Дмитрий Махонин внёс поправки в краевой бюджет на 2025-2027 годы.

19 февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с представителями фракции партии «Единая Россия» в краевом Заксобрании и представил свои предложения по поправкам в бюджет региона на ближайшую трёхлетку. Дополнительные средства предполагается, прежде всего, направить на реализацию социально значимых проектов.

Меры соцподдержки

В частности, Дмитрий Махонин сообщил, что в 2025 году резервный фонд будет увеличен на 9 млрд рублей.

Серьёзные средства будут направлены на обеспечение комплекса мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев.

Кроме того, в Прикамье на 9,5% будут проиндексированы социальные выплаты и пособия льготным категориям граждан. Среди них – жители, работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО за рождение ребёнка. Отдельным категориям учащихся будут проиндексированы меры поддержки по обеспечению питанием, школьной формой и оплатой проезда. Также с 1 апреля на 9,5% проиндексируется фонд оплаты труда бюджетников, не входящих в указные категории.

«Ветераны, труженики тыла – это люди, отдавшие свои силы и здоровье на восстановление и развитие нашей страны. Каждый на своём месте, они создали тот фундамент: и материальный, и духовный, на котором сегодня основывается наше благополучие, который помогает нам выстоять в сложных экономических, геополитических условиях. Мы в долгу перед людьми старшего поколения. И тем важнее инициативы нашего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, направленные на увеличение социальных выплат», – считает председатель районного Совета ветеранов Татьяна Треногина.

Здравоохранение

Одна из ключевых сфер, куда предлагается направить дополнительное финансирование, – здравоохранение. В том числе будут выделены средства на единовременные выплаты врачам и фельдшерам (по 2 и 1 млн рублей соответственно) по программе «Медицинские кадры Прикамья». Это позволит за три года привлечь в медицинские учреждения края – в основном в сельской местности – дополнительно 350 врачей. Напомним, что за последние годы в медучреждения края трудоустроены 619 медицинских работников из 22 регионов страны.

«Меры, принимаемые губернатором края Дмитрием Махониным, надо отметить, очень своевременные. Система здравоохранения действительно нуждается в дополнительном финансировании. Особенно остро стоит кадровый вопрос. В Осинском округе наблюдается дефицит фельдшеров. В целом в Осинской ЦРБ (поликлинике, медкабинетах школ и детских садов) не хватает более девяти таких специалистов, из них в ФАПах – три человека. Будем рассчитывать, что действия краевого руководства изменят ситуацию», – отмечает заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК «Осинская ЦРБ» Татьяна Завьялова.

Помимо этого, допфинансирование направят на вакцинацию взрослых от пневмококковой инфекции и менингита. Особое внимание – здоровью детей. Запланирована дополнительная вакцинация 15 тысяч детей от коклюша. Благодаря поправкам расширится применение таргетных препаратов для лечения пациентов с онкозаболеваниями. На 1 600 человек увеличится число пациентов, которые пройдут таргетную терапию.

Отдельный блок поправок направлен на финансирование обновления инфраструктуры в сфере здравоохранения. Дмитрий Махонин подчеркнул, что перед краевым правительством поставлена задача до 2030 года отремонтировать все стационары с целью создания лучших условий для пациентов.

Дополнительные средства будут выделены на комплексные ремонты ещё 9 объектов в восьми медучреждениях, в том числе в территориях региона (работы пройдут в ГКБ им. М.А. Тверье (2 объекта), Чернушинской райбольнице, Чайковской детской горбольнице, Госпитале для ветеранов войн, Больнице Архангела Михаила, Детской клинической больнице № 13, Пермской краевой клинической больнице и Фтизиопульмонологическом медцентре), а также текущий ремонт 20 больниц и поликлиник. Кроме того, планируется комплексно благоустроить пять территорий в четырёх медучреждениях (в Верещагинской и Оханской ЦРБ, Краевой больнице им. Вагнера Е.А. (г. Березники) и Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн). Для этого поправками дополнительно выделяется 784 млн рублей. Также на 2025-2026 годы предусмотрены 664 млн рублей на закупку 82 единиц техники для автопарка скорой медицинской помощи, реанимобиля для санавиации и нового медоборудования.

Образование и спорт

Планируется предусмотреть средства на развитие сфер образования и спорта.

На капремонт общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в вузах Прикамья за три года будет направлено более 1,57 млрд рублей. Ещё столько же выделит федерации. Это одно из первых подобных соглашений в России.

Часть распределяемых средств по предложению Дмитрия Махонина будет направлена на реализацию крупных спортивных проектов.

В ближайшие годы планируется поэтапно модернизировать спортивный комплекс «Пермские медведи». Будет построена лыже-роллерная трасса и проведён капремонт одного из зданий спорткомплекса. На эти цели предлагается дополнительно направить 1 млрд рублей в 2026 и 2027 годы.

Помимо этого, планируется построить новый спортивный объект – «Территория спорта» в Мотовилихинском районе Перми (он будет аналогом СК «Энергия»). На его проектирование и возведение за трёхлетку будет направлено почти 1,9 млрд рублей. В многофункциональном комплексе, который появится рядом с УДС «Молот», будут созданы условия для занятий самыми разными видами спорта, в том числе для людей с ОВЗ.

В 2025 и 2026 годы средства будут выделены также на капитальный ремонт УДС «Молот» – ежегодно по 135 млн рублей.

Сохранение памятников архитектуры

В главном финансовом документе планируется предусмотреть дополнительные средства и на сохранение уникальных памятников архитектуры Прикамья.

В частности, продолжится работа по определению границ территорий объектов культурного наследия, памятник архитектуры «Гимназия женская» в г. Чердынь будет отреставрирован, а храмы в населенных пунктах Бондюг, Искор и Камгорт временно поставят на консервацию.

Дороги и транспортная система

Дополнительные бюджетные средства в ближайшую трёхлетку губернатор предлагает направить, в том числе на развитие дорожной и транспортной системы Прикамья.

В этом году в Прикамье завершается трёхлетний проект, реализуемый совместно с партией «Единая Россия», по переводу в асфальт региональных дорог с переходным типом покрытия. Общий объём составит почти 42 км в 28 населённых пунктах. При этом продолжится перевод в асфальт и за пределами населённых пунктов. Это, в частности, дороги «Юксеево-Коса», «Частые-Бабка».

Большое количество обращений жителей с просьбой отремонтировать муниципальные дороги поступает из Октябрьского и Куединского округов. Там ГК «Автодор» ведёт реконструкцию федеральной трассы М-12. Из-за большегрузов, подвозящих стройматериалы, страдают местные дороги. Поэтому принято решение распределить дополнительно 300 млн рублей на их восстановление.

В Пермском крае повышается комфорт и доступность автобусных пассажирских перевозок. Так, в 2025 году будет выделено 324 млн рублей (из них 106 млн рублей из бюджета г. Перми) на компенсацию затрат на безвозмездную передачу 97 автобусов в территории края. Новый транспорт будет направлен в Березниковский, Верещагинский, Кунгурский, Лысьвенский, Чернушинский, Соликамский, Бардымский, Большесосновский, Октябрьский, Осинский, Очёрский, Чердынский, Чусовской, Нытвенский и Частинский округа.

Благоустройство и комфортная городская среда

По инициативе главы региона Дмитрия Махонина дополнительные бюджетные средства предлагается направить на благоустройство общественных пространств в муниципалитетах края и на создание комфортной городской среды. На эти цели будет выделено 2,7 млрд рублей.

Например, в Прикамье ежегодно направляются средства на сохранение памяти о подвигах прикамцев в годы Великой Отечественной войны. Так, в этом году планируется обновление пермского Сквера уральских добровольцев.

Дополнительные средства будут направлены и на благоустройство общественных пространств в муниципалитетах, а также на архитектурную подсветку.

Добавим, что законопроект с поправками в краевой бюджет, предложенных губернатором Прикамья, уже внесён в краевой парламент. Планируется, что документ рассмотрят в двух чтениях в марте.

МНЕНИЯ

Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья:

– Пермский край использует все инструменты для пополнения регионального бюджета, включая исполнение планов по налогу на прибыль от среднего и малого бизнеса. Это показатель того, что предприятия края развиваются. Кроме того, привлекаем федеральную поддержку, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты.

Юрий Борисовец, председатель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Прикамья:

– Возможность направить дополнительные средства из бюджета свидетельствует о хорошей работе экономики Прикамья. Прибыль фиксируется не только в таких традиционных сферах, как нефтяная промышленность или добыча полезных ископаемых, но также в машиностроении и других отраслях. Правильная финансовая политика дала возможность получить в бюджет дополнительные 28 млрд руб. и распределить их на ближайшую трёхлетку.

Александр Козюков, зам. председателя комитета Заксобрания Прикамья по промышленности, экономической политике и налогам:

– Один из самых важных, на мой взгляд, проектов – это восстановление Сквера уральских добровольцев. Важно, что реконструкция будет проведена в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Денис ПОЛЯКОВ