«Десант Прикамья» – это больше, чем волонтёрская акция. Это движение, объединяющее сотни людей, готовых помогать там, где их ждут. В этом году в Осинский округ прибыл отряд «Пилигрим». С 31 января по 9 февраля волонтёры оказывали поддержку жителям, помогали пожилым, проводили профориентационную работу для школьников и организовывали творческие вечера.

В этом году, когда Пермь провозглашена Молодёжной столицей, акция получилась особенно массовой: участие в ней приняли более 700 добровольцев из 11 регионов, в том числе из Донецкой Народной Республики.

Перед отправлением отрядов в территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично поблагодарил ребят за инициативу и оказываемую помощь. «Вы помогаете людям, несёте добро. Вы поддерживаете наших ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 80-летие Победы, и это правильно уделять внимание тем людям, которые её нам подарили. Я уверен, что эти 10 дней запомнятся вам на всю жизнь, вы найдёте новых друзей, сплотитесь. Желаю вам реализовать свои планы, вы молоды и полны энергии – дерзайте! Успехов вам!», – пожелал губернатор.

Акция проходила в 11-й раз, а отряд «Пилигрим» существует с 2018 года. За это время движение значительно расширилось, привлекая не только студентов, но и работающую молодёжь. Среди прибывших в отрядах – студенты, ветераны студотрядов и те, кто когда-то сам был участником акции, а теперь передаёт свой опыт новому поколению.

Отряд легко узнать по фирменной одежде – красным курткам с синими вставками и символикой движения. Эти цвета напоминают о российском триколоре, подчёркивая патриотизм участников. На экипировке каждого волонтёра указан год вступления в отряд, что символизирует преемственность поколений и сплочённость команды.

«Все отряды «Десанта Прикамья» основаны на базе разных вузов. «Пилигрим» базируется в Пермском политехническом университете, –рассказывает Александр Рорбах, руководитель отряда. – Подготовка к поездке начинается за несколько месяцев до старта. Мы продумываем концертную программу, разрабатываем мастер-классы для жителей и детей, учимся оказывать первую медицинскую помощь. У нас есть ответственные за каждое направление».

В группе, которая приехала в Осинский округ, а это 27 человек, возраст добровольцев варьируется от 17 лет и старше. В движении есть даже ветеранские команды, где участникам за 60 лет. «Если человек чувствует себя молодым, он едет», – добавляет Александр.

Помимо десятидневных выездов, волонтёры регулярно отправляются в короткие поездки на два-три дня. Такие выезды проходят не только зимой. Летом они продолжают помогать жителям разных уголков Пермского края, оказывая необходимую поддержку.

Помощь и забота в Осинском округе

«Десант Прикамья» работал в нескольких населённых пунктах Осинского округа: д. Пермякова, с. Крылово, п. Лесной, с. Комарово, д. Мостовая, с. Гамицы, с. Кузнечиха и д. Пакли. Каждый день волонтёры помогали пенсионерам: расчищали снег, кололи дрова, выполняли другую работу по дому, о которой просили пожилые жители. Они всегда находили время для тёплого общения, выслушивали истории старожилов, дарили им своё внимание и поддержку. Днём ребята встречались со школьниками, проводили профориентационные занятия, а вечером радовали жителей концертами.

В первую очередь помощь оказывали тем, кто особенно в ней нуждался. Например, в д. Пермякова поддержку получили одинокие пенсионеры старше 80 лет: Нина Бочкарёва, Анна Десяткова, Анатолий Кореков и Валерий Бочкарёв. «С крыши сбросили снег, расчистили двор. Я бы сама такое не смогла сделать», – с благодарностью рассказывает Лидия Пешина, жительница села.

«Когда приезжают волонтёры, в селе сразу становится оживлённее», – говорит Ирина Головнина, заведующий Паклинским СДК. – Желающих получить помощь всегда много, в первую очередь ребята идут к ветеранам труда и труженицам тыла. В этом году они уделили внимание и нам – очистили крыльцо дома культуры от льда. Каждый раз приезжает новая команда. В прошлом году это был «Заряд», который оставил на память красный вымпел, а теперь «Пилигрим» привёз синий. Жители встречают волонтёров с радостью, угощают компотами, пекут пироги, дарят баночки с вареньем. Их работа приносит не только помощь, но и настоящее тепло, которое остаётся в сердце надолго».

Эмоции остаются навсегда

Волонтёры не только работают, но и создают настоящий праздник. Они сами придумывают концертные программы, готовят номера и выступают перед жителями. «Каждый раз смотришь на эти счастливые глаза, на детей, на бабушек и дедушек, которые рады, что молодёжь не потеряна», – делится впечатлениями Александр Немков, один из основателей движения в Краснокамске. В этот раз он присоединился к отряду «Пилигрим», чтобы поддержать инициативу и поделиться своим опытом.

Одна из главных задач «Десанта Прикамья» – не просто помочь, а вдохновить людей на активную гражданскую позицию. Школьники, общаясь со студентами, начинают задумываться о своём будущем, о том, как они могут изменить мир вокруг себя. Для пожилых людей волонтёры становятся связующим звеном между поколениями, напоминая, что забота и внимание важны в любом возрасте.

Среди волонтёров, приехавших в Осинский округ, была Ульяна Фокина, которая участвует в акции уже четвёртый раз. «Я сама росла в селе Уинском и не понаслышке знаю, насколько некоторые нуждаются в помощи. И как здорово, когда приезжают такие ребята, которые могут помочь, чему-то научить подрастающее поколение, стать для них примером. Эти эмоции, которые люди получают в поселениях, бесценны. Именно поэтому я здесь», – рассказывает Ульяна.

Стать частью движения

Присоединиться к добровольческой программе может каждый, кто хочет помогать людям и стать частью большого движения. «Для этого достаточно зайти в нашу группу в соцсетях, подписаться и нажать на кнопку «Хочу в отряд», – объясняет Александр Рорбах. – Это уже первый шаг к тому, чтобы стать частью нашей семьи».

Отметим, что «Десант Прикамья» – это не просто волонтёрство. Это движение, которое объединяет поколения, создаёт крепкие связи и показывает, что добро всегда возвращается. И, если для кого-то это всего десять дней в году, то для других – это целая жизнь, наполненная благодарностью и светлыми воспоминаниями.

Дарья ВОРОНКОВА

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