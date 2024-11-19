Яндекс.Метрика Общество «Знание» объявило грантовый конкурс на проведение мероприятий
Здесь можно купить рыболовные катушки
Баннер сверху

Общество «Знание» объявило грантовый конкурс на проведение мероприятий

Новости

До 29 ноября принимаются заявки на конкурсный отбор проектов просветительских мероприятий. Победителями станут сразу 9 участников.

 Отбор охватит все регионы страны. Подать заявку на участие могут как физические, так и юридические лица. Отметим, что конкурс Российского общества «Знание» направлен на поддержку и развитие просветительской деятельности в России, призван выявить и поддержать лучшие проекты, которые вносят вклад в развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание. Участники конкурса представляют свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и иных подготовительных материалов.

 Форматы событий могут быть представлены в различных формах – лекторий, мастер-класс, форум, просветительская акция и т.д.

 Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку в сумме ста тысяч рублей для реализации запланированных мероприятий.

 «Конкурс проектов просветительских мероприятий – это возможность донести до аудитории ценные знания и укрепить духовные и патриотические основы в обществе. Мы уверены, что работы участников станут частью большой методической копилки», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Галюсарян.

 Ознакомиться с положением о конкурсе, документацией проекта можно на сайте конкурса – https://masterlect.znanierussia.ru/grant   

 ***

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» – на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.

Информация предоставлена РО «Знание»

 

РЕКЛАМА
+7 (34291) 4-30-75
osa-reklama2013@mail.ru
КОНТАКТЫ
+7 (34291) 4-31-07
redaktor-rgop@mail.ru
АДРЕС
Пермский край,
г. Оса, ул. Карла Маркса, д. 6а

Мобильное меню