В апреле библиотеки Осинской библиотечной системы присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2025». Организаторами акции выступили Министерство культуры Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ», а координатором мероприятия стала Российская государственная библиотека.

Тематика этого года – «Свои герои» – связана с главными темами: Годом защитника Отечества и 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На этот раз девиз акции звучал так: «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой».

Поэтому Центральная библиотека предложила гостям программу мероприятий «Осинцы – фронту и на фронте», в рамках которой для всех желающих работали площадки: «Герои моей страны, герои моей семьи» – вечер живых воспоминаний. Здесь участники, в основном люди старшего поколения, вместе с главным библиографом Любовью Охорзиной вспоминали своих родных и знакомых, участников Великой Отечественной войны. Отрадно, что память об их мужестве и отваге хранят в семьях и передают из поколения в поколение. До слёз растрогал собравшихся видеоролик, сделанный Тамарой Мелентьевой с сыном на основе семейного архива с помощью нейросети о своём отце Александре Ивановиче Шеине. Он как будто стал участником нашего мероприятия. Никого не оставил равнодушным и рассказ Татьяны Голдобиной о своих родственниках и знакомых. Например, её дед Семён Филиппович Дьяконов-Ширинкин, имея бронь, написал семь заявлений, чтобы его отправили на фронт. Погиб он под Ленинградом в 1941 году. Её отца Григория Ширинкина забрали на фронт совсем мальчишкой в 1942 году. Так, 17-летний паренёк служил на Карельском фронте и через всю жизнь пронёс благодарность старшему армейскому другу Порошину, который вовремя окрикивал его: «Гришка, не высовывайся!». За время войны Гриша вырос – уходил на фронт ростом 160 см., а вернулся 169 см.

На другой площадке, именуемой тайм-квизом «Здесь тыл был фронтом», в знании истории Осы в годы Великой Отечественной войны – сразились студенты Осинского колледжа образования и профессиональных технологий и старшеклассники МБОУ «ОСОШ № 1». В процессе игры участникам приходилось находить ответы на самые неожиданные вопросы. Например, «Какой спортивный инвентарь изготавливали в Осе для воинов специальных батальонов, которых фашисты называли «снежные призраки» и «уральские дьяволы?».

Для ребят среднего школьного возраста работала площадка «Курс молодого бойца», где участникам пришлось продемонстрировать свою силу, ловкость и смекалку. В этот день в библиотеке звучали стихи местных поэтов, в том числе в авторском прочтении. На площадке «Строки Победы» выступили Галина Смердева, Раиса Устинова, Маргарита Мартьянова.

Кроме того, в течение вечера каждый желающий мог написать письмо Победы участникам СВО, изготовить памятную брошь «Символы Победы», посетить тематическую фотозону и угоститься блюдом полевой кухни.

Солдатская кухня работала и в детской библиотеке, где мероприятие состоялось 24 апреля и называлось «БиблиоСумерки». Здесь юные участники проходили этапы квест-игры «Георгиевская лента», вспоминая основные даты Великой Отечественной войны, знакомились с интересными фактами и хитростями военных будней. Затем участвовали во встрече с волонтёрами СВО Алексеем Курбановым и Максимом Рожковым, которые рассказали о работе по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО, о запоминающихся моментах во время командировок. Также был дан старт акции «Библиотечный бессмертный полк», которая объединяет поколения и сохраняет память о тех, кто сражался и сражается за наше будущее. Ребята делились семейными фотографиями и рассказами о героях-участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла или нынешних защитниках.

Свои программы мероприятий были проведены и в сельских библиотеках. Так, в Пальской библиотеке прошла квест-игра «Дорогами Великой Отечественной», включающая девять этапов со станциями «Военные профессии», «Города-герои», «Свой герой», «Литературная» и т.д. В Паклинской библиотеке проведён квест «Тропа Памяти», в Горской библиотеке организовано два мероприятия: «БиблиоСумерки» для детей «Солдатская пилотка» и «Библионочь» для молодёжи «Скажи иначе». В Комаровской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова прошёл час воспоминаний с участием волонтёров и детей Комаровской школы, а также мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Мы благодарим всех участников наших мероприятий за отзывчивость, внимание и уважение к героическому прошлому и настоящему нашей Родины. Вместе с вами мы вспомнили, а, значит, сохранили память о великих людях прошлого и рассказали о современных героях.

Надежда КОПЫЛОВА, директор Осинской библиотечной системы