.

По словам первого заместителя главы администрации Осинского округа Надежды Бусовиковой, подрядчиком работ выступает ООО «Благо». Контракт с предприятием заключён в марте 2025 года.

«На сегодняшний день выполнены работы по проведению охранных археологических мероприятий (речь идёт о раскопках, поскольку это историческая территория – прим. автора). Затем, согласно плану, рабочие приступили к земляным работам: вырубке деревьев, выкорчёвке пней, планировке площади. Проведён демонтаж старого лестничного спуска, а также монтаж пола и стен нового лестничного марша. Все малые архитектурные формы (МАФ) и игровое оборудование, которые в будущем расположатся по территории нескольких зон отдыха, подрядчиком уже закуплены. И как только будут выставлены все бордюры в части тротуарной сети, будут устанавливаться МАФы. Строители уже приступили к закладке фундамента объёмного уникального арт-объекта – модульного здания под названием «Портал». В скором времени на этой части набережной появятся два спуска: центральный (располагающийся у памятника Емельяну Пугачёву) и ещё один. Тротуарную сеть выполнят из разных материалов: плитки, резинового покрытия, мульчи, деревянного настила. Озеленение будет представлено луговыми газонами с разнообразными травами и кустарниками. Также здесь проведут освещение территории, установят видеоонаблюдение. Кроме того, в так называемом Портале появится смотровая площадка. А ещё кафе, амфитеатр, большая сцена и туалет. Также территорию украсят современные спортивные и детские площадки», – рассказала в интервью Надежда Сергеевна.

По плану строительные работы должны завершиться к концу сентября текущего года. Все работы, связанные с данной территорией, ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время выполнено около 40% объёма запланированного.

По завершении всех работ обновлённая набережная и сквер станут новым привлекательным пространством для прогулок у воды и проведения досуга на свежем воздухе.

В июне текущего года глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе, а также ход реализации федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», подготовку к проведению в августе 2025 года в Перми Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». В ходе беседы глава Прикамья рассказал, что в крае большое внимание уделяется механизму комплексного развития территории – сейчас реализуется 27 проектов.

В настоящее время, как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, также ведутся работы по проектам-победителям конкурса: Соликамск («Слобода солеваров»), Березники («Березники – город-авангард»), Усолье («Между двух стихий» и «От посадской слободы к нижним соляным промыслам»), Чердынь («Чердынское междуречье») и Кудымкар («Изъюр. От мифа к реальности»).

Многие уголки Прикамья, как мы видим, активно благоустраиваются!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора и Светланы Гусевой