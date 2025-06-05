В мае в преддверии профессионального праздника российского предпринимательства в краевой столице в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» состоялся форум «Дни пермского бизнеса», в котором наши земляки приняли активное участие.

Основная тема форума 2025 года – «Сделано в Прикамье: новые рынки, искусственный интеллект и человеческий капитал».

На встрече собрались предприниматели из разных уголков региона, инвесторы, представители региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-сообществ и эксперты.

В рамках деловой двухдневной программы проведено более 40 тематических мероприятий: различные мастер-классы, семинары по ключевым направлениям концепции форума, панельные дискуссии, круглые столы. В центре внимания присутствующих оказались спорт, туризм, ИТ-решения и сервисы для развития бизнеса, сфера гостеприимства, детское и молодёжное технологическое предпринимательство, экспорт и новые рынки, инновации и другое.

Делегацию Осинского муниципального округа представили индивидуальные предприниматели Ольга Толстикова и Елена Мельникова, самозанятый Виктор Злыгостев и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Евгения Бородкина. Возглавил коллектив заместитель главы по экономическому развитию, начальник управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского муниципального округа Андрей Фотин.

«Администрация Осинского округа ежегодно с удовольствием и интересом принимает приглашение организаторов поучаствовать в форуме. Также активными участниками мероприятия становятся и представители малого бизнеса. Там, на месте, мы формируем свою площадку, показывая развитие нашей территории и тем самым привлекаем внимание к ней. В рамках форума работали различные площадки, где у осинцев была возможность почерпнуть много интересной, познавательной и полезной информации, презентовать собственную продукцию, завести знакомства. А ещё либо перенять опыт коллег с других территорий, либо родить собственную идею для дальнейшего развития», – сказал в интервью Андрей Владимирович.

Осинцы достойно презентовали собственный опыт и, что называется, товар лицом. Так, Виктор Злыгостев с супругой Надеждой представили изделия, изготовленные на 3D принтере, Евгения Бородкина – конфеты ручной работы и варенье из шишек, Ольга Толстикова – украшения из натурального камня, а Елена Мельникова поделилась успешным опытом участия в грантовом конкурсе для начинающих фермеров «Агростартап».

С продукцией прикамских, в том числе осинских, предпринимателей познакомился и глава региона. «День российского предпринимательства – это повод выразить благодарность всем, кто организовал и успешно развивает своё дело, воплотил в жизнь новые идеи и проекты. Вы создаёте новые рабочие места, вносите вклад в бюджет всех уровней и двигаете экономику вперёд. Особую гордость вызывает то, что наши предприниматели не только строят прибыльный бизнес, но и своим делом помогают развиваться другим. Благодарю за ваш труд!», – написал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В своём обращении к участникам форума Дмитрий Николаевич подчеркнул, что около 500 тысяч наших земляков трудятся в сфере малого и среднего бизнес, а это каждый третий житель Пермского края. В регионе более 105 тысяч предпринимателей, и их число постоянно растёт. Чтобы помочь нашим прикамским компаниям развиваться, Правительство и Министерство промышленности и торговли Пермского края реализуют систему мер господдержки: выдают займы и субсидии, предоставляют налоговые льготы, проводят консультации. Так, за последние пять лет центр «Мой бизнес» оказал почти 60 тысяч услуг тем, кто уже развивает своё дело, и тем, кто только делает первый шаг.

Форум, по словам участников осинской делегации, оказался нужным и полезным. А цель администрации округа – показать привлекательность нашего муниципалитета, чтобы привлечь туристов на базы отдыха, фестиваль экстремальных видов спорта «Акватория Беринга» – достигнута.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото со страниц губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и администрации Осинского округа

МНЕНИЯ

Елена Мельникова:

– Форум очень понравился! Я в восторге! Посещала площадки, там столько полезной информации для развития бизнеса! В общем, круче, чем какой-нибудь коуч. Мне удалось посетить выставку «Сила земли, растим будущее!». Примеры – класс! Есть чему поучиться и к чему стремиться. И понимаешь, как нас много – тех, кто живёт и работает на земле.

Ольга Толстикова:

– Я не в первый раз была участницей краевого форума. Благодаря ему заряжаешься бешеной энергией, находишь для себя новые идеи, встречаешься и учишься у известных спикеров-бизнесменов в продвижении своего бизнеса. Просто встречаешься с хорошими людьми. И это здорово!

Надежда Злыгостева:

– Мы с мужем впервые побывали на таком мероприятии. Представляли «Осинский формат 3Д печати». Привозили сувениры из экофиламента на основе кукурузы. И, как участники, так и гости обратили на наши изделия внимание. Заинтересовали многих. У нас брали визитки, регистрировались в нашей группе в ВК, мы обменивались телефонами.

Конференция дала много сил и уверенности для дальнейшей деятельности. Сейчас начали работать с заказчиками из Перми, в ближайших планах – посетить Барда-зиен, день города Осы и т.д. В общем, не останавливаться.

Для нас форум – это новые открытия и возможности, невероятная сила слова от Дмитрия Махонина и лидеров бизнеса. Крутая перезагрузка для предпринимательского мозга! Дерзайте и воплощайте, бизнес и поддержка в Пермском крае есть.

СПРАВКА

В регионе эффективно осуществляется стратегия развития малого и среднего предпринимательства.

По данным Министерства промышленности и торговли Пермского края, в Прикамье работают 105250 предприятий малого и среднего предпринимательства. С 2020 года их численность выросла на 11%.

Предприятия края взаимодействуют со 120 странами мира.

В 8 раз выросло число самозанятых.