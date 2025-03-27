На пленарном заседании временно исполняющий обязанности руководителя ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-майор Аяс Кандан рассказал депутатам об итогах оперативно-служебной деятельности прикамской полиции за 2024 год.

За прошедший год правоохранительными органами раскрыто более 18,5 тыс. преступлений, из которых почти 4800 – тяжкие и особо тяжкие. На 28,9% снизился уровень тяжкой бытовой преступности.

Как отметил руководитель ведомства, в прошлом году была продолжена борьба с незаконным изготовлением наркотических средств. Проведенная работа в сфере миграционной политики позволила сохранить тенденцию по снижению количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 57,5%.

Серьезная работа проведена по обеспечению безопасности дорожного движения. Благодаря различным мероприятиям удалось снизить на 1,9% количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди, в том числе по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Было отмечено, что в будущем сотрудники правоохранительных органов усилят профилактическую работу среди населения по предотвращению различных правонарушений.

«На основании представленных показателей депутатский корпус может оценить уровень и характер преступности в регионе. Депутатам важно понимать, какие пробелы в правовом поле препятствуют обеспечению безопасности и какие законодательные инициативы смогут этому способствовать», – отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

Источник: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края



