11 апреля в Горской школе прошёл конкурс чтецов «Память, живущая в стихах», посвященный 80-летию Великой Победы.

Школьный зал собрал учеников и педагогов, ребят детского сада, воспитанников воскресной школы, родителей, волонтёров, педагогов-пенсионеров, выпускников школы.

На сцене выступили 47 талантливых ребят и взрослых, которые прочитали трогательные стихи, посвящённые героизму наших предков, подвигам солдат и мирной жизни после войны. Каждый участник вложил частичку душу в своё выступление, и это было видно по реакции зрителей. Мы плакали, переживали, восхищались, гордились...

Независимое жюри выбрало лучших чтецов по возрастным номинациям:

1-4 классы: 1 место – Анастасия Цаан, Варвара Баландина, 2 место – Михаил Шишов, Анастасия Шунайлова, 3 место – Владислав Ощепков, Ева Сырвачева.

5-9 классы: 1 место – Ариния Васенина, Вероника Кулакова, Соня Черепанова, 2 место – Анна Буркова, 3 место – Диана Ощепкова, Анна Плотникова.

Ребята и взрослые получили не только заслуженные награды, но стали частью важного события, которое помогает сохранить память о великой истории нашей страны.

Мы выражаем благодарность членам жюри за помощь. Перед ними стояла очень трудная задача, но они справились! Благодарим учителей, родителей, которые поддержали наших юных артистов, и сами прочитали стихи. Браво! Огромная благодарность нашей команде волонтёров за их активность. Гордимся ими. Признательность и восхищение воспитанникам и педагогам православной воскресной школы при храме в честь Казанской иконы Божией Матери. Будем дружить! Сердечная благодарность специальному гостю нашего мероприятия – Татьяне Григорьевне Голдобиной, выпускнице нашей школы, поэтессе. Ждём новой встречи!

Екатерина ПЛОТНИКОВА,

учитель русского языка и литературы Горской школы

МНЕНИЕ

Татьяна Голдобина, член жюри:

– На днях побывала в родном селе Горы. Меня пригласили в школу. С удовольствием поработала в жюри конкурса к 80-летию Великой Победы, который прошёл в очень тёплой и душевной обстановке. Учителя, школьники, родители и гости провели мероприятие с большим творческим и патриотическим подъёмом, дружно и активно. Было ощущение соучастия в большом семейном празднике. Я очень рада встречам, дружескому общению со своими земляками.