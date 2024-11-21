Осинский краеведческий музей ежегодно принимает участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

В этом году 2 ноября мы приглашали всех на программу «Путешествие в мир мастеров». Это была добрая ночь, которая прошла в небольшом кругу взрослых и детей, в дружеской тёплой атмосфере. Сначала увлечённые посетители, гости из Перми и жители нашего города, стали участниками музейного занятия «Секреты диорамного искусства», который провела ведущий научный сотрудник музея Анна Соколова. Присутствующие путешествовали в мир диорам и познакомились с творчеством художников Евгения Ивановича Данилевского (г. Москва) и Николая Александровича Зарубина (г. Пермь). Открыли для себя вновь диорамы «Взятие Пугачёвым крепости Оса» (1986 г.) и «Природа Осинского Прикамья» (1989 г.). Познакомились с общей историей появления диорам, узнали о секретах этого вида искусства и как они создаются. Для того, чтобы понять, из чего состоят диорамы, участники прикоснулись к станковым живописным произведениям и ощутили фактуры холста и красочного слоя, вдохнули запах масляной краски и посмотрели, какими кистями пользуются художники. Увидели и потрогали деревянное ведро и пушечное ядро ХVIII века, макет цветка майского ландыша и чучело небольшой речной рыбы окуня. Все эти предметы могли войти в натурный план диорам при их создании. Участники побывали за «кулисами» исторической диорамы, там, где на обычной экскурсии посетителю вход воспрещён. И здесь было чему удивляться и чем восхищаться и, несомненно, делать открытия.

Затем наши гости сами стали мастерами. Они побывали на мастер-классе «Закладка «Воробей из фетра», который провела заведующий отделом природы Ольга Десяткова. Дети и взрослые мастерили поделки из фетра одного из двух видов воробьёв, живущих в нашей природе – полевого воробья – героя первого рассказа «Путешествие красноголового воробья» (1923 г.), написанного всеми любимым русским советским писателем-натуралистом Виталием Валентиновичем Бианки. «Все участники мастер-класса запомнили его отличия от домОвого воробья – коричневая шапочка, чёрная серёжка и короткий тёмный галстучек». Радостные дети и взрослые ушли из музея с яркими и нарядными закладками. Теперь полевые воробьи будут жить в домах детей и взрослых, разделяя с ними увлекательное чтение любимых книг.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что событийная программа Года семьи, объявленная Президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае выстроена так, чтобы даже самым маленьким зрителям и участникам было интересно и познавательно. «Хотим, чтобы разные активности помогали появляться добрым семейным традициям и оставили в памяти детей и родителей приятные воспоминания», – сказал глава региона.

Мы благодарим всех, кто был в этот вечер с нами!

Анна СОКОЛОВА, ведущий научный сотрудник музея

МНЕНИЯ

Елена Манькова: «Осеннее путешествие в «Ночь искусств» с недавних пор стало нашей новой семейной традицией. С особым нетерпением, ждут его, конечно же, дети. Вообще мы являемся частыми гостями музея, но каждый раз, когда мы его посещаем, дочь и сын спрашивают: «Когда мы придём ещё?» Именно поэтому вот уже третий год мы становимся участниками этой акции, ведь посетить музей в такое необычное время суток – это настоящее приключение и волшебство. И, скажу по секрету, не только для маленьких почемучек. «Ночь искусств» – это всегда новые открытия и знания, разгадки тайн, которые хранит музей. Это бесценные минуты, проведённые с семьёй, общение и творчество, приятная и тëплая атмосфера. Большое спасибо всем организаторам акции, желаем новых творческих идей и их воплощения».

Лидия Бусовикова: «Нам с внуками мероприятие очень понравилось, оно было организовано и проведено очень интересно. Мы с мальчишками частые посетители музея, но в этот вечер узнали много нового, нам позволили побывать в самых секретных тайниках диорамы. Особенно всем понравилась её оборотная сторона: там всё так основательно, так мощно».

Марина Шеина: «С удовольствием вместе с внуками посетила мастер-класс по изготовлению закладки «Воробей» в рамках проекта «Ночь искусств». Для участников провели экскурсию, беседу о птицах нашей местности. Дети узнали удивительные факты, получили возможность рассмотреть птиц, увидеть необычное в обычном. Научный сотрудник музея Ольга Десяткова ярко и эмоционально вела разговор с детьми, транслировала чувство любви к природе родного края. После беседы во время мастер-класса дети творили с большим удовольствием. Особо ценно, что на мероприятии присутствовали семьи. Благодарим сотрудников музея за такие необычные и очень важные для детей события».