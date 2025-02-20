В минувшую пятницу состоялось подведение итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2025». Осинский округ назвал своих победителей. Церемония награждения прошла на главной сцене Центра культуры и досуга при участии руководителей образования округа.

С первой до последней минуты церемонии участников конкурса горячо поддерживали коллеги, ученики и их родители. Финал получился по-семейному тёплый, волнительный, полный хороших эмоций. Здесь следует отдать должное организаторам, которые к тому же до последнего момента держали в строжайшем секрете имя абсолютного финалиста.

Напомним, что муниципальный этап конкурса «Учитель года России» проходит по пяти номинациям: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Специалист в области воспитания», «Педагог обучающихся с ОВЗ», «Наставническая пара». К слову сказать, последняя номинация учреждена в прошлом году, который соответствующим Указом Президента нашей страны был назван Годом педагога и наставника.

Профи

Всего в конкурсе приняли участие 22 педагога Осинского округа. Если же говорить об общем числе вовлечённых в его проведение, то это и подсчитать невозможно. Большую часть нагрузки взяли на себя эксперты и члены жюри. Им и первое слово о том, что осталось за «кадром» для остальных.

Председатель жюри в номинации «Педагог дошкольного образования» Галина Мельникова, рассказывая о своей работе, открыла несколько секретов для зрителей. Так, например, по её словам, на занятии Татьяны Зверевой выяснилось, насколько может быть успешным и талантливым каждый ребёнок, Татьяна Кумова познакомила всех с топовыми профессиями будущего: «гид по космическому туризму», «игромастер», «эковожатый», а Надежда Маркина определила вместе с детьми, для чего нужна человеку семья – чтобы не быть одному. Конечно! Так, дошколята вместе со своими педагогами разбираются в сложнейших вопросах. «Работа воспитателя – это не чёрно-белые полоски зебры, а многоцветная и многообразная радуга», – отметила Галина Мельникова.

Команду жюри в номинации «Учитель» возглавляла заместитель директора ОКОиПП Татьяна Батыркаева. «Достойные выступления, отличные уроки и продуктивные мастер-классы», – так отозвалась о своих конкурсантах председатель жюри. И пожелала увлекательных, познавательных и результативных путешествий в страну знаний и открытий Наталье Головниной и Марии Рычиной, успехов в деле объединения прошлого и инновационного – Валерию Устинову, живых эмоций и чувств, добрых отношений с подопечными – Ольге Ширинкиной.

«Эти дети как никто другой на своём трудном школьном пути нуждаются в помощи и поддержке, – подчеркнула в своём выступлении Вера Кузнецова, методист Осинского методического центра и председатель жюри в номинации «Педагог обучающихся с ОВЗ», – и наши конкурсанты показали своё мастерство в работе и сопровождении таких детей. Их занятия были интересными и насыщенными, но самое главное, что это практики, которые дают реальный результат, возможность непростым детям быть такими, как все».

Эксперт в номинации «Специалист в области воспитания» Елена Ожгибесова убеждена, что их номинация – самое сложное, что есть в работе учителя, а успехом педагогов является умение учиться вместе с детьми и у детей. И несколько слов о каждом участнике от членов жюри. Татьяна Реблян показала, как можно строить работу с родителями и детьми с опорой на семейные ценности, Елена Мельникова подбирает ключики к подопечным через организацию волонтёрства, что само по себе ценно в настоящее время, Лариса Тарасова ведёт своих детей с помощью навигаторов и карт, сама является навигатором и примером для учеников, Алевтина Овчинникова ярко и зажигательно организует школьные линейки, привлекая к их организации детей, Оксана Панькова рассказала о том, как оставаться на протяжении долгого времени доброжелательной, бодрой и весёлой, Екатерина Шеина продемонстрировала важное умение современного человека – работу с информацией, её поиск, выбор, интерпретацию.

В последней номинации приняли участие три пары «наставник + молодой специалист», номинация ещё только оформляется, но у неё большое будущее, считает эксперт, руководитель Осинского методического центра Ольга Самоловских, а её участники продемонстрировали опыт, который вполне можно тиражировать и не только в Осинском округе.

Профессиональное жюри, оценив работу участников конкурса, определило победителей в каждой номинации. Ими стали воспитатель МАДОУ ЦРР – д/с «Лира» Надежда Маркина, учитель начальных классов МБОУ «Крыловская ООШ» Ольга Ширинкина, учитель-логопед МБОУ «СКОШИ» Галина Соскулова, учитель математики МБОУ «СОШ № 4» Екатерина Шеина, воспитатели Ляйсан Абракова + Яна Петухова (МБДОУ ДС «Сказка»).

Дети и родители

В оценке конкурсантов также принимали участие дети и родители. Детское жюри работало с номинацией «Учитель общего образования». Его представляли ученики десятых классов школ города: Андрей Полыгалов, Анастасия Бочкарёва, Елизавета Ожгибесова, Савелий Кирьянов. У детей свои критерии оценки работы педагога, отличные от других. Они оценивают на эмоциональном уровне и их выбор – учитель начальных классов МБОУ «Крыловская ООШ» Ольга Ширинкина. «С Ольгой Юрьевной мы вспомнили наше детство, уроки начальной школы», – отметили дети в своём выступлении.

Особо хочется отметить работу родительского жюри. В него вошли председатели Совета родителей Ирина Козлова (СОШ № 2), Игорь Мыльников (СОШ № 3), Александр Красильников (Крыловская ООШ). Родителям предложили оценить работу педагогов-специалистов в области воспитания. Именно в ней предполагается тесное взаимодействие, взаимопонимание обеих сторон. И что важно – оно есть! Понимание!

«Участие в работе родительского жюри ещё больше убеждает нас в ценности и важности труда педагога, – поделилась Ирина Козлова. – Наши дети не всегда бывают такими, какими мы бы хотели их видеть, не каждого можно вызвать на разговор, заинтересовать. Но вы мастерски с этим справлялись!»

«Вне зависимости от участия в конкурсе и занятых мест, хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, – отметил Александр Красильников. – Но скажу честно, ни одному участнику не поставил самой высокой оценки, и всё потому, что нет предела совершенству».

Таким образом, по мнению строгого родительского жюри, победу в номинации «Специалист в области воспитания» одержала учитель МБОУ «СОШ № 3» Оксана Панькова.

Абсолютный победитель

Это был самый волнительный момент для всех: и зрителей, и участников, и команд болельщиков. На сцене – четвёрка победителей в своих номинациях (за исключением парной). Все уже добились признания профессионального мастерства. Но кто же стал лучшим из лучших?!

Возможность назвать имя абсолютного победителя и первым поздравить его организаторы предоставили Алексею Садилову, заместителю главы округа по социальной политике. Но прежде – его приветственные слова всем участникам: «Поздравляю вас с завершением конкурсных испытаний и желаю, чтоб ваша педагогическая симфония и впредь звучала в унисон с сердцами ваших учеников и воспитанников».

Звучат фанфары и имя победительницы – учитель математики МБОУ «СОШ № 4» Екатерина Шеина! По традиции абсолютный победитель становится обладателем специального приза депутата и председателя Заксобрания Пермского края Валерия Сухих. Цветы и подарочный сертификат вручила его помощник Елена Фотина.

«Шесть лет назад я принимала участие в конкурсе, заняла второе место и была недовольна результатом, – сказала в ответном слове Екатерина Шеина. – Стать первой – таково было моё внутреннее состояние. Человек, который поставил цель, должен её достичь! Большое спасибо моей команде, которая меня поддерживала, моей семье, которая терпела меня этот месяц, и ученикам, они всё это время интересовались моим продвижением к цели». В движении к своей мечте, в работе над её достижением – ещё один урок своим подопечным от любимого учителя.

Завершила праздник подведения итогов конкурса «Учитель года России-2025» церемония передачи символа конкурса – «Пеликана». Птица, символизирующая жертвенность ради детей и их будущего, из рук директора второй городской школы Татьяны Пинягиной перешла в руки Татьяны Туктамышевой, директора четвёртой школы, где и будет находиться до следующего года. Нам же хочется поставить точку в повествовании словами Татьяны Пинягиной: «Мы очень рады, что на педагогическом небосклоне нашего округа зажгись новые звёзды. Пусть в жизни каждого педагога будет больше таких ярких моментов».

Фото Александра Ажгихина и Оксаны Выпасняк

Справка «ОП»

30 декабря 1989 года утверждено первое «Положение о конкурсе «Учитель года»: конкурс проводит оргкомитет совместно с редакцией «Учительской газеты» при участии Гособразования СССР, ЦК профсоюза работников народного образования и науки, Академии педагогических наук СССР, ЦК ВЛКСМ, общественных педагогических объединений. В 1990 и 1991 году конкурс назывался «Учитель года СССР», в нём принимали участие педагоги со всего Союза.