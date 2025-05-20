Дополнительное образование играет важную роль в развитии потенциала каждого ребенка, открывая перед ним новые возможности и перспективы. Сегодня мы хотим рассказать вам о некоторых учреждениях Пермского края, которые предлагают разнообразные программы дополнительного образования для детей и подростков.

Краевой центр художественного образования «Росток»

«Росток» — это образовательная площадка, предлагающая детям увлекательные занятия по различным направлениям, таким как творчество, спорт и наука. Здесь ребята могут раскрыть свои таланты и способности, приобрести полезные навыки и знания.

Подпишись: https://vk.com/rostok_center

Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник»

Центр детского творчества «Муравейник» приглашает ребят присоединиться к кружкам и секциям, способствующим развитию творческих способностей и личностному росту. В центре работают квалифицированные педагоги, готовые поделиться своими знаниями и опытом с юными учениками.

Подпишись: https://vk.com/muraveynikperm

Государственное бюджетное образовательное учреждение "Академия первых"

«Академия первых» – это современное образовательное пространство для развития и сопровождения одаренных детей Пермского края.

Подпишись: https://vk.com/academy1perm

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермская краевая специальная музыкальная школа»

Для тех, кто мечтает освоить музыкальные инструменты или развить вокальные данные, открыта дверь в мир музыки благодаря Пермской краевой специальной музыкальной школе. Школа проводит обучение игре на различных инструментах, развивает чувство ритма и музыкальный слух.

Подпишись: https://vk.com/kraimusicschool

На фото: обучающиеся Академии Первых