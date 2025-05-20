Виртуальные двери в прошлое

Исследуете Пермский край или предпочитаете узнавать новое, не выходя из дома? Госпаблики музеев – это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием в любое удобное время. Представляем подборку самых интересных музейных сообществ, расположенных вне столицы региона.

Чердынский краеведческий музей

Исторический кластер в сердце древнего города состоит из пяти филиалов. Коллекции музея хранят артефакты разных эпох: от орудий каменного века до старинных икон и древних мечей. В официальном сообществе вы найдете виртуальные экскурсии и фотографии редких экспонатов.

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Музей истории соли

Уникальный комплекс под открытым небом раскинулся на территории бывшего Усть-Боровского солеваренного завода. Здесь можно не только узнать об истории солеварения, но и совершить виртуальное путешествие по музею, принять участие в онлайн-конкурсах и открыть для себя интересные факты о производстве соли.

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Коми-пермяцкий краеведческий музей

Культурная жемчужина Кудымкара представляет собой масштабную экспозицию, рассказывающую о многовековой истории и традициях коми-пермяцкого народа. Даже находясь далеко от музея, вы сможете познакомиться с его коллекциями через официальный паблик.

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Музей КУБа

Современное музейное пространство в Губахе предлагает пять уникальных экспозиций. Посетители могут погрузиться в историю шахтерского труда, познакомиться с палеонтологическими находками края, узнать о природе региона и подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. В паблике регулярно публикуются новости о мероприятиях и выставках.

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Парк истории реки Чусовой

Интерактивный музей под открытым небом, где каждый экспонат можно потрогать своими руками. Здесь вы сможете попробовать себя в роли музыканта на старинной гармошке или кузнеца у пылающего горна. Официальная группа парка познакомит вас с этим удивительным местом онлайн.