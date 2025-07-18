В Осинском муниципальном округе ведутся работы по ремонту тротуаров на центральных улицах города, в настоящее время в плиточном исполнении – на Злыгостева и Степана Разина.

Ушла эпоха старых, грязных неудобных тротуаров, когда после дождя пешеходам приходилось идти по обочине проезжей части. Теперь всё чисто, удобно.

В этом году подрядная организация ООО «Благо» выполняет ремонт в рамках регионального проекта «Комфортный край» по направлению «Наша улица», который реализуется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Работы ведутся от улицы Пугачёва до улицы Степана Разина и от улицы Урицкого до Октябрьской. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 3460 квадратных метров. Общая стоимость работ – более 19 миллионов 700 тысяч рублей. Завершение работ запланировано на октябрь 2025 года.

Обновление тротуаров – важная часть плана по созданию удобного и красивого города. Новые пешеходные зоны будут удобными и безопасными для жителей. Это также может привлечь туристов и помочь в организации разных мероприятий. Таким образом, обновление центральных улиц – это большой шаг к тому, чтобы сделать Осу более благоустроенным и красивым местом для жизни.

Напомним, ранее глава Прикамья отмечал, что одна из приоритетных задач – развивать региональный проект «Комфортный край», направленный на улучшение качества жизни людей в различных сферах, в том числе в небольших населённых пунктах. «В 2025 году из краевого бюджета выделяем на реализацию проекта более трёх миллиардов рублей. Важно, чтобы эти изменения благоприятно отразились на жизни людей в территориях», – подчёркивал глава региона.

Также при поддержке краевых властей по проекту «Комфортный край» за прошлый год в Прикамье было отремонтировано 98 пришкольных территорий, 74 дома культуры и детских школ искусств, установлено 149 остановочных павильонов для школьных автобусов, проведено устройство 103 тротуаров и сетей освещения, отремонтировано 86 объектов водоснабжения.

Жители улиц, где появились новые тротуары, и другие осинцы очень рады подобным изменениям. Это не только удобно, но и радует глаз. Благодаря изменениям улицы стали гораздо приятнее и комфортнее. Теперь не нужно обходить лужи и заботиться о том, как пройти по неудобной тропинке. Даже после дождя новый тротуар остаётся чистым и сухим, что делает прогулки приятными в любую погоду.

Благоустройство центральных улиц – важный шаг к созданию комфортной городской среды. Жители Осинского муниципального округа с нетерпением ждут завершения работ и уверены, что обновлённые тротуары станут украшением города и улучшат качество жизни.

Оксана ВЫПАСНЯК

Фото Татьяны Еловиковой

МНЕНИЯ

Гордей:

– Мы часто гуляем. Когда были дожди, на улице Злыгостева было грязно, невозможно ходить. Сейчас построили новую дорожку, по которой стало приятно ходить.

Семён:

– Классно, что в городе происходят изменения. Например, красиво стало на Ярмарочной площади и здесь тротуар новый. Можно везде гулять с друзьями, веселиться, получать эмоции, и белые кроссовки при этом остаются чистыми.

Гриша:

– Когда был старый тротуар, плохо здесь было ездить на велосипеде: кочки, лужи, а сейчас катишь по ровному, и всё классно!

Мама Елена с сыном:

– Новый тротуар нам очень нравится. У нас на ул. Злыгостева бабушка живёт. Раньше здесь было не пройти: кругом ямы и грязь, поэтому чаще на машине ездили. Сейчас можем спокойно по новому тротуару с детьми в гости прогуляться пешком с коляской и на велосипеде. Да и тем, кто здесь живёт теперь удобно: доступно до магазина или банка дойти, не по лужам шлёпать. Можно даже туфли на каблуке надеть!

Катя Шилова:

– На этой улице – мой дом, по этому тротуару я каждый день хожу в школу. После дождя здесь всегда было много луж и грязи, приходилось надевать резиновые сапоги. Невозможно было ездить на велосипеде, а сейчас здесь сделали плиточный тротуар, теперь будет чисто и удобно ходить, а также ездить на велосипедах, самокатах и даже скейтах.