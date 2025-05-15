Осинцы включились во Всероссийскую акцию «Сад Памяти», которая инициирована Владимиром Путиным в 2020 году и проходит в рамках федерального проекта «Сохраним леса».

В год 80-летия Победы акция «Сад Памяти» приобрела особую значимость. До 22 июня 2025 года участники акции в России и за рубежом высадят 27 миллионов деревьев – по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция, приуроченная к Году защитника Отечества, охватит все субъекты РФ, включая исторические регионы.

Так, 6 мая к ней присоединилось Осинское лесничество совместно с жителями Осинского округа: учениками и педагогами Паклинской школы, школы № 1 имени Героя РФ Василия Павловича Брюхова, учениками и классным руководителем 8 «А» класса четвёртой школы, ветераном боевых действий Сергеем Тукановым, представителями арендаторов лесных участков ООО «Уралбумага», ИП Черкасов А.А., ИП Солозобова Я.В., представителями Осинского филиала ГИМС по Пермскому краю и представителями СМИ.

Локацией для высадки 8200 штук сеянцев ели сибирской стал лесной участок Осинского участкового лесничества ООО «Флора» площадью 4,1 га.

Чуть позже, 7 мая, в посадке леса приняли участие 17 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы, ветераны МЧС России, 78 Пожарно-спасательная часть, 129 Пожарная часть, и кадетский пожарно-спасательный 7 «Б» класс третьей школы.

«Не первый раз участвовали с семьёй в акции «Сад Памяти», – рассказывает Екатерина Бояршинова, ведущий специалист-эксперт 17 ОНДиПР по Осинскому и Бардымскому муниципальным округам Главного управления МЧС России по Пермскому краю. – Уверена, что такие акции жизненно необходимы в наше время. Сажая дерево в память о другом человеке, мы даём этой памяти не просто остаться на нашей Земле, а расти и развиваться, жить и продолжаться. Каждое посаженное дерево всякий раз напоминает нам о масштабах военной трагедии, о подвиге людей, достойном уважения и чести во все времена. Мы, наши дети, внуки и правнуки, благодаря таким акциям, будем помнить и чтить каждого Героя, будь это солдат, ребёнок войны или труженик тыла. А деревья будут продолжением благодарности и памяти тем, благодаря кому мы сейчас живём».

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал, что для Пермского края участие в акции «Сад Памяти» уже стало традицией. «Наша молодёжь каждый год активно участвует в этом проекте, чему мы очень рады. Наш регион внёс весомый вклад в приближение Дня Победы. Более 500 тысяч прикамцев ушли на фронт, другие в очень тяжёлых условиях работали, чтобы обеспечивать фронт вооружением, боеприпасами и продовольствием. 80 лет назад наши жители сформировали 62-ю гвардейскую танковую бригаду легендарного Уральского добровольческого корпуса. Сейчас многие земляки выполняют боевые задачи. Очень важно не только самим помнить о подвигах наших героев, но и передавать память о них подрастающему поколению», – подчёркивал губернатор.

Во всех территориях Пермского края будет высажено более 10 тысяч деревьев. Саженцы посадят на 116 локациях, в том числе в 21 точке высадки в Перми появится 505 новых деревьев.

Ежегодно акция объединяет людей разных возрастов и профессий. За три года в ней приняли участие более 5 тысяч прикамцев. Общими усилиями высажено свыше 612 тысяч деревьев в населённых пунктах Пермского края.

Напомним, внести свой вклад в сохранение памяти и создать живой памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны может любой желающий. Для этого необходимо выбрать нужный регион на интерактивной карте сайта и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал будут предоставлены на месте. Участники также могут самостоятельно высаживать свои памятные деревья и добавлять локацию на карту проекта.

Организаторами акции «Сад Памяти» в Пермском крае выступают Администрация губернатора Пермского края при поддержке регионального Минприроды и Администрации Перми.

Добавим, акция проходит при участии Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, ВОД «Волонтёры Победы» и АНО «Сад Памяти» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».