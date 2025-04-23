Вниманию населения, предприятий и организаций. Напоминаем о правилах охраны магистральных нефтепроводов.

Охранная зона включает участок шириной 25 метров в обе стороны от каждого нефтепровода, а также зону радиусом 100 метров вокруг насосных станций и подводных переходов. В таких местах строго запрещены многие виды деятельности, включая строительство, высадку деревьев, проведение строительных и ремонтных работ, установку источников открытого огня.

Трасса нефтепровода обозначается специальными опознавательными знаками. Минимальное расстояние от магистрали варьируется от 75 до 200 метров. Эти правила распространяются на все объекты, расположенные вблизи трасс нефтяных магистралей, включая населенные пункты, здания, фермы и дачи.

За нарушение указанных требований предусмотрена серьезная административная ответственность со штрафами до 2,5 млн рублей.

Все сведения о границах охранной зоны и минимальных расстояний нефтепроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и размещены на публичной кадастровой карте Росреестра на портале пространственных данных «Национальная система пространственных данных» (раздел: управление картой – ЗОУИТ). Соблюдая установленные нормы, мы обеспечиваем безопасность окружающих территорий.

Отметим, что перед выполнением работ в зоне магистральных нефтепроводов необходимо получить технические условия.

Порядок выдачи технических условий размещен на официальном сайте по ссылке: https://kama.transneft.ru/information/corp-info/procedure-for-technical-conditions/

Фото с сайта: dzen.ru