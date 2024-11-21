Осинец Дмитрий Волков ушёл добровольцем на специальную военную операцию в первые месяцы её проведения. Родина и её защита для земляка с красноречивым позывным «Оса» – не пустые слова, а долг гражданина и настоящего мужчины.

Его сильный характер вырабатывался и закалялся с детства. Из-за определённых жизненных обстоятельств десятилетний паренёк родом из Горьковской области оказался в осинском детском доме.

Ему рано пришлось учиться самостоятельности. Но целеустремлённый и по-хорошему упёртый юноша всегда добивался своего. Получив специальность автослесаря в Чернушинском училище, он ушёл в армию. В ЗАТО «Звёздный» молодого человека назначили командиром отделения по ремонту и хранению автомобилей.

Вернувшись на «гражданку», Дмитрий пробовал силы в бизнесе. На дворе стояли «лихие» 1990-е: не все идеи по развитию предпринимательского дела получали должное развитие. Спустя некоторое время наш герой вернулся в Осу. Сменил несколько профессий. В последние годы трудился в системе охраны.

Когда на предприятие поступило письмо о наборе батальона для службы по контракту в зоне спецоперации, Дмитрий принял решение быстро.

«Пошёл на спецоперацию не за деньгами. Такой выбор сделал, чтобы встряхнуться и проверить собственные силы», – поясняет наш герой.

Подчеркнул важную деталь: оба его деда воевали в годы Великой Отечественной войны. Дед по материнской линии погиб на полях сражений, а по отцовской – служил лётчиком, вернулся домой раненый.

Близкие Дмитрия практически до самого его отъезда ничего о его решении не знали. Объявляя о нём, земляк был краток: уходит защищать интересы Родины, возражения не принимаются. Чтобы супруга не волновалась, добавил: «Обещаю: вернусь живым». Слово сдержал.

Традиционных проводин не устраивал. Кстати, собраться на службу помог работодатель.

Дмитрий Волков заключил контракт с Министерством обороны в сентябре 2022-го. Бойца сразу снабдили необходимым обмундированием и снаряжением.

Нашего земляка назначили командиром боевой кухней. Кормил отделение из 14 человек. Без горячей пищи солдатам нельзя.

«Поскольку готовить умею и люблю, то согласился. Но с одним условием – только на позиции», – улыбается рассказчик.

Выполнять боевые задачи пришлось в Луганской области под Кременной, отражали атаки противника, защищали мирных граждан. Вместе с сослуживцами дважды выходил из окружения неподалёку от Красного Лимана.

И пусть бойцы батальона - уроженцы разных регионов России, но эту землю они все, как один, считали и продолжают считать своей большой Родиной. Каждый из них приближает общую Победу.

«Сослуживцы – взрослые мужики, все с определённым жизненным опытом, поэтому мировоззрение схожее. Это, безусловно, сближает. Поддерживать боевой дух помогали мысли о доме и юмор, без которого в тяжёлых условиях не обойтись» – говорит Дмитрий Леонидович.

Земляк рассказывает, как российских военнослужащих по-доброму принимали местные жители. Однажды у него сломались очки: отпал один носовой упор. «Пришлось после дежурства с ребятами в город ехать. Пришёл в мастерскую, показываю поломку сотруднику-деду. Он выдал нужную деталь. Оплату брать наотрез отказался. Вроде – мелочь, а всё же приятно такое отношение», – делится Дмитрий.

…Беседа с героем длилась три часа. Невероятно простой в общении, спокойный, рассудительный, скромный мужчина поразил взглядами на жизнь. На его камуфляжной рубашке прикреплены значок батальона и медаль «За отвагу».

Он – герой. Совсем не из-за наград, а потому что патриот не на словах, а на деле.

«Меня не раз спрашивали, за что получил медаль. Отвечаю: за любовь к Отчизне. Моё поколение выросло с таким настроем – «За Родину!». Удивлён и бесконечно рад тому, что и среди молодёжи много тех, кто готов постоять за Отечество по идейным соображениям», - продолжает собеседник. Конечно, его тянет обратно, к боевым товарищам. Говорит, ощущение такое, будто что-то оставил недоделанным. Если бы не здоровье, он бы точно вернулся на спецоперацию.

Оказывается, в 2018-м Дмитрий перенёс две операции на позвоночнике, а в плече из-за порванных сухожилий установлена металлическая пластина. Всё это не стало преградой для заключения контракта. Объяснил просто: «Автомат держать и бегать могу».

Страна знает своих героев и помогает им. «Уверен: государственная политика в отношении участников СВО и членов их семей правильная. Здорово, что власти заботятся: предоставляют выплаты и льготы», – отмечает собеседник.

Отправляясь на службу, он получил единовременную выплату, исправно приходили и «боевые» зачисления. На предприятии за ним не только сохранилось рабочее место, но и среднемесячный зарплата. Семья Волковых живёт в частном доме, и им полагается льгота по уплате земельного налога. Дмитрий получил удостоверение «Ветеран боевых действий» и соответствующую пенсию. Кроме того, звание «Ветеран труда», предполагающее наличие 25-летнего трудового стажа и боевой награды.

Участие в СВО помогло пересмотреть некоторые взгляды на жизнь. По его словам, начинаешь с большей силой любить близких, Родину, жизнь.

Дмитрий Волков убежден: «Наше дело правое. Мы с ребятами это точно знаем. Очень важно идти до конца. Победа обязательно будет за нами! Это лишь вопрос времени».

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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