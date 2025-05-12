Весна – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники – добрая традиция, объединяющая людей разных поколений.

В конце апреля в Осинском муниципальном округе прошла Всероссийская акция «Вода России», в ходе которой были очищены берега реки Камы от санатория-профилактория «Жемчужина» до спасательной станции, а также в районе д. Пермякова.

Одним из приоритетных направлений деятельности Паклинской школы является экологическое воспитание подрастающего поколения. Педагоги и учащиеся активно включаются в различные экологические акции. Так, 22 апреля, в Международный день Земли, коллектив вышел на экологический субботник. В этот раз взрослые и дети не только прибрали пришкольный участок, но и почистили прибрежную территорию Камы в рамках Всероссийской акции «Вода России».

По словам Натальи Решетниковой, педагога и руководителя акции, данное учреждение образования участвует в экологических мероприятиях практически с момента своего открытия. С 2018 года коллектив включался в уборку под девизом «Чистый берег», с 2022 года Паклинскую школу официально внесли в список участников акций «Чистая вода» и «Вода России». И вот уже третий год подряд при поддержке администрации округа, предоставляющей мешки, перчатки и сладости, на борьбу с мусором выходят учителя и школьники.

– Традиционно в акции участвуют обучающиеся с 5 по 9 классы. В этом году мы решили привлечь и четвероклассников. Обычно к нам присоединились наши пенсионеры, клубные работники, библиотекарь. В этот раз помогла библиотекарь Надежда Александровна Пегушина. Раньше мусора было очень много. Но за три года нашей работы его стало значительно меньше. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, причём находящиеся в береговой растительности, – рассказывает Наталья Борисовна.

Участники субботника собрались на большой поляне. После приветственного слова руководителя акции «Вода России» Натальи Решетниковой все разбились на две группы. Вооружившись перчатками, мешками и хорошим настроением, присутствующие приступили к уборке территории. Школьники, как и пятиклассница Варвара Бабушкина с подругами, делали это с неподдельным энтузиазмом и заинтересованностью. Ребята отмечают: они без страха идут летом купаться на Каму, так как знают, что сами чистили берег, и возможность пораниться о стекло становится минимальной.

В этом году участниками пройдена полоса чуть более 1 км. Своеобразный праздник чистоты и порядка прошёл плодотворно. Собрано 16 мешков мусора.

Девчонки и мальчишки признались, что им было приятно видеть результат своего труда, поскольку каждый внёс в это дело частичку своего тепла, а чистая территория теперь радует глаз всех отдыхающих.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил: «Весенние субботники – это важная традиция, которую активно поддерживают пермяки. Горжусь, что с каждым годом в таких мероприятиях принимает участие всё больше молодёжи. Это подтверждает, что подрастающее поколение осознаёт, как важно каждому из нас вносить личный вклад в сохранение экологии и чистоты родного края, – подчеркнул глава региона. – Благодарю всех, кто принял участие в субботнике и подчеркнул важность экологических мероприятий для горожан. Если каждый из нас будет бережно относиться к природе и месту, где проживает, то тогда, может быть, субботников и не надо будет проводить».

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архива Паклинской школы и Светланы Гусевой

Справка «ОП»

Акция «Вода России» справедливо признаётся одной из крупнейших экологических инициатив в Российской Федерации на протяжении более десятка лет. Она является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроектов помогает создавать благоприятные условия для жизни граждан. Как рассказали в Минприроды Прикамья, уборка мусора с берегов рек имеет важное значение для сохранения экологической чистоты и здоровья населения. Кроме того, это позволяет привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения водных ресурсов и принять активное участие в их решении.

Напомним, что к акции «Вода России» в качестве волонтёра может присоединиться любой желающий, также можно организовать и своё мероприятие, получив всестороннюю поддержку. Для этого достаточно всего лишь зайти на сайт берегдобрыхдел.рф