Осенью в Прикамье завершён ремонт участка автодороги «Оса – Чернушка».

В Пермском крае завершён ремонт участка автодороги «Оса – Чернушка» протяжённостью 7 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал Президент России Владимир Путин.

Как сообщили в региональном Минтрансе, подрядная организация АО «Уралмостострой» выполнила замену асфальтобетонного покрытия, провела работы по обновлению обочин и ремонт семи автобусных остановок. Также подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, устранил пучины, устроил выравнивающий слой.

Отметим, проект стал значительным шагом в улучшении транспортной доступности для жителей Осинского и Бардымского округов, соединяя населённые пункты и обеспечивая удобный проезд для пригородных маршрутов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края