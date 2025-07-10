Творческие выступления, зрелищные соревнования, увлекательные национальные игры и зажигательные танцы, полезные мастер-классы – всё это состоялось в рамках традиционного летнего слёта педагогов. 26 июня в с. Барда по инициативе председателя Законодательного Собрания Пермского края, депутата по 23 округу Валерия Сухих и при поддержке Министерства образования и науки Пермского края прошёл Школьный фестиваль работников образования Прикамья, участниками которого стали более 300 педагогов.

В этот раз он посвящён Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, поэтому и тематика звучала так: «Помним! Гордимся! Наследуем!»

Постепенно собирающиеся на просторной площади Барда зиена гости, которых хлебосольно и музыкально встречают хозяева территории – бардымцы – с большим интересом и азартом сразу включаются в деятельность различных интерактивно-образовательных площадок, которых предостаточно. Сплести брелок в технике макраме, своими руками изготовить домового, магнитик или национальную тюбетейку, пострелять из лука, наперегонки пронести сковороду на лопате или воду в вёдрах на коромысле – всё увлекательно! Но самое зрелищное и юмористическое состязание – борьба «сумоистов» на поясах. Задача участников, облачённых в надувные костюмы (оттого они становятся неуклюжими – прим. автора), – свалить соперника с ног или вытолкнуть за пределы ковра. Эта игра собирает множество зрителей. Несколько рывков за пояса – и девчонки-«сумоистки» обе валятся на ковёр. Публика заливается смехом. Пока они забавно барахтаются, пытаясь встать, не удержавшись на ногах, рядом с ними падает судья. Зрители держатся за животы.

Время пролетает незаметно. Пора открывать фестиваль!

Открытие

На торжественном открытии с приветственными словами к педагогическому сообществу обращаются председатель Законодательного Собрания Пермского края, депутат по 23 округу Валерий Сухих, глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов, а также начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова.

«Прошёл год, и мы снова вместе. Это 13-й фестиваль, когда мы встречаемся с вами: подводим итоги года и намечаем планы на будущее. Сегодня у нас особый фестиваль. Он посвящён военно-патриотическому воспитанию. Серьёзная тема. Она связана с 80-летием Победы и специальной военной операцией. Много внимания сейчас этой тематике уделяется не только в Пермском крае, но и во всей Российской Федерации, и это абсолютно правильно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сегодня наша «Зарница» прошла интересно, с энтузиазмом, а самое главное, в тёплой дружественной атмосфере», – отмечает в своём обращении Валерий Сухих.

Поздравив воспитателей, учителей и руководителей образовательных учреждений с успешным окончанием учебного года, Валерий Александрович вручает Благодарственные письма особо отличившимся в этой сфере, лучшим педагогам. За эффективные результаты в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд наград удостоены три наших землячки: музыкальный руководитель Центра развития ребёнка-детского сада «Лира» Татьяна Мазунина, учитель Горской школы Ирина Кашина и учитель Коррекционной школы Татьяна Кириогло.

Валерий Сухих умеет радовать и удивлять! И на этот раз тоже не обходится без творческого сюрприза от инициатора фестиваля и его советника Сергея Корнейчука. Звучит их авторская песня-гимн, посвящённая учителям. В ней красной нитью проходят слова «Учителя, вы наши маяки!..

Соревновательная часть

Ода в адрес виновников торжества спета, пожелания сказаны – пора за дело! Желание творить у российских педагогов огромное. Минутная жеребьёвка – и команды одна за другой презентуют себя на сцене. Хотя все соперники блеснули талантом, всё же в конкурсе визиток «Разрешите представиться» осинский коллектив «Полосатый рейс» одерживает безоговорочную победу. Ему нет равных! Настолько зрелищно, по-актёрски мастерски, креативно и с искромётным чувством юмора наши зажгают публику. А как подготовились! Костюмы, реквизит – высший пилотаж! Долго Алексей Селиванов, главный «шмель» среди осинских ос, не может «отбиться» от желающих сфотографироваться с ним на фоне огромной ложки и бочонка с «прополисом».

Программа дня интересная и насыщенная. В её соревновательную часть входят следующие испытания: патриотическая квест-игра, военизированная эстафета и перетягивание каната. Активное участие в спортивных состязаниях показывают силу, ловкость, отвагу, коллективный дух и сплочённую работу осинской команды. В личном зачёте отличаются директор Осинского методического центра Ольга Самоловских и педагог Коррекционной школы Алексей Селиванов.

Завершается встреча всеобщим флешмобом. В следующем году принимать фестиваль будет Осинский округ.

Ярко, позитивно и спортивно педагоги края подводят итоги завершившегося учебного года. Отличный трамплин в заслуженный летний отдых! А затем с новыми силами – творить, обучать, созидать и, как сказал русский писатель Николай Некрасов, «сеять разумное, доброе, вечное»!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

МНЕНИЯ

Татьяна Мазунина, участница команды Осы:

– На Школьный фестиваль приезжаю в третий раз. Каждый раз, когда получаешь приглашение на это мероприятие, ждёшь его с нетерпением. Школьный фестиваль – это не только место, где педагоги могут получить свои заслуженные награды и признание, но и очень творческая, позитивная атмосфера, где педагоги из разных территорий знакомятся, обмениваются опытом, соревнуются, общаются и просто классно проводят время! Мастер-классы, эстафеты, выступления команд и капитанов – всё проходит с юмором, весело. Педагоги – люди креативные, воздух просто «кипит» идеями, энергия бьёт ключом. Спасибо огромное Валерию Александровичу Сухих за организацию фестиваля, за возможность быть частью события! Такие моменты остаются в сердце надолго.

Ирина Кашина, участница команды Осы:

– Профессия педагога сродни военным специальностям: задел на безопасность нашего будущего – детей. А, значит, расслабляться некогда. К тому же итог нашей работы всегда отсроченный. За прошедший учебный год удалось получить несколько положительных результатов своего труда, что было замечено и отмечено руководством школы на итоговом педагогическом совете. Но большим сюрпризом для меня стало включение моей кандидатуры в состав делегации от Осинского муниципалитета на 13-й педагогический фестиваль при поддержке председателя Законодательного Собрания Пермского края, депутата по 23 округу Валерия Александровича Сухих. Будучи на фестивале впервые, я не представляла себе всей масштабности и искромётности той творческой атмосферы, которая царит на этом мероприятии: гостеприимство принимающей стороны – бардымцев, креативность и сплочённость коллег, доброе отношение делегаций с других муниципалитетов, реальная поддержка со стороны власти. Сделала для себя вывод: отдыхать надо уметь с пользой. А ещё получила стимульный заряд на активный отдых и подготовку к следующему учебному году.

Татьяна Кириогло, участница команды Осы:

– Заключительное мероприятие учебного года «Школьный фестиваль-2025» мне очень понравилось. В этот солнечный денёк организаторы праздника подарили нам радость, хорошее настроение и драйв. А как было здорово поучаствовать в визитке среди территорий края и победить! Очень приятно было получить Благодарственное письмо от спикера краевого парламента Валерия Александровича Сухих. Спасибо большое организаторам за такое классное мероприятие, где можно было отдохнуть и набраться сил для следующих побед.

Лилия Халитова, участница команды с. Барда:

– Я впервые участвую в фестивале, и мне всё очень нравится, здорово! Фестиваль – это сплочение коллектива, содружество, положительные эмоции. Спасибо организаторам!

Мария Кужлева, болельщица команды с. Елово:

– На подобных мероприятиях бывала, но на учительском фестивале – впервые. От начала и до конца царила атмосфера праздника, гостеприимства. Хозяева, бардымцы, очень внимательны и доброжелательны к гостям. До открытия праздника можно было поучаствовать в разных мастер-классах, что мы и сделали и, как результат, увезли с собой сувениры (тюбетейки, магнитики с гусем и другие). Постреляли из лука. После открытия фестиваля с интересом смотрели яркие, эмоциональные выступления делегаций округов и, конечно, хозяев праздника. Всем понравился вкусные обед и ужин. Погода удалась. День пролетел незаметно. Праздник получился замечательным! Огромное спасибо его организаторам!

Наталья Воробьёва, участница команды г. Чайковский:

– Я впервые на фестивале. Работаю педагогом-организатором в школе № 7 с. Большой Букор. Директор сказал: «Надо!», и я согласилась. Праздник замечательный! Атмосфера и настроение отличные, конкурсы прекрасные, открытие классное. В визитке наши чайковцы, конечно, молодцы. Но Оса порадовала ярким выступлением и впечатлила шикарными костюмами и реквизитом. Всех с летом и отпуском!