Пермский край вошёл в ТОП-20 регионов России по предварительным результатам экологической акции «БумБатл».

Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, организаторы всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» подвели промежуточные результаты на 1 ноября текущего года. На указанную дату жители Прикамья в рамках акции собрали и сдали на переработку более 32 тонн бумаги и картона. Пермский край занимает 17 место в ТОП-20 регионов, лидирующих в «БумБатле».

По информации организаторов акции, в двадцатке лучших, помимо Пермского края, ещё три региона из Приволжского федерального округа – Республики Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Экологическое мероприятие стартовало 23 сентября и завершится 15 ноября. К акции присоединились более 700 тысяч россиян, в том числе жители Перми и ещё восьми территорий Прикамья – Березников, Соликамска, Добрянки, Кунгура, Чернушки, Барды, Елово и Осы. Среди активных участников края – школы и детские сады Березников, Соликамский автодорожно-промышленный колледж и даже ТСЖ из Кунгура.

Вместе участники «БумБатла» со всей страны сдали на переработку более 60 тысяч тонн макулатуры.

Макулатуру активные и неравнодушные к проблемам экологии жители региона собирали дома, в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний. Ближайшие точки сбора отмечены на карте сайта «БумБатл». Участники снимали и публиковали в социальных сетях «бумажный» креатив – ТОП-100 получат подарки, а ТОП-20 из них станут обладателями главного секретного приза. Интересно, что в жюри конкурса креативных постов – звёздные земляки – актёры Зоя Бербер и Владимир Селиванов.

Отметим, что акция «БумБатл» пятый год подряд проходят в поддержку национального проекта «Экология», утверждённого Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ней принимают участие все регионы страны.

Наш регион успешно включился в реализацию нацпроекта. Так, напомним, ещё в 2020 году в краевом центре подписали трёхстороннее Соглашение о цивилизованном использовании макулатуры. Вследствие этого на территории многоквартирного жилого фонда Перми появились контейнеры по сбору бумаги и картона.

Документ подписан в рамках поручения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по увеличению доли перерабатываемых отходов на территории региона. «Увеличение объёмов переработки мусора в регионе позволит нам беречь природу и снижать нагрузку на полигоны. Насколько я знаю и вижу в социальных сетях, пермяки готовы к сортировке, люди это делают уже много лет. Поэтому сейчас важно обеспечить эти начинания необходимой инфраструктурой», – подчеркнул ранее Дмитрий Николаевич.

Внедрение раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) стало также одной из главных задач нацпроекта «Экология», утверждённого главой государства. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Прикамье разработана региональная программа в области обращения с ТКО. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов за счёт раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архивов школ № 2 и № 3

МНЕНИЯ

Елена Карманова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОСОШ № 1:

– Участие в подобной экологической акции, как «БумБатл», даёт возможность проявить заботу о природе. Ведь в силах каждого человека сделать вклад в общее дело сохранения лесов. В акции приняли участие все классы без исключения. Родители не оставались в стороне. Вспомнили своё детство. Сбор макулатуры – одно из значимых и полезных школьных дел. В целом коллектив учреждения собрал 400 кг макулатуры. А вырученные две тысячи рублей мы с ребятами потратили на приобретение корма для животных в приюте.

Лариса Тарасова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями СОШ № 2:

– Учащиеся нашей школы активно участвуют в добрых делах: помогают пожилым людям, бойцам СВО, животным из приюта и другое. Кроме того, ребята активно участвуют в экологических мероприятиях. Когда была объявлена акция по сбору макулатуры «БумБатл», в ней приняли участие 22 классных коллектива. Общий сбор составил – 876,81 кг. Самые активные классы: 9 «В» – 187 кг, 5 «А» – 102,21 кг, 2 «В» – 94,18 кг, 4 «Б» – 88,9 кг.

Учащиеся нашей второй школы знают: сбор макулатуры помогает сохранить природные ресурсы и уменьшить количество отходов. Прежде всего, это сохранение деревьев, экономия воды и энергии, уменьшение загрязнения окружающей среды. Каждый ваш вклад в сбор макулатуры – это шаг к сохранению природы и улучшению экологии нашего города и страны. Давайте вместе сделаем наш мир чище!

Маргарита Девяткина, педагог-библиотекарь СОШ № 3:

– В традиционной ежегодной акции «Сбереги дерево – сдай макулатуру» и в рамках «БумБатла» принимает участие большинство классов школы. За последние три года собрано более трёх тонн макулатуры. Наиболее активные классы: 8 «А» (Оксана Сергеевна Панькова), 8 «Б» (Наталья Сергеевна Шачкова), 6 «А» (Мария Сергеевна Рычина). ООО «ПермМакулатура» активным участникам вручает благодарственные письма и сертификаты. Вырученные средства были направлены на строительство детской площадки по проекту «вМесте», а также на благоустройство фойе школы.

Марина Власюк, заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 4:

– Ежегодно школа принимает участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит осенью. В 2023-2024 учебном году активное участие приняли ребята из 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 7 «А», 7 «Б», 7 «В» классов. А также учащиеся и родители 2 «Б», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «В» классов. Общими усилиями было собрано 386 кг макулатуры.