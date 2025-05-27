В Осе состоялась первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Садоводы-огородники и держатели личных подсобных хозяйств округа активно запасались саженцами плодово-ягодных, декоративных растений, рассадой овощных культур, цветов, приобретали сельхозинвентарь, удобрения, подкормку и живую птицу.

– А как уживаются несушки с бройлерами, каким должно быть помещение для их содержания, питание?

– Несушек и бройлеров лучше содержать отдельно, для них нужны разные условия, если первые менее прихотливые, то для бройлеров требуется, чтоб было чисто, сухо и тепло, – отвечает на вопрос покупателя девушка, продающая кур, и далее подробно останавливается на рационе питания птицы.

Разговор состоялся на прошедшей в нашем городе 10 мая сельскохозяйственной ярмарке, проводимой администрацией Осинского округа. Так, при желании её посетители могли не только приобрести необходимый товар, но и получить консультацию специалиста.

Диана Айтакова – одна из тех, кто привёз на ярмарку живой товар: кур-несушек и цыплят-бройлеров. Вместе с мужем они живут в деревне Бичурино соседнего Бардымского округа. Там ведут собственное крестьянское (фермерское) хозяйство. Выращивают и реализуют мясо бройлеров, гусей, утят, сами инкубируют и продают цыплят бройлеров. «Для них пока холодно, в настоящее время сезон продажи несушек. Мы торгуем только час, но более половины уже продали, – рассказала Диана. – Кто-то берёт немного – для пополнения того, что уже есть, а кто-то и больше для замены отработавших своё кур».

– Дайте мне парочку уже «заряженных» на яйца, – шутит подошедший покупатель, и продавец, ловко управляясь, отгружает упитанных и чистых несушек.

– Пусть долго радуют вас! – говорит напоследок Диана.

По информации отдела экономики управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации округа, в ярмарке приняли участие более пятидесяти КФХ, ЛПХ, ИП, занимающихся сельхозтоваропроизводством. Широка и география торгующих: Пермь и Пермский район, Удмуртская республика (Воткинск), Кировская и Свердловская области. Ближние соседи: Оханск, Чернушка, Барда, Елово.

Организаторами ярмарки в рамках проекта «Покупай пермское» выступают Министерство промышленности и торговли Пермского края, Пермская торгово-промышленная палата и администрация Осинского муниципального округа. План проведения ярмарочных мероприятий опубликован на сайте Министерства в декабре прошлого года. Так, в Осе ожидается проведение сельхозярмарок ещё 24 мая и 13 сентября. Помимо того, каждое воскресенье работает площадка по адресу: ул. Степана Разина, 47а, известная осинцам, как рынок. Здесь также можно в полной мере удовлетворить свои покупательские интересы и реализовать излишки с приусадебных хозяйств.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что краевые власти со своей стороны готовы поддерживать местных производителей и представителей малого бизнеса, в том числе за счёт организации подобных площадок. «Ярмарки помогают производителям повысить узнаваемость бренда и найти своего клиента, а жителям – приобрести свежую, натуральную продукцию по адекватным ценам. В наших же интересах, чтобы местный бизнес мог развиваться и радовать нас своей продукцией», – акцентировал губернатор.

На территории благодаря поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края активно развиваются как растениеводство, так и животноводство. Наблюдается стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции. Своевременное доведение мер поддержки аграриям, увеличение площадей под посевы способствует улучшению структуры производства.

В 2024 году валовый надой молока составил 543 тысяч тонн, что составляет на 2,2% больше к 2023 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2024 году показал рост 24,3% к 2023 году и составляет 350,7 тысяч тонн.

Уровень самообеспеченности по яйцу в Пермском крае составляет 200%. Отмечается стабильная положительная динамика по производству яиц в Пермском крае: на протяжении последних нескольких лет регион входит в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе по производству яиц.

Напомним, поддержка местных производителей в Прикамье осуществляется в рамках проекта «Покупай пермское», возрождённом в 2017 году. На данный момент в нём участвует более 450 местных компаний, среди которых есть как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса.