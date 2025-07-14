В ПФО подвели итоги реализации государственной молодежной политики и окружных общественных проектов в первой половине 2025 года и обозначили задачи на второе полугодие. В общем рейтинге среди субъектов ПФО Пермский край занял второе место.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул, что в числе важных критериев результативности общественных проектов по-прежнему остаётся постоянное увеличение охвата ими детей и молодёжи. В этом году общее количество участников составило более 190 тыс. человек – на 39 тыс. больше, чем в прошлом году за этот же период.

Особое внимание участники совещания обратили на информационное сопровождение общественных проектов. Задача широкого освещения поставлена полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

Говоря о планах на второе полугодие 2025 года, особо отметили флагманский проект – Молодежный форум «иВолга». «Форум «иВолга» – это не просто окружное мероприятие. Это сильная содержательная платформа, важный инструмент формирования молодёжной политики и одно из ключевых событий в федеральной линейке Росмолодёжь.Форумы. Интерес молодых людей к проекту растет из года в год. Об этом свидетельствуют результаты заявочной кампании: в текущем году свое желание принять участие в событии выразили более 28 тыс. граждан из 88 регионов Российской Федерации. Конкурс на место составил 20 человек», – отметил Олег Машковцев.

На Форуме пройдёт два грантовых конкурса – конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Второй – Росмолодёжь.Гранты, где у каждого участника будет возможность подать заявку и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на Форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В 2025 году в Приволжском федеральном округе специально для работающей молодёжи стартовал масштабный проект «МолоТ», объединяющий команды молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров отмечал значимость этого проекта как средства мотивации и общественного признания. Окружной финал «МолоТа» пройдёт в августе в Перми – Молодёжной столице России-2025.

Кроме того, в октябре планируется запуск следующего сезона Интеллектуальных олимпиад. В целях расширения географии проекта прорабатывается вопрос участия в финале школьной Олимпиады в марте 2026 года ребят из регионов Уральского федерального округа по направлениям «Робототехника» и БПЛА.

Ключевая тематика фестиваля «ФормАрт» в этом году связана с Годом защитника Отечества в России. Среди тем, заданных для художников уличного искусства: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве», «Поколение победителей». Окружной финал проекта запланирован в августе в г. Кирове.

Отдельно участники совещания обсудили военно-патриотическое воспитание молодёжи в регионах округа. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов – участник первого образовательного модуля федеральной программы «Время героев», курирующий в аппарате полпреда проекты военно-патриотической направленности, отметил, что военно-патриотическое воспитание молодёжи является приоритетным направлением: «Регулирование вопросов государственной молодёжной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы как во внешней, так и во внутренней политике. Наша ключевая задача – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений».

Так, в регионах округа уже показали свою эффективность система кадетского образования «Кадетство», проекты «Гвардеец» и «Герои Отечества», деятельность военно-патриотических клубов и поисковых отрядов «Никто не забыт».

Активно планируется развивать и другие окружные проекты, направленные на патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие и самообразование детей и молодёжи, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие спорта и культуры.

Справка:

В настоящее время в ПФО реализуется 13 окружных общественных проектов по актуальным для каждого региона социально значимым темам.

Проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан: проект «Герои Отечества»; окружной слёт поисковых отрядов «Никто не забыт»; юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец».

Проекты, направленные на поддержку одарённых детей и молодёжи, создание системы социальных лифтов, пропаганду семейных ценностей: Молодежный форум ПФО «иВолга»; Интеллектуальная олимпиада ПФО для школьников и студентов; проект для работающей молодежи «МолоТ».

Проекты, направленные на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: проект поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство»; проект «Ментальное здоровье».

Проекты, направленные на поддержку массового спорта: спортивно-туристский лагерь «Туриада»; проект по поддержке массового детского и юношеского хоккея в ПФО «Золотая Шайба»; окружной турнир по баскетболу 3 на 3 среди школьников, учащихся учреждений СПО и вузов.

Проекты, направленные на развитие искусства и культуры: проект «Фестиваль уличного искусства «ФормАрт»; проект «Театральное Приволжье».

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края