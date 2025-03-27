«Когда-то была Великая Отечественная война. Наши бабушки и дедушки были тогда детьми. Это время украло у них детство. Такие же мальчишки и девчонки, как вы сейчас, наравне со взрослыми приближали Победу…», – так начинает своё повествование Анна Соколова, научный сотрудник Осинского краеведческого музея. Сегодня, в субботу 22 марта, она проводит музейное занятие для детей Воскресной школы Свято-Троицкого собора. Тема её занятия «Война и дети».

«Это совсем не совместимые для меня понятия, тема очень сложная. Работать над ней я начала пару лет назад. Подняла архивные материалы, газеты военных лет, статьи о войне, написанные уже после, работала в архиве Маргариты Александровны Елютиной», – рассказывает Анна Владимировна.

Беседа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возрастов. В атмосферу военного времени участников беседы погружают фотографии, предметы, голос Левитана и трогательный рассказ о том, чем были заполнены годы военной жизни детей: вблизи боевых действий, в тылу, в эвакуации. Рассказ дополняют вопросы, обращённые к пока небогатому детскому опыту, обозначается параллель между детьми войны и слушателями.

Завершает беседу небольшой урок творчества – изготовление письма солдату – фронтового треугольника. Здесь же обращение к действительности. Дети Воскресной школы сегодня участвуют в волонтёрском движении, изготавливают окопные свечи, пишут письма участникам СВО.

«Тема волнительная. А дети – восприимчивый народ: отвечают на вопросы, откликаются на просьбы взрослых. У них живой ум и отзывчивое сердце», – оценила результат работы Анна Владимировна.

По словам педагогов Воскресной школы, к этой теме они с детьми обращаются каждый год в канун праздника Великой Победы. Собирают информацию, напитываются ею. Используют все известные источники. Поход в музей – это возможность максимально приблизиться к истории, коснуться её.

В канун 80-летия Великой Победы Осинский краеведческий музей разработал уникальный тематический цикл лекций, экскурсий и занятий. Мероприятия проводятся по предварительной записи и доступны к продаже до конца 2025 года.

По согласованию сторон возможен выход сотрудника с лекционным материалом в учебные заведения и предприятия города Осы на уроки, лекции, встречи. Все мероприятия цикла доступны к оплате по Пушкинской карте.

В цикл мероприятий, посвящённых 80-летию со дня Великой Победы, вошли: лекции «Защищая Ленинград», «Низкий поклон вам, осинцы!» (эвакуация), «Награды прадедов мы бережно храним» (ордена и медали Великой Отечественной войны), «Генерал-полковник П.И. Драчёв – главный интендант Красной Армии в годы войны», музейные занятия «Герои рядом», «Из истории жизни осинских женщин-врачей – участниц Великой Отечественной войны», «Война и дети», «Животные на войне», пешеходная тематическая экскурсия «Тропа памяти и славы» (мемориальная часть г. Оса).

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