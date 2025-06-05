От первого лица: губернатор Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием Законодательному Собранию. Послание главы региона – это отчёт о проделанной работе и разговор о задачах на ближайшее будущее. В этом году, по сути, были подведены итоги всей пятилетней работы губернатора на своём посту и отмечены важные достижения Прикамья, которыми может гордиться каждый житель региона. Также в своём выступлении губернатор определил цели, которые раскрывают потенциал края, создают перспективы для его развития.

Пермский характер

В первую очередь Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье – это родина людей, чьи разработки сформировали целые направления инженерной мысли и технологического развития страны. Аркадий Швецов, Анатолий Солдатов, Павел Соловьёв, Юрий Калачников – во многом благодаря их труду регион по праву называют опорным краем державы. По словам губернатора, «пермский характер даёт нам силы и упорство в труде и творчестве, помогает в покорении любых вершин».

Говоря о вкладе жителей Прикамья в Великую Победу, Дмитрий Махонин поблагодарил ветеранов и тружеников тыла. «Лично меня восхищает пример нашего фронтовика Виктора Петровича Кривашова. Недавно ему исполнилось 100 лет. Он прошёл войну, вернулся домой и потом долгие годы трудился на благо родного края. Такие люди – наша гордость и слава. Низкий им поклон!» – сказал губернатор.

Он также добавил, что сегодня воины из Прикамья доблестно защищают Родину на фронтах специальной военной операции. Яркий тому пример – Герой России Андрей Еланский. «Уважение и слава нашим защитникам! С вами весь Пермский край!» – подчеркнул глава региона.

Экономика и бюджет

Дмитрий Махонин заступил в должность главы региона пять лет назад. В эту пятилетку вместилось множество событий и вызовов: пандемия коронавируса, угроза суверенитету страны и антироссийские санкции, тотальный сбой логистических связей. Несмотря ни на что, регион продолжил развиваться. Растёт экономика, строятся социальные объекты, ремонтируются дороги, благоустраиваются города и сёла.

За минувшую пятилетку валовой региональный продукт (ВРП) практически удвоился. Если по итогам 2020 года он составлял менее 1,4 трлн рублей, то спустя пять лет этот показатель составил 2,6 трлн рублей. Это лучший показатель с 2012 года. При этом важно, что наряду с добывающей промышленностью активно развиваются обрабатывающие отрасли, машиностроение. Развитие экономики увеличило поступления в бюджеты всех уровней. За пятилетку консолидированный бюджет региона вырос в 1,6 раза – до 313 млрд рублей. Значительный рост бюджетных поступлений позволил совершить настоящий прорыв в социальной сфере: образовании, медицине, культуре и спорте.

Образование

Так, за пять лет построено 36 школ и 27 детских садов, в которые пошли 27000 ребят. Темпы строительства образовательных учреждений сохраняются, и в следующие пять лет в крае будет построено ещё 60 объектов.

С 2020 года проведён ремонт в 358 школах и детских садах, капитально отремонтирована 21 школа. В планах на пять лет – существенно увеличить количество капремонтов, провести их в 195 объектах. По сути, будут созданы новые современные образовательные пространства. Два года в Прикамье реализуется краевой проект «Комфортный край», в рамках которого благоустроили 146 школьных дворов, и эта работа продолжается.

Активно ведётся привлечение кадров в сферу образования. За пять лет при федеральной поддержке в школы Пермского края пришли работать более 1800 педагогов. Сегодня Прикамье – лидер по качеству школьного образования в стране. На протяжении нескольких лет результаты в учёбе ребят из Прикамья выше среднероссийских. По словам главы региона, добиться этого позволяет мастерство педагогов.

В Пермском крае готовят кадры для приоритетных отраслей экономики: авиадвигателестроения, машиностроения, химии. Регион – лидер в стране по количеству созданных кластеров СПО проекта «Профессионалитет». В нём участвуют 44 техникума и колледжа, 50 предприятий-работодателей, и с каждым годом их количество растёт. К 2030 году планируется удвоить число образовательных кластеров – до 20. Сейчас в колледжах и техникумах Прикамья учатся 65000 студентов из 70 регионов России.

Дмитрий Махонин обозначил цель: сделать Пермский край центром подготовки инженерных кадров, чтобы лучшие ребята со всей страны получали здесь образование и работали на предприятиях региона.

Медицина

Пандемия коронавируса заставила пересмотреть подходы к работе здравоохранения. Вложения в медицину значительно выросли. С 2020 года было построено 23 крупных объекта здравоохранения, установлено 193 ФАПа и врачебных амбулатории, проведён большой объём текущих ремонтов. Серьёзные вложения направлены и в переоборудование медучреждений, в них поставлено более 8,5 тыс. единиц нового оборудования, в том числе 330 – высокотехнологичного.

В планах следующей пятилетки – построить ещё 22 новых объекта: лечебный корпус в п. Октябрьский, детская поликлиника в Соликамске, комплекс больницы им. Вагнера в Березниках с педиатрическим стационаром, поликлиникой и женской консультацией. Строится и современный краевой онкологический центр на 550 мест, который будет работать в системе ОМС. Здесь будет обеспечен полный комплекс ядерной медицины. Увеличится и количество комплексных капитальных ремонтов – до 12, продолжится благоустройство территорий лечебных учреждений.

При этом сложной задачей остаётся кадровая обеспеченность медицинских учреждений. Для её решения на 25% увеличено количество бюджетных мест на медицинские специальности в техникумах и колледжах. Увеличен целевой набор в медицинские вузы – сегодня это 1216 студентов и 272 ординатора.

Студенты медицинских вузов и СПО получают дополнительную поддержку за счёт средств краевого бюджета. Оплачивается двухгодичное обучение врачей в ординатуре по особо востребованным специальностям. С прошлого года компенсируется стоимость учёбы студентам 4-5 курсов, которые обучаются на контрактной основе. После получения диплома они заключают договор с государственным учреждением здравоохранения минимум на три года.

Край привлекает медицинских работников при помощи федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по региональной программе «Медицинские кадры Прикамья». В результате в отрасль удалось привлечь более 1500 специалистов.

Культура и спорт

Вопрос здоровья людей – это не только доступная и качественная медицина, но и вовлечение их в занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни. Для этого в крае создаются условия для занятий спортом в шаговой доступности. За пять лет построили и отремонтировали 632 объекта – стадионы, лыжные базы, ледовые катки, спортивные площадки, школьные залы. Среди наиболее крупных – ледовые арены в Соликамске и Барде, стадионы в Кудымкаре и Кунгуре, спортивный комплекс «Энергия» в Перми. Спортивные объекты востребованы, и поэтому стоит задача значительно увеличить объём их строительства и реконструкции. В ближайшую пятилетку будет построено 67 крупных объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы и трассы, большие спорткомплексы в Перми и Березниках, бассейны в Куеде, Кизеле, Верещагине, Соликамске, Нытве, ледовые арены в Перми, Добрянке, Кунгуре, Чернушке и Чусовом. Капитально отремонтировано будет до 60 крупных спортивных объектов.

Еще одно конкурентное преимущество Пермского края – яркие события в сфере культуры. Прикамье – это не только развитый промышленный регион, но и известный в стране культурный центр. Мощным драйвером стал юбилей Перми, в ходе которого прошли крупные международные и российские мероприятия. Молодёжь всей страны раскрыла свои таланты на всероссийской «Студенческой весне». Появился большой летний фестиваль «Город встреч», который и сейчас продолжает радовать жителей и гостей региона.

В рамках 300-летия провели международный форум «Россия – спортивная держава», который открыл Президент России. Его участниками стали более 5000 гостей из регионов страны и десятков стран мира.

Дороги и транспорт

Люди чаще всего обращают внимание на качество дорог и транспортную доступность. За последние годы в крае построили и отремонтировали более 4000 километров дорог, три четверти из которых – муниципальные. Сегодня показатель доли нормативного состояния краевых дорог – 79%, что выше среднего уровня по стране. Проведён масштабный ремонт и реконструкция на 43 мостах и путепроводах, построено 6 двухуровневых транспортных развязок. В рамках строительства автомобильной трассы ТР-53 в Перми впервые появилась трёхуровневая развязка.

В этом году завершается проект перевода в асфальт региональных дорог, проходящих через населённые пункты. В рамках проекта «Светлый край» за три года будет сделано освещение на региональных дорогах, которые проходят через города и сёла Пермского края.

Изменил облик городов Пермского края и новый общественный транспорт. За пять лет обновили 1292 пассажирских автобуса на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, а трамваи в Перми практически полностью заменили на низкопольные. Краевая столица уже третий год подряд удерживает лидерство в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта.

Жильё и инфраструктура

За пять лет в Прикамье введено более 8 млн кв. метров жилья, и до конца 2030 года планируется возвести ещё 9,9 млн квадратов. Одновременно наращиваются темпы расселения ветхого и аварийного жилья. По объёмам его ликвидации регион удерживает 3 место в стране. За пять лет в комфортные условия по программе переселения переехали более 53000 человек.

В сфере ЖКХ дополнительно в муниципалитеты направляется федеральное и краевое финансирование. Например, по программе «Чистая вода» реализовано 10 крупных проектов реконструкции систем подготовки и очистки воды в Перми, Лысьве, Гремячинске, Краснокамском, Осинском, Ординском, Чусовском, Карагайском и Октябрьском округах. Построено и реконструировано 460 км сетей водо- и теплоснабжения, модернизировано 79 котельных в более чем 25 муниципалитетах. В планах на ближайшие три года – заменить ещё 200 километров сетей и модернизировать 18 котельных в 21 муниципальном образовании.

Благодаря эффективной работе с «Газпромом» за пять лет построено более 4000 километров газопроводов, тем самым их протяжённость в крае увеличена на треть. Это позволило газифицировать ещё 137 населённых пунктов, возможность подключения к газу обеспечена для более 220 тысячам человек. Сегодня уровень газификации Пермского края – более 76%, что выше среднего по стране, а уровень газификации сельской местности увеличился на 11%. Газификация территорий края продолжается. Сейчас газ проводится на север края – в Красновишерский и Чердынский округа. В ближайшие пять лет будут построены новые газопроводы в Сиве и Карагае, газифицируется Коми-Пермяцкий округ.

Заметным для всех жителей края стало благоустройство общественных пространств. Для этого используются возможности национальных проектов, а также расширяется региональная поддержка. С помощью этих механизмов благоустроили 2000 дворовых и общественных пространств на территории всех 43 муниципалитетов края. По программе «Комфортный край» обустраиваются тротуары и уличное освещение в малых населённых пунктах.

«Знай наших!»

Завершая своё послание, губернатор подчеркнул, что впереди у нас много задач, которые предстоит решить: от простых, но важных для каждого жителя края, до масштабных и амбициозных, которые изменят облик наших городов и посёлков, откроют новые перспективы и возможности.

«Опираясь на пятилетний опыт работы на посту губернатора, знаю, что мы можем добиваться самых высоких результатов. Когда узнаю о достижениях наших земляков, хочется сказать: «Знай наших!» Особый пермский характер и вера в свои силы помогают нам преодолевать любые преграды. Спасибо за вашу работу, поддержку и преданность родному краю. Вместе мы сделаем Пермский край самым благополучным и успешным регионом страны!» – заключил Дмитрий Махонин.

Ирина Шалимова

По материалам газеты «Звезда» № 21 от 29 мая 2025 года

Фото пресс-службы губернатора Пермского края