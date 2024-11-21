В селе Гамицы прошёл краевой фестиваль гостеприимства «Калач да каша – пища наша».

Фестиваль проводится силами Осинского центра культуры и досуга в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского дома творчества «Губерния».

Церемония открытия праздника по традиции проходит на уличной сцене села. Благо, и погода в минувшую субботу 16 ноября позволяла находиться на свежем воздухе. Ведущие созвали к сцене народ: зрителей-местных жителей, творческие коллективы, гостей фестиваля. В их числе и заместитель главы Осинского городского округа Алексей Садилов. Приехал, чтобы поздравить селян и принять участие в дегустации каши. «Для каждой территории важно знать свою историю и беречь традиции, – отметил он, обращаясь к участникам фестиваля. – Мы благодарны селянам за их любовь к народном творчеству, благодарны краевому Министерству культуры за помощь в сохранении самобытной культуры нашего региона».

Среди гостей фестиваля также Марина Шалагина, культорганизатор центра проектов отдела народного творчества и культурно-досуговой деятельности Пермского дома народного творчества «Губерния». «Фестиваль «Калач да каша – пища наша», как и другой 31 проект, получил поддержку Министерства культуры в 2024 году, – отметила она. – Я желаю Осинскому городскому округу побед в других фестивалях и конкурсах Министерства, можно дерзнуть и на участие в программе Президентских грантов Фонда культурных инициатив. У округа есть для этого потенциал. А гамицкому фестивалю – успехов и процветания!»

В программу фестиваля традиционно входит конкурс частушек, состязание по приготовлению каши, гастрономические мастер-классы, розыгрыш призов. Организаторы раскрыли гостям секреты народных промыслов, рассказали о традициях купеческого чаепития, обучили народным играм и песням.

Ольга и Сергей живут и работают в Перми, заняты в сфере информационных технологий и очень любят путешествовать по родному краю. «Знакомимся с традициями чаепития осинских купцов, узнали, что значит пить чай до ключей, – смеются и рассказывают гости фестиваля. – А вообще история края, местная кухня, колорит – всё это очень интересно. Мы сегодня ещё не всё попробовали, но впечатления хорошие уже получили». Кстати, о чайных традициях осинских купцов гостям рассказывала Елена Никифорова, библиотекарь Осинской центральной межпоселенческой библиотеки.

Среди ярко-красочных русских народных костюмов можно увидеть и костюмы других национальностей, например, наших соседей из Бардымского муниципального округа. Девушки-работники Елпачихинского КДК ждут своего выхода на сцену. «Мы привезли свой калиновый пирог», –рассказывают гостьи. Оказывается, в селе Елпачиха проходит фестиваль, который по-русски называется «Калиновый пирог». Это традиционное национальное блюдо, которое царствует на праздничном столе наших соседей, а кусты калины растут в каждом дворе. Готовят пирог елпачихинские хозяйки по-особому, ягодную начинку прежде томят в печи несколько часов, а уж потом кладут в тесто.

Меж тем на сцене выступают другие наши соседи – вокальный ансамбль «Колорит» из Елово. «Нас пригласили, и мы не смогли отказаться, – рассказывает Наталья Шилкова, руководитель коллектива. – Очень душевная и праздничная атмосфера царит на фестивале. Она воодушевляет. Поётся здесь легко и свободно».

Песня действительно правила на фестивале. Она звучала на сцене и в вестибюле Гамицкого дома культуры. Слышно было её и на улице. Там стартовал конкурс частушек «Частушечные припевалочки». Свои команды на участие в конкурсе выдвинули Гамицкий, Тишковский и Мостовинский сельские дома культуры. Не испугались посостязаться с ними и «Оптимисты» Дворца культуры, привезли аж две команды.

«Все участники конкурса справились с заданием отлично, – рассказывает член жюри, заведующий Кузнечихинским СДК Надежда Аникина, – у нас даже появилось желание поощрить всех. Но конкурс есть конкурс, и пришлось всё же назвать победителя. Им вполне заслуженно стала команда хозяев фестиваля – Гамицкого СДК. Качество их звучания и исполнения было на высоте». Другие участники, надо сказать, тоже отличились, мостовинцы, например, использовали шумовые инструменты, балалайку, «Оптимисты» вызвали восторг зрителей частушками собственного сочинения на злободневные темы. По решению жюри второе место заняли частушечницы из Мостовой. Остальные команды получили дипломы участников конкурса. А Гамицы, кстати, лидируют не в первый раз: «Наш руководитель говорит, что в частушках равных нам нет. Мы выросли с песней под гармонь. Любим собираться, петь, частушки – особенно», – рассказывает певунья из Гамиц Валентина Паздерина.

Пока одни блистали на сцене, другие коптились у костра. Пять команд из Комарово, Новозалесново, Крылово, Паклей, Мостовой наварили для гостей каши на любой вкус: гороховую, перловую, рисовую, гречневую и рисово-пшённую. Каждый рецепт имел свою историю и изюминку, которые, кстати, тоже «родом из детства», рассказаны нашими бабушками, прабабушками. Пробуешь кашу и отгадай-ка. Признаюсь – угощалась с удовольствием, а не угадала ни разу. Победителей конкурса определяли дегустаторы и наибольшее число их признаний получили кашевары из Крылово за перловую кашу с грибами на свиных шкварках. Попробуйте приготовить сами. А не получится – приезжайте на фестиваль, здесь научат.

Последним номером праздничной программы значилось выступление заезжего артиста. Но с ним всё пошло не по плану, потому как гармонист, песенник и большой артист Анатолий Полуянов из Кудымкара не стал дожидаться своего выхода и включился в фестивальное действо с самого начала. Его гармонь то и дело заводила хороводы с гостями, подыгрывала приехавшим на фестиваль коллективам, провожала в проходке частушечниц, гремела фанфарами на награждении. Уникальный человек, артист, мастер стал героем дня. Удалось узнать, что у Анатолия за плечами – музыкальная школа, а также порядка пятисот инструментов – гармоней, тальянок, аккордеонов, которые он сам же собрал из привезённых ему, не нужных людям, со всей России. Одна из интернет-платформ подсказала, что Анатолий Полуянов входит в десятку лучших гармонистов России.

Выступление гармониста из Кудымкара стало большим подарком всем участникам фестиваля и любителям народной песни. Наравне с возможностью оценить разнообразие русской кухни, окунуться в океан народной музыки, попробовать свои силы за ткацким станком или в роли мастерицы-рукодельницы.

Фестиваль «Калач да каша – пища наша» как участник проекта «59 фестивалей 59 региона» продолжает быть ярким культурным событием нашего округа, притягивая к себе внимание народников, фольклористов и просто туристов любознательных, интересующихся.

Напомним, проект «59 фестивалей 59 региона» реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края с 2008 года. Основная его цель – развитие событийного туризма Прикамья и новых возможностей презентации территорий края. Проект известен за пределами региона и в 2019 году получил всероссийское признание.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что фестивальное направление в Пермском крае достаточно развито. Подтверждением этому служат успешные фестивальные проекты с большой историей, проходящие в муниципалитетах края. «Необходимо, чтобы в каждом муниципалитете хотя бы раз в год проходило большое яркое событие, привлекающее внимание нескольких тысяч зрителей. Порядка 10 тысяч человек – этот показатель должен стать ориентиром, на который нам надо выходить. Организация и проведение таких событий отражает особенности территории, формирует региональные бренды, которые постепенно становятся известны за пределами края. Благодаря мероприятиям создаются условия для развития бизнеса, появляются новые рабочие места, привлекаются инвестиции в край», – акцентировал глава региона.

Алёна ВАСИЛЬЕВА

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