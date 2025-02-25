Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл встречу с земляками-участниками специальной военной операции и сообщил военнослужащим о запуске региональной программы развития для участников СВО «Герои Прикамья».

«У каждого из бойцов своя героическая история и самое главное, что каждый готов продолжать служить Родине, учиться, воспитывать молодёжь, возглавлять общественные организации. Чтобы у парней была такая возможность, исполняем поручение Президента России Владимира Владимировича Путина и расширяем программу переобучения для наших героев на уровень региона. Она будет включать в себя отбор, образовательную часть и получение диплома о переподготовке на площадке нашего филиала РАНХиГС», – подчеркнул губернатор.

Программа «Герои Прикамья» (реализуется в рамках федерального проекта «Время героев») предусматривает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе.

Приём заявок стартовал 23 февраля и продлится до 30 марта.

Условия для участия в отборе на программу: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления людьми и участие в СВО. После того, как этап отбора будет пройден, участникам программы предстоит пройти онлайн тестирование управленческого потенциала – оно пройдёт в период с 31 марта до 13 апреля. Затем с 14 апреля по 11 мая состоится индивидуальное собеседование с экспертной комиссией.

Подробнее с её условиями можно познакомиться по ссылке: https://героиприкамья.рф

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края