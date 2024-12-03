В Прикамье появились новые меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей.

В ноябре Правительство Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина приняло новые меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства. Теперь инструменты льготного финансирования будут доступны для предпринимателей агрокомплекса.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что в ходе личного общения с аграриями в рамках выездов в территории Прикамья поступает обратная связь о мерах поддержки сельхозпроизводителей. Также фермеры делятся инициативами, которые позволят развивать село, расширять производственные мощности предприятий и фермерских хозяйств, брать в сельхозоборот новые земли. Значительная часть таких предложений исходит от аграриев, представляющих сектор малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Хотим распространить практику льготного лизинга и льготных займов на приобретение оборудования и техники для сельхозтоваропроизводителей. Заинтересованность в этом предпринимателей на селе – большая. Лично убедился в этом, пообщавшись с руководством предприятия ООО «Овен» из Кунгурского округа», – добавил губернатор.

Руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова в своем докладе напомнила, что по инициативе главы региона в Пермском крае уже год действует программа льготного инвестиционного займа для субъектов МСП из сферы обрабатывающей промышленности и индустрии гостеприимства, в 2024 году к этому инструменту добавился льготный лизинг промышленного оборудования.

«Действующий портфель по этим направлениям в АО «Микрофинансовая компания предпринимательского кредитования Пермского края» составляет на сегодняшний момент более 150 млн рублей, дополнительно 23 проекта прошли предварительное одобрение и находятся на этапе сбора документов. Мы отмечаем опережающий рост финансовых показателей у предприятий, воспользовавшихся поддержкой, в сравнении со среднеотраслевыми показателями», – отметила Анна Быкова.

Принятые изменения позволят расширить целевые группы, которые могут претендовать на получение льготного инвестиционного займа и льготного лизинга. Полученные средства могут быть использованы на приобретение, например, оборудования для производства, хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции, в частности, системы капельного орошения капусты или переработке картофеля. Есть спрос со стороны предприятий и на оборудование для лабораторного анализа качества сельхозпродукции.

«Совместно с Министерством агропромышленного комплекса проработали данный вопрос с сельхозпредприятиями края – получателями мер поддержки по линии министерства, и как минимум 70 предприятий заинтересованы и удовлетворяют всем необходимым требованиям. Внесённые изменения позволят стимулировать инвестиционную деятельность и в отрасли переработки продукции сельского хозяйства, не снижать набранные темпы, даже в условиях высоких кредитных рыночных ставок», – добавила Анна Быкова.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил краевому Агентству по развитию малого и среднего предпринимательства также проработать дополнительные меры поддержки для предпринимателей из отрасли креативных индустрий. Это позволит поддерживать и развивать традиционные ремесла и народные художественные промыслы региона.

Добавим, узнать больше о мерах поддержки МСП в регионе можно на официальном сайте центра «Мой бизнес» Пермского края. Поддержка предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края