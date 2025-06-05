Решением Думы Осинского муниципального округа Пермского края от 29.05.2025 № 96 утверждён состав конкурсной комиссии и календарный план проведения процедуры отбора в молодёжный кадровый резерв Осинского муниципального округа Пермского края.

Согласно данному решению Думы, с 09.06.2025 по 31.07.2025 будет производиться регистрация кандидатов в молодёжный кадровый резерв округа путём размещения анкет кандидатов на официальном сайте Законодательного Собрания Пермского края в сети «Интернет» по адресу: https://mkr.zsperm.ru/. Порядок регистрации кандидатов на включение в молодёжный кадровый резерв округа установлен «Положением о молодёжном кадровом резерве Осинского муниципального округа Пермского края», утверждённым решением Думы Осинского муниципального округа Пермского края от 24.04.2025 № 79, (официально опубликован и размещён на официальном сайте Осинского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет» по адресу: https://adm-osa.ru/).

В период с 04.08.2025 по 08.08.2025 будут проведены заседания конкурсной комиссии по формированию из числа зарегистрированных кандидатов молодёжного кадрового резерва Осинского муниципального округа Пермского края.