Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил участие прикамцев во Всероссийской гонке «Лыжня России».

Самой спортивной субботой февраля назвал глава региона 8 февраля. «Почти 15 тысяч прикамцев присоединились к массовой всероссийской гонке. Забеги проходят во всех муниципалитетах. Многие участвуют всей семьёй. Рад, что наша молодёжь, как всегда, в первых рядах на «Лыжне России». Так держать!» – отметил Дмитрий Николаевич на своей страничке в «Телеграм».

Илья Копылов – студент Осинского колледжа образования и профессиональных технологий, выпускник первой городской школы и Детской юношеской спортивной школы отделения «Лыжные гонки», имеет второй взрослый разряд. В субботу, 8 февраля, он там, где должно быть настоящему спортсмену-лыжнику – на трассе «Лыжни России». «Спортивную школу закончил, но спорт остался со мной, по возможности хожу на тренировки к своему наставнику (тренер Татьяна Кислицина) участвую в соревнованиях. Трасса сегодня непростая, но больших проблем не ощутил, справился», – поделился молодой человек.

Илья стал первым в самом массовом заезде на два километра. Соревнования прошли в городском парке, организатор – Спортивная школа имени В.А. Лобанова при поддержке администрации Осинского округа.

Открывая гонку, глава округа Алексей Григорьев заверил собравшихся, что проигравших сегодня точно не будет, все получат положительные эмоции, заряд бодрости и хорошего настроения. И, кстати сказать, после глава присоединился к стартующим и занял в своём забеге второе место, уступив лишь немного.

В числе ста осинцев «Лыжни России-2025» воспитанники Спортивной школы имени В.А. Лобанова, работающие и находящиеся на заслуженном отдыхе жители города. Среди участников и ученики Коррекционной школы, для участников с ОВЗ дан специальный старт. Надежда Садилова, учитель физической культуры школы, рассказала, что дети стараются участвовать во всех спортивных мероприятиях округа: «Мы занимаемся, готовимся, настраиваемся на большие старты. Массовость всегда производит хорошее впечатление, а победы, безусловно, вызывают положительные эмоции».

Не обходится «Лыжня России» и без своих завсегдашних участников с богатым спортивным опытом. Самыми возрастными в этом году стали Сергей Несынов и Людмила Комарова. «Со спортом дружу с детства, –рассказывает Людмила Павловна, которой сегодня уже «слегка» за 70, –работая в нефтяной сфере, была постоянным участником соревнований в различных видах. Сейчас уже как позволяет здоровье. Для нас, пожилых, важно общаться, двигаться в меру возможностей. И надо отметить, что в Осинском округе работа в спортивном направлении благодаря стараниям нынешнего председателя Татьяны Треногиной активизировалась. Мы не сидим на месте».

Не оставляет без внимания массовые старты в осинском округе депутат Заксобрания Пермского края Валерий Сухих. Традиционные специальные призы от его имени вручены самому юному спортсмену Фёдору Патокину и самой опытной лыжнице Людмиле Комаровой.

Открытая для всех регистрация, три дистанции 2,5 и 10 километров, горячий чай и традиционные шапочки в подарок – таковы условия Всероссийских гонок «Лыжня России» в Осинском округе. «Несмотря ни на что гонка состоялась. Тем, кто по-настоящему увлечён лыжным спортом, скользкая трасса не помеха. Я знаю много спортсменов, которые из года в год приходят и бегут на этих соревнованиях независимо от погоды и места проведения», – поделилась главный судья мероприятия Наталья Селиванова.

Отметим: акция «Лыжня России» проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», которая раньше являлась частью национального проекта «Демография». В регионе активно развиваются зимние виды спорта, в том числе катание на лыжах. Например, на СК «Пермские медведи» планируется возвести лыжероллерную трассу, а также оборудовать новые трибуны. Кроме того, в Прикамье реализуется программа «Пермский край! На лыжи!», в рамках которой возводятся модульные лыжные базы, строятся лыжероллерные трассы, а также закупается специальная техника для укладки лыжных трасс.