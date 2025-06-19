Ежегодный конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» действует в Прикамье с 2019 года. В 2024 году гранты от Министерства агропромышленного комплекса Пермского края получили 26 аграриев, из них трое – осинцы.

Два гранта направлены на выращивание ягодных культур и один – на откорм мясных пород крупного рогатого скота. Благодаря поддержке Минагро начинающие фермеры привлекут порядка 7,5 млн рублей для развития сельского хозяйства и создания новых рабочих мест в Осинском округе.

Одна из победительниц конкурса – Елена Мельникова уже приступила к реализации гранта «Выращивание земляники садовой крупноплодной в Осинском городском округе». Новый питомник находится на окраине Осы. Ранее здесь рос борщевик, а сейчас нашему взору открылось поле, засаженное ягодами и цветами.

Хозяйка питомника Елена с гордостью показала нам своё хозяйство. Ягоды здесь выращиваются в открытом грунте и в теплице. В день нашего посещения работа велась в поле: трактор с плёноукладчиком закрывал грядки чёрной полиэтиленовой плёнкой с отверстиями для посадки ягод. В готовые грядки работники сажали ягодную рассаду. «Плёноукладчик мы приобрели на средства гранта. Такой способ выращивания ягод очень упрощает уход. Всего планируем засадить около гектара. В поле ягода закладывается для сбора в следующем году. Мы запланировали посадить сорта земляники разного времени созревания. Один из сортов созревает в конце мая, другие – в разгар лета, а ремонтантные сорта будут давать урожай до глубокой осени», – поясняет Елена. По условиям гранта начинающий фермер должна создать три рабочих места, однако в хозяйстве мы увидели гораздо больше работников.

«Летом в питомнике нужны рабочие руки. Очень помогает Центр занятости населения, работаем с ним по программе «Меры государственной поддержки организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Школьники нашего города в этом году очень активны, сажают землянику с удовольствием. Я вообще удивлена!» – делится своими эмоциями Елена Николаевна.

Рядом с полем мы заметили интересное сооружение: в небольшой тепличке сверху на растения распыляется вода мелкими каплями, и теплице стоит настоящий туман. «Эту технологию мы увидели в Удмуртии, – поясняет хозяйка, – Сооружение называется балаган. Внутри обустроен не полив, а туманообразователь, который создает 100%-ную влажность, способствуя быстрому укоренению растений».

Далее наш путь лежал в теплицу.

«Грант составляет 2,5 млн рублей на эти деньги мы приобрели не только оборудование и рассаду, но и теплицу 12 на 50 м. Получилось 6 соток закрытого грунта для выращивания ягод. Теплица не предусматривает отопления. Ягоды в ней будут плодоносить до октября. Здесь высажено 2400 корней, каждый из которых даст по 1 кг ягод, то есть за сезон можно собрать около 2 тонн ягод. Именно столько мы должны реализовать по условиям гранта в текущем году. Также по условиям гранта мы должны реализовать 10 тысяч усов, 7000 – мы уже продали. Приезжают покупатели из Перми, Чернушки, Удмуртии. Земляника крупноплодная – востребованная культура. И со временем мы надеемся наладить реализацию. Ведь в 2026 году по плану мы должны реализовать уже 3 тонны ягод. Будем надеяться, что выполним и перевыполним план», – рассказывает предприниматель.

Надо отметить, что земляника, как мы привыкли называть её «виктория», действительно крупноплодная: первые ягоды доходят до 70 граммов, то есть размером с яблоко.

В планах у Елены – установить большой холодильник, уже куплен холодильный агрегат и приготовлено место. Как оказалось, он будет предназначен не для хранения ягод, поскольку ягоды нужно как можно быстрее реализовать, а для хранения рассады по новой технологии «Фриго».

«Благодаря данной технологии – увлечённо рассказывает хозяйка, – создаётся своеобразный конвейер для получения свежей ягодной продукции – с мая до начала октября. Охлаждение защищает рассаду от раннего прорастания, и её можно высаживать в любое время. После высадки взрослое растение быстро идёт в рост и через 2 месяца уже плодоносит. За сезон можно сделать несколько посадок и снять больше урожая».

Елена продемонстрировала нам кустики клубники сорта «Мурано», высаженные 2 месяца назад по технологии «Фриго», усыпанные цветами и завязью ягод. Очень скоро эти ягоды поступят на прилавки магазинов Осы.

Жители округа уже знают о питомнике «Саженцы. Оса» и с удовольствием приобретают продукцию. День нашего посещения не стал исключением. Любовь Вшивкова заехала в питомник вместе с подругой, приобрела несколько саженцев клубники и поделилась с нами своими впечатлениями. «Просто шокирована масштабом проекта. Очень много рассады цветов, декоративных растений, ягод. Лена проконсультировала меня по сортам и правилам ухода за ягодами. Я для себя выбрала крупноплодную землянику и хочу развести её у себя на участке. Желаем новому хозяйству успехов. Надеемся, что теперь будем кушать не турецкую клубнику, а свою, осинскую», – отмечает женщина.

Для Елены Мельниковой Агростартап стал возможностью начать своё дело в сельском хозяйстве. Напомним, что средства федерального гранта «Агростартап» предоставляются фермерам Прикамья в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Светлана ГУСЕВА

Фото Оксаны Выпасняк